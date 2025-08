Los borrados, la recuperación de Cavani y Fabra, las charlas con Palacios y su relación con Riquelme: el uno por uno de Russo en Boca

Russo: "Si no disfrutara estar acá, no estaría"

Instantes después de la conferencia de prensa que brindó en el Boca Predio, Miguel Ángel Russo ahondó en algunos temas particulares en una entrevista exclusiva. En diálogo con TyC Sports, el entrenador xeneize repasó el uno por uno de los jugadores, el presidente del club y hasta definió su situación personal: “Si no disfruto lo que hago... Toda mi vida fue así y mantuve una línea”.

Russo adelantó que no definió el once para recibir a Racing el sábado, se refirió al mal partido de Boca contra Huracán, a que mereció más contra Unión de Santa Fe y también sobre la paridad y competitividad del fútbol argentino. Sobre el vestuario azul y oro, reveló: “Estamos fuertes, a veces los golpes te sirven para superarte y ponerte en realidad. Mi política es hablar mucho, toda la vida hablé con los jugadores y estamos en una etapa de clarificar cosas y buscar lo mejor. Buscando cambios entre nosotros mismos, en el sentido grupal y colectivo”.

Evitó meterse en la polémica por los comentarios de Gustavo Costas en torno a la designación del día del partido ante Racing e hizo una autocrítica interna con una frase resonante: “Tenemos que ser más inteligentes y vivos, en el buen sentido del juego. Esto es cada vez más competitivo y duro. Se pega mucho, se hizo muy violento el juego”. Y, aunque aseguró estar conforme con el plantel, deslizó: “Si a lo que tenemos, podemos aportarle algo más, mejor, pero no es tan fácil. Ponerse la camiseta de Boca es completamente distinto a todo”.

EL UNO X UNO DE RUSSO EN BOCA JUNIORS:

Miguel Merentiel. “No hubo nada que aclarar. Yo hablo grupal, no individual. Si es individual, es para otro tipo de cosas y situaciones. Estamos muy bien en el grupo. Los chicos están en otra etapa y momento. Trabajamos mucho la semana pasada y esta también. Buscamos lo mejor”.

Russo Habló De Su Charla Con Merentiel

Leandro Paredes. “Es indiscutible en nivel de juego, de pase y de cosas que te marcan una diferencia muy alta. Él eligió venir, estar en su país, en el club donde nació y tiene un nivel completamente distinto al resto. Tiene socios, es una posición muy básica dentro de su juego. Hay que mirar los equipos donde ha jugado, la Selección y todo. Mantuvo un nivel muy alto y por suerte vino a jugar a Boca y su país”.

Edinson Cavani. “Está entrenando bien, todos los días normal con nosotros, eso es bueno también. Está entrando en un ritmo que, sin lesiones, es otro tipo de cosa y te va elevando el nivel. Ha tenido una consecuencia de lesiones progresivas que no son buenas. Lo fuimos llevando y metiendo de menor a mayor, como corresponde, con los tiempos necesarios. Es mi forma de trabajo. Lo veo con mucha intensidad haciendo goles en los entrenamientos, está buscando que, cuando tenga continuidad, encontrar su nivel. Estuvo mucho tiempo sin jugar, muchas lesiones juntas y eso no te ayuda. Ahora estamos en otro momento donde lo voy llevando”.

Milton Delgado. “Están todos en el mismo nivel. Nivel competitivo. Están buscando ganarse el puesto, eso me gusta. Estamos en una etapa donde hemos pegado un cambio, la semana pasada, esta. Es bueno para todos. seguiremos buscando lo mejor”.

Frank Fabra. “He hablado con Frank, lo conozco bien. Vos pensá que en 2020 era Fabra, Cardona y Villa, los colombianos eran muchísimo. Hablé con él, sé también que rechazó ofertas de otro lado y que en Argentina, en el único lugar donde juega, es en Boca. Estuvimos hablando mucho de eso y de todo. Se va recuperando y va teniendo su nivel. Esas cosas me gustan, marcan una línea”.

Russo Habló De La Recuperación De Fabra

Carlos Palacios. “¿Cómo lo voy llevando? Hablando mucho con él, comentando muchas cosas. Lo bueno y lo malo, como corresponde. En esto el hablar, el buscar el diálogo significa un montón de cosas".

Los borrados del plantel (Cristian Lema, Marcos Rojo y Marcelo Saracchi). “Es una decisión del club. Por algo se llega a esa situación”.

Exequiel Zeballos y Lucas Janson. “La idea y el mensaje es para todos, no para uno solo. El que demuestre las intenciones, ganas y forma… Estamos bien, en eso estoy contento, en definitiva la clave de esto siempre es mejorar en un fútbol muy competitivo".

Juan Román Riquelme. “Compartimos mucho con el Chelo (Delgado), con la gente del club y todo. Compartimos muchas cosas, estamos pendientes, hablamos... toda mi vida ha sido así. Me ves acá y por ahí me voy a las 6 o 7 de la tarde porque veo la Reserva. Me gustan ese tipo de cosas, disfruto de estar en un club, no es que me voy, pero así fue en todos lados. Lo hice en Central, en San Lorenzo la última etapa. Así estamos".

Miguel Ángel Russo. “He tenido pruebas difíciles siempre. Siempre mi forma de trabajo es la misma, esto no ha cambiado, el diálogo es clave y fundamental, Transmitirle lo que pienso a los jugadores fue una de las claves de mis éxitos. Empecé en Lanús con 15 años en Nacional B, ascendimos, descendimos, ascendimos y el tercer y cuarto año peleamos puestos altos. Eso marca mi tendencia en el fútbol como entrenador. He mejorado mentalmente muchas cosas. Me acomodé a tiempos modernos, la vida y la juventud cambió. Me he adaptado siempre a ese tipo de cosas”.