El inesperado problema que tendría Racing en el fichaje de Marcos Rojo y el planteo que le haría a Boca

La llegada de Marcos Rojo a Racing sumó un obstáculo inesperado a raíz de la reglamentación vigente en el fútbol argentino. A pesar de que el acuerdo entre el defensor y la institución de Avellaneda parecía concretarse sin inconvenientes, una particularidad del reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pone en duda su habilitación para disputar el Torneo Clausura. Ante este escenario, la Academia debió realizar un planteo formal a Boca Juniors, el club dueño de la ficha, para buscar una solución.

Todo comenzó cuando Rojo rescindió su contrato con el Xeneize en las últimas horas, oficializando su salida del club de la Ribera después de conflictos internos. Sin embargo, la rescisión ocurrió después del 24 de julio, fecha límite fijada por la AFA para jugadores inscriptos como libres. Según informó TyC Sports, el artículo 19.2.4 de la normativa no permite que futbolistas que se desvincularon de sus equipos después de ese día puedan ser inscriptos para los torneos locales. En consecuencia, Racing no puede registrar a Rojo para disputar el Clausura, aunque sí le está permitido participar en la Copa Argentina y en la Copa Libertadores, donde ya figura anotado.

“Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan”, fueron algunas de las líneas que escribió en su carta publicada en sus redes sociales el marcador central, que además omitió un agradecimiento a la dirigencia. "Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas", añadió.

Lo que dice el artículo 19.2.4. del reglamento:

Con relación a lo dispuesto en el artículo 19.2, en el caso de los jugadores libres, solamente podrán ser registrados con posterioridad a las 18.00 horas del 24 de julio de 2025, en caso de que la libertad de contratación hubiera ocurrido con anterioridad a dicha fecha.

En busca de revertir la situación y habilitar al defensor de 35 años para el certamen local, la directiva encabezada por Diego Milito se contactó con el Consejo de Fútbol de Boca. El pedido concretó una propuesta atípica: Racing solicitó a Boca la anulación del trámite de rescisión de Rojo. De aceptar esta moción, el defensor retomaría su vínculo contractual con la institución xeneize, habilitando luego una negociación formal de un préstamo o una venta. Esta alternativa permitiría que pueda ser inscripto bajo otras condiciones y así estar disponible para Gustavo Costas en todos los torneos.

Hasta ahora, desde La Ribera no respondieron de manera oficial al pedido de los de Avellaneda. El proceso genera tensión por la relación distante entre el futbolista y la dirigencia xeneize, especialmente con Juan Román Riquelme, presidente del club, con quien el marcador central tuvo desacuerdos recientes. El propio deportista se despidió esta mañana mediante un mensaje en redes sociales que incluyó críticas a la conducción del club, añadiendo nuevos condimentos al conflicto institucional.

Según el mencionado medio, en Racing la preocupación es evidente. Directivos describen la situación como producto de un error administrativo, y la calentura reina puertas adentro. No encuentran explicación para la situación, ya que, en este esquema, Rojo quedaría imposibilitado de actuar en el torneo doméstico durante lo que resta del semestre, salvo que se logre destrabar la situación.

La complejidad del caso aumenta dado que en el último tiempo no se recuerdan antecedentes similares de reversión de una rescisión para evitar trabas reglamentarias. Mientras tanto, el futuro inmediato de Rojo permanece atado a la negociación entre ambas instituciones.

Otro punto clave es el tipo de contrato que firmó Rojo con Racing, basado en la productividad, lo que podría influir en la resolución del conflicto y definir las condiciones económicas y deportivas bajo las cuales el jugador se desempeñaría en Avellaneda si logran solucionarlo.