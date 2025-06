Fernando Gago fue presentado como DT del Necaxa y habló de su paso por Boca: el curioso video que le dedicó el club

Fernando Gago fue presentado oficialmente como entrenador del Necaxa de México. Luego de su abrupta salida de Boca Juniors, Pintita volverá a dirigir, aunque esta vez lo hará en la Liga MX, donde ya tuvo una primera experiencia al dirigir a las Chivas de Guadalajara.

Justamente, en una de las primeras respuestas de la conferencia que brindó, el DT se refirió a la controversial partida del Rojiblanco: “Yo recibí un llamado el día martes y el miércoles comuniqué al club que rescindía el contrato por una cláusula de rescisión que el mismo club a mí me puso como despido. La cláusula era muy baja y tuve la posibilidad de salir. Esa fue la realidad y la verdad. Quiero dejar cerrado el tema".

Vale recordar que el joven estratega había forzado su salida del club mexicano, en octubre de 2024, al recibir una oferta por parte de Boca para hacerse cargo del primer equipo, luego de que Diego Martínez dejara el puesto en el Xeneize.

“Me tocó la posibilidad de dirigir al club que me vio crecer. Lo hablé con el sentimiento. A veces es difícil pensarlo. Tomé una decisión. Obviamente, algunos me van a creer, otros no me van a creer... Esto fue así. Lo sabe el club y lo sé yo. Fue todo muy claro”, explicó el entrenador de 39 años.

El llamativo video de presentación de Fernando Gago en Necaxa

Horas antes de que Gago compareciera ante los medios, el Necaxa dio a conocer la noticia de su arribo con un llamativo video en sus redes sociales, en el que se lo ve al DT caminar envuelto en rayos. “A partir de ya, este es tu equipo y este es el inicio de una nueva era... ¡Juntos por el Rayo!“, indicó el club mexicano en su cuenta de Instagram.

Tras la conflictiva situación que vivió al rescindir con Chivas, el ex entrenador de Racing y Aldosivi se mostró agradecido con el Necaxa por volverle a dar una oportunidad en el fútbol mexicano: “Tratar de volver, me abrieron de vuelta las puertas. No quedaba clara la situación. Ya aclaré la versión, fue así, no trato de mentir. Hay cosas que se dijeron que no fueron ciertas". La llegada de Gago se da luego de que Nicolás Larcamón dejara el puesto y rumbeara hacia el Cruz Azul.

Luego, explicó cuáles son sus metas en el elenco rayado: “La ambición mía es trabajar, tener una ilusión de trabajo. Me gustó mucho el proceso que viví acá desde el fútbol de la Liga. Es una Liga muy interesante para poder plasmar lo que yo quiero. Queda reflejado que siempre tengo la intención de que mis equipos traten de dominar, de que sean competitivos en ataque y defensa. A partir de eso, generar ilusión de adentro hacia afuera".

“La directiva del Club Necaxa confía en su perfil, convencida de que su experiencia internacional, carácter competitivo y enfoque formativo pueden llevar al equipo al siguiente nivel y fortalecer lo construido en el torneo anterior, donde el Club mostró un crecimiento real y ambición renovada”, indicó el conjunto mexicano en un comunicado.

“El proyecto deportivo sigue adelante con paso firme y hoy se suma una pieza clave para lo que viene. ¡Bienvenido al Rayo, Fernando!”. concluyó.

La presentación oficial de Gago en Necaxa