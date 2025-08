Sin Colapinto, Paul Aron fue el más rápido con Alpine en los test de Hungría de F1: la desafiante frase que lanzó

Paul Aron habló luego del test en Hungría

Alpine superó a McLaren, el equipo a batir en la temporada 2025 de la Fórmula 1. Fue en el primer día de ensayos de Pirelli con los neumáticos de 2026, llevado a cabo este martes en el Autódromo Hungaroring, donde este domingo se disputó el Gran Premio de Hungría.

Se trata de los ensayos destinados a comparar los compuestos C3, C4 y C5 (duros, medios y blandos en ese orden) que se utilizarán en la venidera temporada. Los tres equipos participantes fueron McLaren, con Lando Norris al volante; Racing Bulls, que alineó a Liam Lawson; y Alpine, que confió su monoplaza a Paul Aron. Hasta el momento, no se confirmó si se probó el alerón delantero móvil previsto para 2026.

La sesión se desarrolló bajo condiciones de temperatura variables, con registros ambientales entre 21 y 31 ℃ y valores en el asfalto que oscilaron entre 29 y 56 ℃, según informó en un comunicado la firma que provee las gomas a la F1. El calor supuso un desafío adicional para los pilotos y los ingenieros encargados de analizar el comportamiento de los nuevos neumáticos.

Paul Aron en acción en los test (Prensa Pirelli)

Durante la mañana, los equipos realizaron tandas cortas para evaluar el rendimiento inmediato de cada compuesto, mientras que por la tarde se enfocaron en simulaciones de mayor duración. Para estos ensayos, los tres equipos emplearon monoplazas adaptados para montar los neumáticos de 2026, que mantienen el diámetro de 18 pulgadas, pero presentan una banda de rodadura 25 mm más estrecha en el eje delantero y 30 mm en el trasero.

McLaren utilizó su modelo de 2023, el MCL60. Alpine empleó el de este año, el A525. Mientras que Racing Bulls recurrió al VCARB 01, el mismo vehículo con el que compitió en el último campeonato.

En cuanto a los resultados, Paul Aron se destacó como el piloto más rápido de la jornada, con un tiempo de 1:18.789 (3 segundos más lento que la pole position de Charles Leclerc con 1:15.372), seguido por Lando Norris con 1:19.272 y Liam Lawson con 1:19.510. Además, Aron completó la mayor cantidad de vueltas, con 159 giros, mientras que Norris sumó 144 y Lawson 143. En conjunto, los tres pilotos recorrieron una distancia equivalente a seis grandes premios, lo que permitió a Pirelli recolectar una cantidad significativa de datos para afinar el desarrollo de los compuestos.

Franco Colapinto y Pierre Gasly girarán este miércoles con Alpine (Prensa Alpine)

“Fue un día muy sólido. Mucho manejo, lo cual no fue fácil con este calor pero sin embargo obviamente para mí es muy muy útil. Hicimos todas las pruebas y estoy bastante contento con mi trabajo. El equipo estaba contento con mi trabajo. Así que si, un día bastante sólido", dijo el estonio en un video publicado por Alpine en sus redes sociales. “Ahora voy a disfrutar del lindo clima húngaro por un día y después nos vamos a las vacaciones de verano”, añadió. Y para terminar lanzó una frase que dio que hablar: “Nos vemos de vuelta en Zandvoort”.

¿Por qué Aron fue más rápido? Antes que nada hay que aclarar que en estos ensayos los equipos trabajan a pedido de Pirelli y no buscan un tiempo. Tampoco están habilitados a probar puestas a punto en sus autos con cambios en sus aditamentos aerodinámicos, modificaciones en las suspensiones, o cualquier otro tipo de desarrollo. Además, giraron con gomas que recién se están poniendo a prueba y que no fueron concebidas para este tipo de coches ya que los del año próximo serán más chicos. A modo hipotético, Aron pudo haber aprovechado un monoplaza que está corriendo este año. La otra razón fue la mayor cantidad de vueltas. Y el tercer punto fue haber exprimido al máximo que Alpine haya decidido dar la mayor cantidad de giros. En conclusión, fue una satisfacción personal para el actual piloto de reserva del equipo francés, pero en esta clase de entrenamientos no resultan determinantes y poco importan respecto a la evaluación real de un equipo.

El programa de pruebas continuará este miércoles, con la presencia de Alpine como único equipo que repite participación. En esta ocasión, los titulares Franco Colapinto y Pierre Gasly se alternarán en l volante del A523, mientras que Ferrari se sumará a los ensayos con Charles Leclerc y un SF-25 modificado.