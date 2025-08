La reacción de Fernando Gago cuando le preguntaron por la situación de Boca Juniors

La reacción de Fernando Gago cuando le preguntaron por Boca Juniors

Fernando Gago protagonizó una escena singular este jueves tras el inicio triunfal de su Necaxa en la Leagues Cup. El elenco mexicano, que tiene a Pintita como DT desde los primeros días de junio, superó 3-1 a Atlanta United en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta con doblete del argentino Tomás Badaloni, ex Godoy Cruz.

Sin embargo, las miradas quedaron en la curiosa reacción del entrenador argentino en una conferencia de prensa verdaderamente particular que no tuvo periodistas presentes de manera física, pero sí contó con la aparición de un cronista conectado a distancia.

“¿No hay nadie?“, preguntó Gago sorprendido apenas apareció en la sala mientras amagaba ya a retirarse. ”¿Pero quién está por Zoom?“, planteó cuando le dijeron que le harían una consulta de manera virtual. Pero si no hay nadie de Zoom...”, insistió el DT, al mismo tiempo que el encargado de prensa abría la atención a distancia.

La incómoda escena se extendió casi dos minutos, hasta que Gago soltó una broma cuando apareció un periodista. “Acá hay uno... Dale, vamos, te respondo a vos”.

“El partido fue muy bueno de lo que queríamos e intentábamos hacer. Por ahí en le primer tiempo nos costó un poquito más de sostener un poco más el juego, donde sabíamos que podíamos lastimar al rival. A partir de eso en el segundo tiempo encontramos mejor tapar los circuitos de pase, aunque ellos tuvieron situaciones. A partir de eso ya sabíamos dónde podíamos encontrar las situaciones para atacar”, reflexionó sobre el nivel de su equipo ante la primera pregunta.

El ex Boca respondió sobre las modificaciones que realizó en el encuentro, las complicaciones del viaje y las expectativas sobre el torneo, pero cuando el periodista le advirtió que haría una pregunta “fuera de contexto” sobre “la actualidad de Boca”, Gago no dudó: “No, no hablo de Boca...”. Y antes de pararse, miró a los costados y dijo: “¿Listo? Buenas noches".

Fernando Gago dejó su cargo en Boca a fines de abril (Foto: Reuters/Rodrigo Valle)

Al fin de cuentas, su atención a la prensa se extendió por poco más de dos minutos ya que, para colmo, sólo hubo un periodista conectado para dar el presente, quien alcanzó a plantear cuatro tópicos sobre Necaxa antes de saltar al enfoque sobre el Xeneize que terminó con la atención a los medios de manera abrupta.

La próxima presentación del elenco comandado por Gago será este sábado 2 de agosto desde las 20 (hora Argentina) ante el Inter Miami en el Chase Stadium, donde se reencontrará con viejos conocidos de la selección argentina como Lionel Messi y Javier Mascherano. La última estación en la fase inicial para Pintita será el miércoles 6 de agosto contra Orlando City en el Inter&Co Stadium de Orlando.

Vale destacar que esta edición de la Leagues Cup tendrá un nuevo formato. Durante la primera etapa, conocida como Fase Uno, cada club disputará tres partidos ante rivales de la liga opuesta. Tras concluir esta fase, los cuatro mejores equipos de la MLS y los cuatro mejores de la Liga MX avanzarán a los cuartos de final, conformando la ronda eliminatoria que definirá a los semifinalistas. La gran final se jugará el domingo 31 de agosto.

Gago duró 197 días en el cargo y fue el proceso más corto de la era de Riquelme como presidente del club. Los números del entrenador de 39 años en el Xeneize indican que dirigió 30 partidos, con 17 triunfos, 6 empates y 7 derrotas. Su último traspié en el Superclásico River Plate en el Monumental por la 15ª jornada del Torneo Apertura marcó su despido a fines de abril de este año, con un resultado previo que marcó su estadía tras quedar eliminado en la Fase 2 de la Copa Libertadores contra Alianza Lima de Perú. Semanas después de su partida de La Ribera, Pintita asumió el cargo en Necaxa.