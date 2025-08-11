“Para siempre”: la romántica propuesta de matrimonio que recibió una futbolista inglesa campeona de la Eurocopa

Ella Toone y su pareja se comprometieron (Instagram)

Algunos dicen que el amor es el combustible que mueve al mundo y que las mejores historias se cuentan en base a ello. En el fútbol también hay espacio para estos relatos. La imagen de Joe Bunney arrodillado ante un arreglo floral en forma de corazón, acompañado por su hijo Arlo, marcó el instante en que la jugadora inglesa Ella Toone aceptó la propuesta de matrimonio en Ibiza.

La pareja compartió la noticia a través de una serie de fotografías en Instagram, donde la publicación llevaba la leyenda: “Para siempre... 04/08/25”. Este gesto selló un verano especialmente significativo para Toone, quien, a sus 25 años, celebró no solo un compromiso personal que ha captado la atención de sus seguidores y del mundo del fútbol, sino también la Eurocopa con la selección femenina de Inglaterra.

La jugadora, reconocida por su papel clave en la conquista del segundo campeonato de la Eurocopa por parte de Inglaterra en Suiza, vivió un verano de contrastes. Mientras celebraba el éxito deportivo, también enfrentó la pérdida de su abuela, fallecida el mismo día de la final del torneo de 2025. Este hecho, revelado por la propia Toone, añade una dimensión personal a un periodo marcado por emociones intensas y logros profesionales.

La futbolista fue titular en la final ante España, siendo sustituida en el minuto 87, y contribuyó al segundo título consecutivo de las Leonas tras imponerse en la tanda de penales. En la Finalissima de 2023, disputada en un Wembley lleno, abrió el marcador ante Brasil en un partido que el elenco europeo también se quedó con el trofeo desde la vía de los 12 pasos.

Fuera del campo, Toone ha desarrollado una presencia mediática creciente. En diciembre de 2023, lanzó su propia marca ET7, convirtiéndose en la primera jugadora inglesa en registrar su nombre como marca, con la intención de crear una academia de fútbol. En abril de 2024, junto a Alessia Russo y la presentadora Vick Hope, estrenó el pódcast “The Tooney & Russo Show” en BBC Sounds, ofreciendo una visión interna del equipo nacional.

El compromiso entre Toone y Bunney no solo ha generado entusiasmo entre sus seguidores, quienes inundaron la publicación con mensajes de felicitación como “Felicidades chicos” y “Todo en esto es perfecto”, sino que también ha puesto de relieve la historia compartida de la pareja.

Según The Sun, ambos se conocieron a través de amigos en común y ya habían sido vistos juntos en Ibiza tras la primera victoria de Toone en la Eurocopa de 2022. La relación ha superado incluso las rivalidades futbolísticas, ya que Bunney, ferviente seguidor del Manchester City, ha mostrado un apoyo constante a Toone durante sus partidos con el Manchester United.

Joe Bunney, de 31 años, también es futbolista profesional. Ha formado parte de equipos como Bolton, Northampton Town y Rochdale, y actualmente juega en el Stalybridge Celtic, dentro de la Northern Premier League Division. Bunney tiene dos hijos de una relación anterior, entre ellos Arlo, quien estuvo presente en el momento de la propuesta, lo que subraya la importancia de la familia en este nuevo capítulo para la pareja.

El entorno elegido para la propuesta, la isla de Ibiza, ya había sido escenario de momentos especiales para la pareja, reforzando el simbolismo del lugar en su historia. La coincidencia de la celebración del compromiso con el reciente éxito de Toone en la Eurocopa añade un matiz de plenitud a un año que, pese a las dificultades personales, quedará marcado por logros tanto en el terreno de juego como en la esfera privada.

