Russo habló en medio de la crisis de Boca: su continuidad después de los rumores y la charla con Merentiel tras el cortocircuito

Miguel Ángel Russo brindó una conferencia de prensa luego del último entrenamiento que Boca realizó en Ezeiza a puertas abiertas. A días del encuentro ante Racing en la Bombonera y en plena crisis futbolística, el entrenador xeneize brindó algunos conceptos entre los que se destacaron su continuidad, la charla que tuvo con Miguel Merentiel luego del cortocircuito con Huracán y el clima que habrá en la cancha este sábado ante la Academia.

Sobre su continuidad, fue contundente: “En ningún momento pienso en algo negativo. En ese sentido, hay que estar convencido. Ayer tuve un día duro porque mi hijo fue operado y está todo bien. Fue un día para dedicarme a mi hijo. Venimos hablando y dialogando todo este tipo de cosas”. En esta respuesta, aprovechó para hacer referencia a su hijo Ignacio, quien había hablado de su situación en Boca: “Déjenlo tranquilo. Él tiene que hablar de él y de Tigre, no busquen otras cosas donde no hay ni va a haber. Él tiene una mentalidad distinta”.

Al ser consultado por las charlas que protagonizó en los últimos días, con Merentiel como foco, puntualizó: “Lo hicimos de forma individual y grupal. Tratando de entender cómo son este tipo de cosas. Hablé con Miguel y con todos. Hablo con todos, en forma grupal. No es que es todo individual. En definitiva, para que todos te entiendan y escuchen, es grupalmente. Acá se hace un mundo sin saber lo que es un plantel y mis manejos y formas. Buscamos siempre lo mejor. Con Merentiel no había mucho para aclarar”.

Hay bastante expectativa respecto a lo que pueda acontecer en la Bombonera este sábado cuando Boca, que arrastra una racha de 11 partidos sin ganar (la peor de su historia), enfrente a Racing con su público. Russo expresó: “Imagino a la Bombonera como siempre, no cambia nada. Si me decís que cambia, estamos midiendo otro tipo de cosas. La Bombonera exige ganar, es lógico y razonable. Tuvimos una semana de trabajo importante donde nos dedicamos pura y exclusivamente a todo lo nuestro. Creo que estamos bien, preparándonos para todo lo que viene. Esto es Boca y tenés la obligación de ganar. Hay que estar convencidos y trabajamos para eso”.

Sobre su situación personal, mencionó: “Yo estoy bien. No me gusta perder, me duele perder. En definitiva, mi forma de vida, manejo y trabajo grupal de estar dentro del club, nos duele todo, pero hay que levantar. Esto es así, no hay otra manera. Todos, el Consejo y todos estamos buscando entrar en lo que más nos gusta que es que gane Boca. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival difícil y duro, pero confiando en lo nuestro”.

Sobre el final, Miguel ensayó algunas evasivas cuando le preguntaron por nombres puntuales como los casos de los jugadores que se recuperaron de lesiones (Ayrton Costa, Nicolás Figal y Carlos Palacios) y la posible inclusión de Brian Aguirre en el once inicial: “Nosotros los llevamos de menor a mayor a todos. Que participen de determinadas cosas no significa que hagan todo igual que el resto. Es una forma de trabajo que tengo yo la de ir incorporando a la gente de a poco. ¿Cómo están? Hoy no puedo decir nada. Todavía tenemos tiempo, después decidiré. ¿Aguirre? Todo lo vamos a resolver”.

Por último, dijo sobre la imposibilidad de generar un once de memoria: “Hoy eso es relativo en el fútbol argentino. No hay una competencia tan dura y elevada como el fútbol argentino en todos los niveles y sentidos. Boca tiene la responsabilidad de ser protagonista y estamos buscando serlo de la mejor forma y manera. Entre todos, no uno solo. Todos los partidos son importantes, algunos los jugamos a un nivel y algunos a otro. Buscaré nuestro nivel. El fútbol argentino no te regala nada, todo te cambia permanentemente. Valoro mucho a Racing como equipo, pero también creo mucho en mi gente y en los míos”.

Y cerró: “(Milton) Delgado fue a la selección y está bien. Yo no participé de muchas cosas porque estuve ayer con mi hijo. Buscaremos la forma y la manera de ver cómo sigue toda la semana y todo. En definitiva, estamos bien. No busco los detalles que buscan ustedes. Estoy pendiente de todo. Buscaremos la mejor forma y manera de enfrentar a un equipo difícil como Racing”.