El crudo análisis de Toto Wolff tras las frases de Lewis Hamilton sobre su futuro que encendieron las alarmas en Ferrari

Lewis Hamilton vivió uno de los fines de semana más difíciles de su carrera en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Hungría. Tras una clasificación complicada y un resultado final fuera de los puntos (12°), el siete veces campeón de la Máxima marcó abiertamente su frustración por el presente que atraviesa desde su llegada a Ferrari a principios de temporaa y se autodefinió como “un inútil” y sugiriendo que Ferrari “necesita encontrar otro piloto”.

Hamilton quedó eliminado en la Q2 del sábado, lo que lo relegó al puesto 12 de la parrilla. Durante la carrera, intentó avanzar con una estrategia de una sola parada, pero apenas progresó en el pelotón medio. Por radio, el británico describió su situación como la de “un pato sentado”, al verse atrapado detrás de pilotos como Liam Lawson, Oliver Bearman e Isack Hadjar, mientras Max Verstappen se acercaba tras una parada en boxes. Aunque cambió a neumáticos medios en la vuelta 42 y superó a Pierre Gasly y Esteban Ocon, su avance se detuvo poco después, finalizando poco más de un segundo detrás de Hadjar y sin sumar puntos.

En medio de los alarmantes dichos del piloto británico, tanto el jefe de Mercedes Toto Wolff, como el director de Ferrari Fred Vasseur, manifestaron su respaldo a Hamilton en medio de la presión y las expectativas que acompañan su llegada a la escudería con sede en Maranello.

El director del equipo de las Flechas de Plata, quien compartió seis de los siete títulos mundiales de Hamilton en Mercedes, interpretó las declaraciones del británico como una muestra de honestidad emocional. “No, fue Lewis llevando su corazón en la mano”, afirmó Wolff al ser preguntado si percibía un declive en las habilidades de su ex piloto, según recogió el medio especializado Racing News 365 junto a otros en el paddock. “Es en gran medida lo que sintió cuando se le preguntó después de la sesión, estaba muy crudo, dudaba de sí mismo, y lo hemos tenido en el pasado, que cuando sintió que había rendido por debajo de sus propias expectativas, ha sido emocional”.

Wolff subrayó que Hamilton “es emocionalmente transparente desde que era joven y adulto, así que se va a castigar a sí mismo”, sobre la forma de ser que tiene el piloto de 40 años. “Es el GOAT (Great Of All Times, la frase que elegida para destacar al ”mejor de todos los tiempos"), y siempre lo será, y nadie se lo va a quitar, y seguro que ni un solo fin de semana o temporada de carreras que no haya ido según lo previsto”. El directivo expresó su deseo de que continúe en la Fórmula 1 durante muchos años más.

Las fuertes declaraciones del británico en el GP de Hungría

Al ser consultado tras la carrera sobre su autocrítica del sábado, Hamilton ofreció una respuesta escueta: “Cuando uno tiene un presentimiento, lo tiene”. Además, añadió: “Hay muchas cosas sucediendo en segundo plano que no están bien. Todavía lo amo. Todavía amo correr”.

El análisis de la carrera mostró que Hamilton quedó fuera de la Q2 por un margen muy estrecho en un grupo medio especialmente competitivo. Su compañero de equipo, Charles Leclerc, logró la pole position con un tiempo apenas un cuarto de segundo más rápido, mientras que Hamilton había superado a Leclerc en la Q1 y quedó a una décima con el primer juego de neumáticos en la Q2. En la carrera, el británico se vio atrapado en un tren y solo pudo mostrar un ritmo competitivo cuando rodó en solitario, aunque para entonces la posibilidad de puntuar se había desvanecido.

Vasseur también abordó la situación de Hamilton tras la difícil competencia que tuvo el equipo italiano en Hungría y respaldó al múltiple campeón de la F1. “No necesito motivarlo. Honestamente, está frustrado, pero no desmotivado”, explicó el jefe de Ferrari “Sí, es exigente. Pero creo que esa es también la razón por la que es siete veces campeón del mundo. Es exigente con el equipo, con el coche, con los ingenieros, con los mecánicos, conmigo también”, según recogió MotorSport.

El directivo francés consideró que las reacciones duras tras la clasificación y la carrera son comprensibles en un contexto de alta presión: “A veces, justo después de la carrera o de la clasificación, estás muy decepcionado, y la primera reacción es dura. Entiendo la frustración, pero todos estamos frustrados”, dijo sobre las fuertes palabras de Hamilton. Vasseur insistió en que el fin de semana del británico pareció peor de lo que fue, ya que la diferencia con Leclerc fue mínima y el resultado final estuvo condicionado por detalles. “No sé si fuimos desafortunados con Lewis o afortunados con Charles por pasar, pero al final, estuvo muy justo”, añadió.

En el balance de cara al receso de verano en la Fórmula 1, Hamilton ocupa el sexto lugar en el campeonato de pilotos (109 puntos, a 42 de su compañero de equipo) y todavía no subió al podio con Ferrari, aunque sí logró la victoria en la carrera sprint de China en abril. La presión de competir junto a Leclerc, quien partió desde la pole en Hungría, y las expectativas generadas por su llegada a Maranello, elevaron el nivel de exigencia para con uno de los grandes pilotos en la historia de la categoría británico.

Mientras el paddock se prepara para la segunda mitad de la temporada, que será recién a fines de agosto (29 al 31) con el GP de los Países Bajos, los que conocen a Hamilton mantienen la convicción de que el piloto británico superará este bache y volverá a mostrar el nivel que lo convirtió en una leyenda de la Fórmula 1.