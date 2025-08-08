Las resonantes frases que dejó Marcos Rojo tras firmar su salida de Boca, la carta de despedida y los mensajes de sus compañeros

El video con el que Marcos Rojo se despidió de Boca

Marcos Rojo firmó su desvinculación de Boca Juniors esta mañana y se prepara para formalizar su vínculo con Racing de Avellaneda. En pocas horas, el defensor de 35 años acordó la salida de la Ribera y acoerdó su arribo a la Academia, donde disputará la Copa Libertadores. En medio de una operación relámpago, el ex Manchester United se tomó el tiempo para escribir una carta dedicada a los hinchas xeneizes y dejó algunas frases resonantes tras su salida de la escribanía donde rescindió su vínculo con los de la Ribera. Varios compañeros ya lo despidieron en las redes sociales.

“Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan”, fueron algunas de las líneas que escribió en su carta Rojo, que además omitió un agradecimiento a la dirigencia como sí lo hizo para con los fanáticos, entrenadores, compañeros y empleados de la institución. "Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas", disparó el ex futbolista de la selección argentina.

En este contexto, hay que mencionar que el último partido oficial de Rojo con la camiseta de Boca fue ante Lanús, por los octavos de final del Torneo Apertura pasado. Tras la llegada de Miguel Ángel Russo, perdió consideración y pasó a ser tercera opción en su posición detrás de Ayrton Costa, quien le arrebató la titularidad a pocas horas del debut en el Mundial de Clubes, y el refuerzo Marco Pellegrino. El entrenador le recomendó buscar nuevos horizontes en Estados Unidos y, ya en Buenos Aires, no lo convocó a ninguno de los últimos compromisos.

En las últimas semanas, Rojo había sido separado del plantel de Boca por “cuestiones disciplinarias”, según ventilaron desde el club y confirmó públicamente Russo. Junto a él estaban Cristian Lema y Marcelo Saracchi, los dos jugadores que permanecen en conflicto en la institución boquense.

Tras firmar su desvinculación en una escribanía, Rojo desmintió que haya hablado con Costas, le agradeció al hincha de Boca por el cariño y respeto que le tuvo en estos cuatro años como jugador del club y puntualizó sobre el último contacto con la directiva xeneize: “No hablé con Riquelme. Hablé con (el Chelo) Delgado ayer, pero muy poquito”. En tanto, cuando le preguntaron por la decisión del técnico de que no entrara más al vestuario con sus compañeros, dejó una frase resonante: “No sé, eso se lo tenés que preguntar a Russo, no a mí. Yo no sé quién toma las decisiones… quién tomó la decisión”.

Hoy por la mañana, Rojo pasó por el Predio de Ezeiza para despedirse de sus compañeros y luego de hacerse oficial su salida, varios aprovecharon para despedirlo a través de las redes sociales. “No muchos compañeros se convierten en amigos para toda la vida”, fue el posteo de Ander Herrera en Instagram. “Gracias por hacerme sentir parte desde el primer día. Te quiero mucho amigo”, fue el mensaje de Lucas Blondel en la misma vía. Cristian Lema, en la jornada de ayer, ya había compartido una foto de un abrazo con la canción “Los amigos que yo tengo” de Los Palmeras.

Los mensajes de despedida de los compañeros de Marcos Rojo

Respecto a su futuro, Rojo sembró interrogantes aunque todo hace indicar que firmará en la Academia: “¿Estudiantes o Racing? No sé todavía, la verdad que no sé. No sé si jugaré la Libertadores”. Admitió que dialogó con Juan Sebastián Verón, pero no con Eduardo Domínguez, que anoche hizo referencia a él tras la última victoria de Estudiantes de La Plata. “Ahora me voy a mi casa, la idea es seguir jugando al fútbol que es lo que me gusta hacer y disfruto. Espero seguir”, amplió.

Camino a buscar su vehículo para retirarse, evitó generar polémicas sobre los conflictos en el vestuario de Boca y también hizo referencia a las lesiones que lo persiguieron durante su ciclo en la institución: “A lo último no me lesioné. Jugué bastante, ¿o no? Mi relación con Marchesín fue muy buena. Te dije que no voy a hablar de nada más”.

LA CARTA DE DESPEDIDA DE MARCOS ROJO

Hoy me toca despedirme de Boca. Del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar. Pude cumplir ese sueño y por eso seré un agradecido a la vida siempre. Fueron 4 años y medio donde tuve la suerte de ganar 4 títulos con esta camiseta. Fui Capitan durante mucho tiempo, lo cual para mí será un orgullo imborrable. Fue uno de los privilegios más importantes que tuve en todos mis años de carrera. Quiero que uds, los hinchas, sepan que cada vez que defendí esta camiseta di todo. Se que a veces, me equivoqué.

Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan. A veces, no como uno quiere. Fui el jugador más feliz del mundo vistiendo mis colores. Le pido disculpas al hincha por mis errores y les agradezco por el apoyo que siempre nos dieron aunque a veces las cosas no salían. Siempre nos acompañaron en todos lados y fueron los protagonistas de cada tarde o noche donde jugáramos. Son únicos.

Quiero agradecer a los entrenadores, a mis compañeros y a todos los empleados del club por este tiempo que compartimos. Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas.

Gracias por esta aventura inolvidable.

Los quiero y los voy a extrañar BOSTEROS.

MR6