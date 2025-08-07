Cómo se jugaría la Nations Cup, el nuevo torneo del rugby internacional que tendrá a Los Pumas como uno de sus protagonistas

El certamen se jugará en años sin Copa del Mundo ni giras de los British & Irish Lions (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Con la llegada de la Nations Cup en 2026, el panorama del rugby internacional experimentará un cambio estructural. Este torneo tiene el objetivo de dar un marco competitivo formal a las doce selecciones consideradas las más fuertes del mundo. La competencia busca articular los tradicionales duelos entre los equipos representativos del hemisferio norte y los del hemisferio sur bajo una lógica regulada y atractiva.

La estructura del certamen establece la participación de equipos agrupados en dos conferencias según su hemisferio. Francia, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales e Italia representarán a Europa, mientras que del otro lado estarán Nueva Zelanda, Argentina, Sudáfrica, Australia, junto a Fiji y Japón. El diseño del torneo contempla partidos tanto entre países de una misma conferencia como entre selecciones de diferentes regiones, lo que potenciará los enfrentamientos históricos y fomentará nuevas rivalidades internacionales.

Fiji y Japón, invitados a la competencia, reflejan la expansión global del rugby impulsada por la Nations Cup (Brett Phibbs/Photosport via AP)

El torneo está planeado para celebrarse de manera bienal, marcando una cadencia que buscará evitar la superposición con otras grandes citas del mundo del rugby. Esta periodicidad específica responde a la intención de preservar tanto la Copa del Mundo de Rugby (la próxima edición será en 2027 en Australia) como las giras de los British & Irish Lions como eventos independientes y destacados en el calendario internacional.

Dentro de la temporada, el torneo utilizará dos ventanas ya tradicionales para los compromisos entre selecciones: la de julio y la de noviembre. Estos lapsos permitirán completar los encuentros cruzados entre los equipos del hemisferio norte y los del sur. Así, se asegura que todos los combinados involucrados puedan medirse entre sí de manera ordenada, sin saturar el calendario ni forzar desplazamientos excesivos.

Las doce selecciones participantes se dividirán en dos conferencias según su ubicación geográfica (Reuters/Peter Cziborra)

El cierre del certamen se organizará en una única sede, con la programación de partidos de reposicionamiento que definirán las posiciones finales y coronarán al campeón. Esto no solo aporta claridad en la logística y definición del campeonato, sino que también eleva el interés deportivo y la atención mediática sobre la última jornada del torneo. Hasta el momento, no se han detallado los criterios para elegir esa sede única para el desenlace de cada edición.

Aunque la Nations Cup ha suscitado expectativas y avanzó en la definición de varios aspectos fundamentales, aún quedan elementos clave por aclarar antes de su debut. Las autoridades deportivas no han proporcionado detalles completos sobre el recorrido que deberán afrontar las selecciones europeas durante la ventana de julio, ni se ha confirmado el calendario de viajes y partidos para los combinados del hemisferio sur en su visita a Europa durante noviembre.

El presidente de la Federación Francesa, Florian Grill, reveló por ejemplo algunos detalles de la gira que tendrá su seleccionado en el inicio de este certamen: “En ese orden, jugaremos contra Nueva Zelanda, Australia y Japón”. Algunos medios ingleses aseguran que el representativo de ese país chocará contra Los Pumas, pero también ante Fiji y Sudáfrica. Desde Irlanda, por su parte, plantea que el hipotético calendario de partidos incluiría a Australia, All Blacks, Japón, Fiji y Los Pumas, aunque hasta el momento no hay confirmaciones sobre este tema.

Francia tendrá como rivales en la primera edición a los poderosos equipos de Nueva Zelanda, Australia y Japón (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Tampoco se conocen oficialmente los criterios que determinarán la elección de la sede única donde se desarrollará la fase de partidos de reposicionamiento y la finalización del torneo. Las negociaciones entre federaciones continúan en relación con la logística de los partidos entre combinados de distintas latitudes, buscando soluciones para minimizar desplazamientos largos y ajustar la localía de algunos encuentros, como es el caso de posibles partidos de Fiji como local en Londres.

A medida que se acerque la fecha de inicio del certamen, se espera que las federaciones involucradas y los organizadores publiquen información definitiva sobre el calendario detallado, los mecanismos de clasificación para la etapa de cierre y otros elementos estructurales que siguen siendo objeto de debate. Por el momento, el desarrollo completo de la competencia depende de estos anuncios pendientes, que terminarán de moldear la versión final del torneo.