El tenso e insólito cruce entre dos tenistas en el Masters 1000 de Toronto: empezó en el court y terminó en el vestuario

*El cruce entre Shelton y Cobolli

Un gesto en el tie-break desató una inesperada tensión en el Masters 1000 de Toronto. Fue tras el final del partido por los octavos de final que Ben Shelton (Nº 7 del ranking ATP) le ganó a Flavio Cobolli (17°) por 6-4, 4-6 y 7-6 (7-1), tras 2 horas y 24 minutos de juego. Ambos protagonizaron un cruce caliente que tuvo tres episodios. El estadounidense pudo imponerse en el final ante el italiano en el choque por los octavos de final.

Las imágenes mostraron un acalorado diálogo en el que Cobolli le quiso explicar el por qué de un gesto y planteó que no era para el norteamericano, quien lo escuchó, pero pareció no quedarle del todo claro cuál era el punto de la argumentación de su rival.

Lo que sí tranquilizó a Shelton es que no era el destinatario del gesto de Cobolli. “Hizo un gesto en el tie-break y le pregunté al respecto. Dijo que no era hacia mí, así que todo bien”, explicó el de Atlanta.

Tras saludarse en la red, se dirigieron a sus respectivos bancos, pero regresaron para continuar la discusión bajo la silla del árbitro, en lo que fue la segunda parte de su cruce. Finalmente, se estrecharon la mano y Cobolli abandonó la pista central, entregando una de sus raquetas a un joven espectador.

*Los Shelton lo fueron a buscar a Cobolli al vestuario

La escena, lejos de disiparse, se prolongó en el vestuario del italiano donde fueron a buscarlo Ben y su padre Bryan (ex tenista). No lo encontraron y saludaron a un integrante del equipo de Flavio. Minutos más tarde, en la conferencia de prensa, el estadounidense, visiblemente incómodo, amplió: “Lo hablamos en el vestuario, así que no voy a responder más preguntas al respecto. No hay historia, estamos bien, eso es todo”.

Respecto al partido, Shelton supo resolver el duelo ante Cobolli en el tercer set. El estadounidense remontó un 5-3 adverso en el set definitivo y selló su triunfo número 100 en el circuito profesional, asegurando su pase a los cuartos de final, donde buscará su primera semifinal de Masters 1000 ante Alex de Miñaur (8°).

El desarrollo del encuentro mostró a Cobolli, de 23 años, en una posición favorable durante el tercer set. Sin embargo, la presión y la indecisión le impidieron capitalizar la ventaja, permitiendo la reacción de Shelton (22), conocido por la potencia de su servicio.

La discusión entre Flavio Cobolli y Ben Shelton (Matthew Stockman/Getty Images/AFP (Photo by MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En su análisis posterior al partido, Shelton reconoció la dificultad del desafío: “Fue un partido realmente difícil. Estaba en desventaja, con un quiebre en el tercer set. Me di una segunda oportunidad y la aproveché bien, a partir de ahí. Un rival realmente difícil para mí”. El estadounidense atraviesa un momento destacado en la temporada, con presencia en los cuartos de final de un torneo por tercera vez consecutiva, tras alcanzar esa instancia en Wimbledon y avanzar a las semifinales en Washington la semana anterior. Su registro en superficie dura durante el año es de 16-7, incluyendo su acceso a las semifinales del Abierto de Australia.

El historial entre ambos tenistas ya contaba con tres enfrentamientos previos, con dos victorias para el italiano y una para el estadounidense. El antecedente más reciente, en febrero en Acapulco, había favorecido a Shelton en un partido muy ajustado, decidido por un doble 7-6. Ahora quedaron mano a mano en la estadística entre ambos.

La jornada de cuartos de final en Toronto también presenta otros duelos de alto nivel. Es lunes, se enfrentaban Alexander Zverev (Alemania, primer preclasificado) y Alexei Popyrin (Australia), seguidos por el choque entre el estadounidense Alex Michelsen y el ruso Karen Khachanov. En la modalidad de dobles, los argentinos Máximo González y Andrés Molteni buscaban avanzar ante Fernando Romboli (Brasil) y John-Patrick Smith (Australia), mientras que Guido Andreozzi, junto al neerlandés Sander Arends, se medían con los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool.