Antes del duelo con River Plate y de cara al cruce por la Sudamericana, Independiente confirmó a su séptimo refuerzo

Matías Abaldo se convirtió en nuevo refuerzo de Independiente. A la espera del anuncio oficial, el uruguayo ya se hizo la revisión médica y quedó a disposición de Julio Vaccari, con quien tendrá su primera charla en Villa Domínico. El ex delantero de Gimnasia y Esgrima La Plata llega proveniente de Defensor Sporting a préstamo por un año, con opción de compra.

“Estoy muy contento con este desafío que tomo como una prueba más. Contento por llegar a un club como Independiente, que es un grande del continente. Con mucha ilusión y ganas de volver a demostrar”, sentenció Abaldo en diálogo con Sport 890 de Uruguay. Además, amplió: “No hablé con el entrenador, pero sí con gente del club. Ahora estoy a la espera, no sé si de recibir un llamado, pero comunicarme con él y ya sumarme al grupo”.

El montevideano de 21 años surgió en la cantera de Defensor Sporting y tuvo un paso por el Lobo platense en los años 2023 y 2024. Sin embargo, motivos personales lo llevaron a rescindir su vínculo con el Tripero y retornar a suelo uruguayo. “Volver me sirvió muchísimo. El tiempo que estuve acá fue fundamental para dar este paso. Estoy agradecido con Defensor, que me abrió las puertas y me trató de la mejor manera. Y ahora me deja salir a Independiente y no me jode para nada, así que muy agradecido. El estar cerca, en mi país, obviamente a cualquiera le hace bien. Era lo que necesitaba sin dudas”.

Será el flamante refuerzo tras los anuncios de Walter Mazzanti, Leonardo Godoy, Ignacio Pussetto, Lucas Lavagnino, Milton Valenzuela y Facundo Zabala. Luego de su frustrado paso en Argentina, ahora pretende relanzarse: “Estoy con mucha ilusión, lo tomo como una revancha en el fútbol argentino. El paso que tuve quedó con una espinita. Al principio había sido bueno, pero ahora lo tomo como una revancha”.

Abaldo, nuevo refuerzo de Independiente

“No queremos que termine como el Morro García”, había dicho su representante, Edgardo Lasalvia, sobre la salud mental del delantero que fue campeón mundial Sub 20 con la camiseta de la selección uruguaya.

“Sentía presiones y mochilas que no tenía que cargar, algunos temas personales y extrafamiliares. Es un agobio que podés pasar, pero llega un momento que, de tanto guardar, explotás”, había declarado hace algún tiempo el propio futbolista por el que Gimnasia había desembolsado 1.8 millones de dólares (por la mitad de su ficha).

Hoy, ya completamente renovado, expresó: “Me tomé tranquilo la negociación. Estaba con la camiseta en Defensor porque no sabía si se iba a dar y no quería especular con irme o quedarme. Por suerte se pudo destrabar. Mis seis meses fueron buenos, obviamente con altibajos. Lastimosamente se dio ese resultado, no sé si mentiroso, pero estuvo ahí. Nos echan a uno y se nos puso complicado. El grupo que hay en Defensor va a remontar este partido, lo va a dejar en el olvido y va a terminar en los primeros puestos sin dudas”. La referencia fue para su último partido con derrota 4-0 ante Boston River.

Luego de sortear una lesión a principios de 2025, Abaldo disputó 19 partidos en continuado con la camiseta violeta y anotó 3 goles. Sobre su adiós del club que lo vio nacer, manifestó: “Mucha emoción. Fue cortito el tiempo que estuve acá, pero sin palabras con todos, los utileros, cuerpo técnico, compañeros y todo el staff. Toda la gente del club se comportó de muy buena manera, así que estoy muy agradecido”.