Se le incendió el auto en plena carrera, escapó desesperado y lo estrelló contra los carteles: “Me entraba el fuego por los pies”

El incendio que sufrió Facundo Rotondo en plena carrera del TN en Oberá

Un momento de desesperación y lleno de tensión se vivió en el autódromo de Oberá, Misiones, en la Clase 2 del Turismo Nacional, donde el piloto tucumano Facundo Rotondo sufrió un accidente en su coche de carreras, que se prendió fuego en la pista. Afortunadamente, el corredor pudo escapar a tiempo mientras el auto Toyota Etios ardía en llamas.

En las imágenes que se pasaron de la transmisión se observa que durante la tercera vuelta de la Serie 3 de la carrera el auto de Rotondo se despista y termina fuera del trazado, avanzando unos metros por el desnivel. “Veíamos un pequeño humito en la última vuelta del tucumano, quizás sea un problema en el motor del auto número 26″, indicó el relator del canal DeporTV.

Luego, se vio en primer plano al piloto fuera del coche, corriendo y haciendo señas, mientras el rodado seguía andando cubierto de humo: “Se le va el auto a Rotondo, un principio de incendio, no lo puede parar. ¡Qué situación, se tiene que correr de ahí! La desesperación de Facundo es porque, primero se le empieza a ir el auto y segundo, que se le prende fuego". Instantes después, apareció el Pace Car para apagar las llamas y contener la situación.

En las imágenes posteriores se ve a Rotondo, ya sin el casco, sentado en el suelo y tosiendo. Rápidamente fue atendido por los médicos, ya que se temió que podría estar sufriendo un principio de intoxicación por el humo generado en el vehículo. “Lo importante es que pude bajar a tiempo. Se empezó a prender fuego muy rápido. No me dio tiempo de hacer nada”, dijo Rotondo tras el incidente en la transmisión oficial.

La entrevista a Facundo Rotondo tras el incendio que sufrió

Luego, el piloto tucumano explicó: “Tuve dos curvas antes, un pequeño toque, automáticamente se paró el motor y se empezó a prender fuego el auto. Solamente pensé en bajar lo más rápido posible porque me estaba entrando por los pies el fuego. Lo importante es que no pasó a mayores y mandarle tranquilidad a mi vieja y a toda mi familia”. Acerca de su accionar una vez que se bajó del auto y el intento por frenar al vehículo, Rotondo, expresó que “no pude llegar a poner primera, justo me agarró en un sector que es muy empinado y pensaba en bajarme nomás”.

Al margen del incidente de Rotondo, Juan Ignacio Canela fue el vencedor de la tercera serie disputada en el Autódromo Ciudad de Oberá, a bordo del Volkswagen Gol Trend atendido por JT Racing, donde mañana finalizará el Gran Premio Yerba Mate Natura, válida por la octava fecha del Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros de TN Clase 2.

El piloto rafaelino lideró durante todo el cronometrado hasta que flameó la bandera a cuadros luego de 10 minutos 34 segundos y 652 décimas, superando por 0s519 a Iñaki Beitia y por 3s761 a Francisco Coltrinari, en el cierre de la actividad del sábado para la Clase 2. En tanto, Marco Veronesi y Pedro Grippo completaron las principales posiciones de este cronometrado.