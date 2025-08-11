Fuerte autocrítica de Mascherano tras la goleada que sufrió Inter Miami en el clásico ante Orlando City: “Hoy hubo un solo equipo”

Javier Mascherano fue muy autocrítico tras la derrota por 4-1 del Inter Miami en el clásico ante Orlando City (Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images)

Tras la goleada sufrida ante Orlando City por 4-1 en el Clásico del Sol, Javier Mascherano brindó una conferencia de prensa en la que hizo una autocrítica profunda sobre el presente de Inter Miami. El entrenador se mostró contrariado con la imagen exhibida por el equipo y asumió la responsabilidad por la baja intensidad colectiva durante el partido.

Mascherano admitió que Orlando City fue claramente superior desde el inicio. “Cuando no estás al ciento por ciento, cualquier equipo te gana. Hoy hubo un solo equipo, y fue Orlando. No jugamos con la intensidad que necesitaba este partido, nos superaron del primer minuto al último. Nos vamos muy dolidos, preocupados, y nos deja pensando que, si queremos competir, este no es el camino. Desde luego, el responsable soy yo, que soy el entrenador”, expresó ante los periodistas.

El entrenador dejó en claro que la causa principal de la derrota fue la falta de actitud y decisión en los duelos individuales, más allá de lo táctico. “Hoy no hay excusas, el fútbol es táctica, es talento, es organización, pero en el uno contra uno yo soy mejor que vos, y tener ese hambre y deseo de que no me vas a superar, y eso hoy no lo tuvimos. Me duele mucho, porque te pueden superar, pero hoy el equipo no tuvo la intensidad que requería el partido. Todos somos responsables; el primero, yo”.

Durante la rueda de prensa, Mascherano insistió en que su equipo debe reencontrar la ambición y la identidad competitiva si aspira a ganar partidos clave. Subrayó que la responsabilidad está en todo el plantel, pero sobre todo en el cuerpo técnico por no lograr transmitir la actitud y compromiso necesarios para afrontar un clásico.

“No hay excusas, había un equipo que tenía más hambre que el otro. Me duele mucho ver la imagen que dejamos hoy”, añadió el entrenador, visiblemente afectado por el resultado y el rendimiento colectivo.

La autocrítica del entrenador se sumó a la preocupación de los hinchas tras la quinta derrota de la temporada para Inter Miami, que sintió especialmente la ausencia de Lionel Messi y la falta de respuestas futbolísticas ante un rival directo en la Conferencia Este.

Resumen, Orlando City vs Inter Miami

Orlando City se impuso por 4-1 ante Inter Miami en el Clásico del Sol de la Major League Soccer (MLS), disputado en el Inter&Co Stadium sin la presencia de Lionel Messi, quien continúa en recuperación por lesión.

Con este resultado, la franquicia de Orlando alcanzó el cuarto puesto de la Conferencia Este con 44 puntos, mientras que Las Garzas quedaron en la sexta posición con 42 unidades y tres partidos menos. El encuentro mostró a un equipo local dominante, que selló la victoria con goles de Luis Muriel (2), Martín Ojeda y Marco Pasalic. El empate transitorio para el conjunto visitante lo marcó Yannick Bright.

El desarrollo del partido tuvo un inicio intenso: Luis Muriel abrió el marcador al minuto de juego tras una asistencia de Martín Ojeda. La reacción de Inter Miami fue inmediata, ya que Yannick Bright igualó con una volea desde la medialuna luego de un centro de Rodrigo De Paul, quien debutó en la MLS. En la segunda mitad, Muriel volvió a anotar tras una jugada de córner, mientras que Ojeda y Pasalic ampliaron la diferencia en los minutos finales.

En el equipo dirigido por Javier Mascherano fueron titulares Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets. Por el lado de Orlando City, el arquero Pedro Gallese evitó un gol de Luis Suárez con una intervención sobre la línea, mientras que Oscar Ustari regresó a la titularidad en el arco visitante y tuvo varias atajadas, aunque no pudo evitar la goleada.