Inesperada burla del Auckland City a Boca: la frase de Russo que utilizaron para “dar el golpe” en el Mundial de Clubes

Boca Juniors fue víctima de burlas del Auckland City que aún no olvida su cruce en el Mundial de Clubes

Las paredes del vestuario del Auckland City en el estadio Kiwitea Street exhibieron una serie de imágenes y mensajes que no pasaron inadvertidos para los seguidores del fútbol internacional. Entre las fotografías, una en particular destacaba: mostraba el gol de cabeza de Christian Gray que selló el empate ante Boca Juniors en el reciente Mundial de Clubes, acompañada de una cita textual que apuntaba directamente al técnico argentino. El mensaje reproducía las palabras de Miguel Ángel Russo tras la derrota del equipo neozelandés por 10-0 frente al Bayern Múnich: “Sin faltarle el respeto a nadie, el rival del Bayern Múnich (Auckland) no es un equipo profesional”. La imagen, lejos de ser un simple recuerdo, funcionó como una respuesta irónica y calculada.

Este gesto del Auckland City se produjo en el primer partido que disputó como local tras su participación en el Mundial de Clubes, un empate 1-1 frente al Fencibles United por las Ligas Regionales de Nueva Zelanda. El club neozelandés, integrado en su mayoría por chapistas, ferreteros y empleados de comercio, aprovechó la ocasión para reivindicar su desempeño internacional y, de paso, devolverle a Russo el comentario que había hecho sobre su profesionalismo. En otra de las imágenes expuestas en el vestuario, se leía: “Una semana después, el 25 de junio en el Geodis Park de Nashville, el famoso Auckland City empató 1-1 con el poderoso Boca Juniors”. La frase, cargada de ironía, subrayaba el contraste entre la percepción previa del técnico argentino y el resultado obtenido en el campo.

La frase de Russo que utilizó el Auckland City para burlarse de Boca

La reacción del Auckland City no se limitó a una sola cita. El club decoró el vestuario con más fotografías que retrataban distintos momentos de su plantel, compuesto por jugadores que, fuera del fútbol, desempeñan oficios alejados del profesionalismo deportivo. Esta composición del equipo había sido precisamente uno de los argumentos de Russo para relativizar el empate de Boca Juniors ante los neozelandeses, tras el 2-2 frente al Benfica en Estados Unidos. La respuesta visual y textual del club de Nueva Zelanda evidenció que no dejaron pasar la oportunidad de contestar, con humor y orgullo, a las palabras del entrenador argentino.

El episodio se suma a una serie de situaciones que han puesto a Boca Juniors en el centro de la atención mediática, tanto por su rendimiento deportivo como por cuestiones institucionales. Los problemas internos del club argentino han trascendido fronteras, llegando incluso a medios de Inglaterra, que se hicieron eco de la exclusión de Marcos Rojo del plantel. Ahora, la repercusión alcanza también a Nueva Zelanda, donde el empate ante un equipo considerado amateur se transformó en motivo de celebración y reivindicación para el Auckland City.

El partido ante el Fencibles United dejó al Auckland City en la quinta posición de la liga regional, pero el resultado deportivo quedó en segundo plano frente al mensaje dirigido a Russo y, por extensión, a Boca Juniors. La escenografía del vestuario, con fotos y frases cuidadosamente seleccionadas, funcionó como un recordatorio de que, en el fútbol, las palabras pueden tener tanto peso como los goles.

Christian Gray selló el histórico empate ante Boca Juniors

El club neozelandés le dio una bienvenida especial a sus jugadores

El estadio donde hace las veces de local el Auckland City