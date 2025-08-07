Deportes

El sorprendente look de Messi en el triunfo de Inter Miami que causó furor: las reacciones y cómo vivió el partido ante Pumas

El capitán argentino asistió con su familia y vibró con los goles de Rodrigo De Paul y Luis Suárez, en la clasificación a los cuartos de la Leagues Cup

El look de Lionel Messi en Inter Miami-Pumas por la Leagues Cup

Lionel Messi vio desde el palco el triunfo del Inter Miami 3-1 ante Pumas que lo clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup en el Chase Stadium. El crack argentino se perdió el juego por una lesión muscular, pero igual fue un imán para las cámaras mientras observó el encuentro de sus compañeros ante el elenco mexicano.

El rosarino fue acompañado por su pareja, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. El capitán argentino no pasó desapercibido y sorprendió con su look: una camisa suelta de color marrón, con mangas blancas y un cuello de ese color con vivos marrones. La combinó con unas bermudas blancas.

Su vestimenta generó furor en las redes sociales con sus fanáticos que hicieron divertidos comentarios. “Un día con De Paul y lleva sus camisas”, escribió un usuario. Otro bromeó con un pedido a Antonela: “Anto, poné orden (¿outfit?)“. También estuvieron los elogios: ”Si mi cabra es feliz, yo soy feliz", “cosas que solo Messi puede hacer” o “el rey del fútbol”. O también al mostrarse junto a Antonela: “¡La mejor pareja del planeta en el Chase Stadium!”.

A Messi se lo vio muy metido en el partido y en varios momentos se puso de pie por los nervios. También se acercó al campo de juego, en especial luego de los tantos de sus compañeros. Su amigo Rodrigo De Paul le robó una sonrisa luego de su primer gol con el Inter Miami. Esta reacción en el palco no pasó inadvertida para las cámaras. La escena, observada por el Leo desde la tribuna, subrayó la conexión personal y futbolística que une a ambos jugadores.

De Paul se ganó pronto el cariño de los hinchas de Las Garzas, quienes desplegaron una bandera con la imagen del ex jugador de Racing junto a Messi: “Gracias Rodri: Messi está feliz”.

La bandera Messi y De
La bandera Messi y De Paul que hicieron los hinchas del Inter Miami (Captura de TV)

Otro momento que Messi vivió con mucha alegría fue en el tanto de penal de su otro amigo, Luis Suárez, quien la picó y firmó el 2-1. El Pistolero se acercó a la línea del lateral donde estaba Leo y festejó con un sombrero de cowboy en homenaje a su hija. El tercer tanto que selló el resultado lo convirtió Tadeo Allende, luego de una asistencia del mencionado delantero uruguayo, que fue una de las figuras.

Inter Miami disputó un juego que fue de menor a mayor, donde comenzó perdiendo con el gol de Jorge Ruvalcaba. Luego el elenco local logró controlar las acciones y una vez que llegó el empate de De Paul, antes de irse al descanso, esto le permitió contar con el envión necesario para poder dar vuelta el resultado.

Con su victoria, el Inter Miami se aseguró su clasificación a los cuartos de final del certamen internacional. En tanto que este domingo visitará a Orlando City por el clásico local en una nueva fecha de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS). El equipo de Messi marcha quinto en la Conferencia Este con 42 puntos, uno más que su rival. El líder de la zona es el Philadelphia Union, que llegó a 50 unidades. Aunque cabe recordar que el Inter Miami debe tres partidos por su participación en el Mundial de Clubes.

En tanto que Lionel Messi deberá aguardar para poder retornar a los campos de juego y, como informó el parte médico oficial, su evolución se irá viendo día a día para confirmar su regreso, según indicó su entrenador Javier Mascherano.

LOS COMENTARIOS POR LA CAMISA DE MESSI:

