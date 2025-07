Fuertes críticas de Ruggeri por la eliminación de Boca de la Copa Argentina: del “miedo” a Riquelme a por qué “Russo no está para dirigir”

Ruggeri apuntó contra Riquelme y Russo, más allá del cariño

Boca sufrió un nuevo golpe en el umbral de la tercera gestión de Miguel Russo al frente del plantel: luego de la eliminación del Mundial de Clubes tras empatar con el débil Auckland City, cayó 2-0 ante Atlético Tucumán y quedó eliminado de la Copa Argentina, situación que dejó al club con menos vías para lograr su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Tras el tropiezo, los cuestionamientos volvieron a poner en el centro de la escena al presidente Juan Román Riquelme. Pero Oscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina y surgido de las Inferiores del Xeneize (aunque terminó esando más identificado con River), también sumó a las críticas a Russo, sobre todo a partir de la conferencia de prensa post partido, en la que ofreció una mirada analítica que abrió el debate.

En el programa F90, por ESPN, Damián Manusovich ofreció el disparador para la reflexión del ex defensor del Real Madrid. “Vos estuviste en varias clubes. ¿Tuviste miedo con los presidentes?“, le preguntó, luego de que trascendiera que Riquelme bajó al vestuario del estadio Madre de Ciudades y aguijoneó a los futbolistas. “Traguen saliva, agachen la cabeza y sigan trabajando. De la única manera que se sale de esto es ganando”, subrayó. Además, Román señaló a los referentes Edinson Cavani y Leandro Paredes y mencionó que “deben ser campeones”.

“Hoy tienen miedo, olvidate, hay varios jugadores que aparecen y salen a jugar pensando que los están mirando y que los van a retar. Eso lo llevan a la cancha”, remarcó el Cabezón. No obstante, luego cambió el ángulo de su discurso.

“Yo quiero ir a otra cosa. Para los que apreciamos y tenemos buena relación con Miguel (Russo), es un tema delicado, porque Miguel está pasando una enfermedad, que es la realidad desgraciadamente, y yo no sé si está en condiciones de estar parado en un entrenamiento, parado en la cancha. Hoy, el comentario era que estaba sentado y no salió -al final del encuentro-. Lo miraba desde ese lado, y después vi la conferencia y dije: ‘¿Por qué va a la conferencia? ¿Por qué lo mandan?’“, prologó Ruggeri.

“Me duele porque lo conozco. Fuimos compañeros, sé como es y para mí no está en condiciones de estar en un club como este. Lo digo con todo el respeto del mundo porque es un tema delicado. No le veo la fuerza de pararse delante de un grupo y decir cómo son las cosas. No lo veo de afuera. Eso es lo que me cuesta a mí. Boca no te da chances de nada, porque vas a una conferencia y, al otro día, te liquidan por lo que decís. Cuando se fue, dijo ‘buenas tardes’ y todos dicen eso. Todas esas cosas llevan a la confusión de la gente y los jugadores, quienes son los más importantes. ¿Por qué? Los jugadores se confunden... De la nada, Fabra estaba negociando con Independiente y ahora fue titular. Y sacaron un jugador que venía jugando bien. Al chiquito del club, Delgado, que fue de lo mejorcito, lo desaparecieron. Explíquenme por qué lo desaparecieron, porque Paredes puede potenciar a ese pibito teniéndolo al lado”, continuó.

“Si me voy a cambiar a un vestuario, si viene Miguel, sin tener la relación que tengo, sino como jugador-entrenador, yo necesito un día que un tipo nos dé un golpe y reaccionemos. ¿Quién reacciona? El de arriba, que no tiene que hacerlo, sino que tiene que solucionar. ¿Marcos Rojo? No, no jugués más, liberalo. El arquero, Chiquito (Romero), son tipos grosos de Selección, no pueden andar dando vueltas ahí sabiendo que no jugarán. Le tienen que limpiar el vestuario al entrenador para que vaya de otra manera. Vamos a estar hablando tres días seguidos de esto, y el tema está en el técnico. Para mí, mirá que duele en el alma porque fuimos compañeros, pero no está en condiciones de estar parado ahí”, amplió su punto.

Vale recordar que, en 2017, a Miguel Russo le diagnosticaron un cáncer de próstata, fue operado y enfrentó una serie de sesiones de quimioterapia.

“Podemos decir de Riquelme, del 4 que no fue al ataque, pero pasa porque los jugadores cuando van no encuentran a alguien en el que encuentren respuestas. No sé si Miguel está en esas condiciones de tener esos mano a mano con todos los jugadores, porque cuando tenés el quilombo de no encontrar el equipo, tenés que tener los mano a mano con los jugadores. Para mí, está todo ahí”, argumentó el ex zaguero, quien fue DT en San Lorenzo e Independiente.

“Miguel no debió haber agarrado Boca. No lo tendrían que haber ido a buscar, porque me imagino que el Consejo se debe reunir con Riquelme. Después, la palabra la toma Riquelme y decide, pero alguien opina también. Si estoy en el Consejo, me siento y le digo: ‘Disculpame, ¿vamos a buscar a Miguel? Mirá que está en estas condiciones...’. Si vos sabés que es así, Miguel es un tipo de una experiencia, espalda y querido”, cuestionó a la dirigencia.

“Si me cruzara con Miguel, le diría que se vaya a la casa con la familia, que se dedique a vivir con la familia, que viaje, que no se meta más en este quilombo. No está en condiciones”, concluyó.