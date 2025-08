El hijo de Miguel Ángel Russo dio detalles de cómo sobrelleva su papá la crisis en Boca: “Se inventan varias cosas”

Nacho Russo habló sobre el estado de salud de su padre, Miguel

Boca Juniors se encuentra inmerso en una crisis futbolística. El Xeneize no gana desde hace 11 partidos y atraviesa la peor racha de su historia. Y uno de los principales apuntados es su entrenador, Miguel Ángel Russo, a quien, desde las redes sociales, lo critican y hasta se preguntan si está en condiciones de estar al frente del plantel. Incluso ex compañeros, como Oscar Ruggeri, pusieron en tela de juicio su situación actual: “No está para dirigir”.

Sin embargo, Ignacio Russo, su hijo y delantero de Tigre, desmintió esas versiones. “Se hablan cosas porque él tampoco dice nada. No tiene por qué hacerlo, y está bien. Tiene que seguir e intentar ganar el próximo partido para calmar un poco todo”, comenzó el atacante en diálogo con DSports Radio.

El historial médico de Miguelo añade un matiz particular a la discusión. En 2017, mientras dirigía a Millonarios de Colombia, el entrenador fue diagnosticado con cáncer de próstata, el cual pudo superar.

El DT superó una dura enfermedad diagnosticada en 2017

A pesar de la gravedad de la enfermedad, Russo continuó al frente del equipo, alternando sesiones de quimioterapia con la exigencia diaria del fútbol profesional. Incluso logró consagrarse campeón poco después de una de esas sesiones, un episodio que consolidó su imagen de resiliencia y fortaleza en el ambiente futbolístico.

Por otro lado, el desgaste en el predio de Ezeiza ha superado los límites habituales. Las tensiones internas se han manifestado en reproches cruzados y divisiones, especialmente entre los futbolistas marginados, lo que precipitó la salida de figuras como Marcos Rojo, Cristian Lema y Marcelo Saracchi. El propio Russo asumió la responsabilidad de apartarlos del grupo, una decisión que marcó el final de sus ciclos en el club. Este clima de conflicto ha contribuido a la percepción de fragilidad en el entorno del entrenador.

La preocupación se intensificó tras la eliminación en la Copa Argentina y la derrota ante Huracán, episodios que profundizaron la crisis deportiva y alimentaron versiones sobre un posible desenlace inminente para el técnico.

A pesar de estas señales, en el club insisten en que Russo mantiene la fortaleza necesaria para liderar al plantel. Aunque en algunos momentos dirige a cierta distancia y delega en sus colaboradores Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

“Yo con lo que me dice él me quedo tranquilo, y más al verlo bien”, añadió el propio Nacho Russo. Y luego agregó: “Miguel está bien de salud y contento. En lo deportivo, un día perdés y otro ganás. Obviamente que se hablan muchas cosas de más, que varias se inventan, pero entiendo que el Mundo Boca es así y vende eso”.

“Me hago cargo de todo, porque corresponde que yo me haga cargo y habrá que encontrarle la vuelta, mejorar y seguir trabajando”, había dicho el DT en la conferencia de prensa posterior a la derrota con el Globo de Parque Patricios. “Salimos trabajando y teniendo las ideas claras, no hay otra forma ni hay otra manera. Llegó el momento de darlo vuelta y me toca a mí darlo vuelta”, añadió.

La realidad de Boca se resume en una combinación de resultados adversos, conflictos internos y la atención sobre el momento de su entrenador. Es por eso que, muy probablemente, el futuro inmediato del técnico pueda tener relación con lo que ocurra en el próximo compromiso ante Racing.