La acalorada charla del Consejo de Fútbol de Boca con Rojo y Saracchi tras ser separados del plantel: “Se quieren limpiar con nosotros”

La acalorada charla entre Delgado, Cascini, Marcos Rojo y Saracchi

Boca Juniors atraviesa días agitados desde que terminó el Mundial de Clubes. Tras la eliminación en primera ronda del certamen, el equipo de Miguel Russo todavía no ganó en lo que va de la competencia local. Suma dos puntos en tres partidos del Torneo Clausura y quedó afuera de la Copa Argentina en 16vos de final, lo que acrecentó una crisis futbolística a la que se le sumaron nuevos conflictos como lo que sucedió con el cambio de Miguel Merentiel en el entretiempo del duelo ante Huracán y la decisión del entrenador de separar del resto del plantel a tres de los jugadores que no son tenidos en cuenta: Marcos Rojo, Marcelo Saracchi y Cristian Lema.

En las últimas horas, se conoció la noticia de que este trío de jugadores ya no entrenarán junto al resto de sus compañeros y el periodista Martín Arévalo, que sigue las novedades del Xeneize en radio La Red, contó al detalle cómo fue el episodio que protagonizaron tanto Rojo y Saracchi cuando llegaron al predio del club en Ezeiza y el supuesto cara a cara que tuvieron con dos de los integrantes del Consejo de Fútbol, Marcelo Delgado y Raúl Cascini. Infobae dio detalles de las razones que tuvo Russo de apartar a los futbolistas.

“El utilero que tiene muy buena relación con los jugadores. El utilero se llama Juan, llamó a Marcelo Saracchi y llamó a Marcos Rojo. Alguno estaba todavía amodorrado, otro recién salía de la casa. Viven en diferentes distancias del Predio y lo que les dijo es ‘tengo la orden de ponerles la ropa en otro vestuario porque no se van a cambiar con sus compañeros’", fue lo primero que mencionó Arévalo en el programa que conduce Marcelo Palacios. “Está bien. Lo que está evitando con eso es que lleguen ahí a un lugar. Ya le está avisando que vaya a la otra utilería”, mencionó el conductor, que en el pasado también cubrió el día a día del elenco de La Ribera.

“Exactamente. En medio del viaje, el profe del plantel les mandó un mensaje tanto a Saracchi, como a Lema y Rojo, marcándoles que iban a tener un profe para ellos, pero que no se iban a entrenar al grupo y que se iban a cambiar aparte. Después te voy a contar lo que le dijeron al profe”, agregó el periodista que también cubrió a la Selección durante su tiempo en el canal TyC Sports.

Acto seguido, se produjo un relato pormenorizado del paso a paso de la llegada al centro de entrenamiento de los futbolistas apartados y el diálogo con sus compañeros. “Paso a las 9 de la mañana: ingresaron al predio, uno 9, otro 9.15, e iban hacia el vestuario destinado para ellos. Era un vestuario de 2x2, con un banquito de juveniles, con un baño y con la ropa de todos los días. Lema llegó un poquito más tarde. Estaban Saracchi y Rojo, tomaron sus pertenencias y fueron directamente al vestuario de Primera. Cuando sus compañeros los ven entrar con los dos bolsitos y esas especie de cajitas en donde llevan las pertenencias, los compañeros les dicen: ‘¿Qué pasó que no están? ¿Qué es eso?’. A lo cual les responden que los habían echado del vestuario. Estos compañeros, palabras más, palabras menos: ‘Qué vergüenza, esto no puede pasar, esto no está bien’”, explicó Arévalo.

Miguel Ángel Russo decidió apartar a Rojo, Saracchi y Lema del plantel (Fotobaires)

¿Cómo continúo la mañana en Boca Predio? “A los 15 minutos de estar sentados junto a sus compañeros en el vestuario, antes de salir a la cancha, llega un delegado del club, Mauro, y le dice a Saracchi, a Rojo y a Lema (que no había llegado), que tenían una reunión con los integrantes del Consejo de Fútbol, que por ahora siguen trabajando y en funciones. Saracchi y Rojo van hacia la oficina de Delgado y de Cascini. Y lo que voy a contar es más fuerte que lo del inicio. Cascini y Delgado reciben a Rojo y a Saracchi porque Lema no había llegado, tenía que llegar un poquitito más tarde, y le comunican la decisión. Le dicen que esto era de parte de Russo y que era por un acto de indisciplina. A lo cual empiezan a intercambiar opiniones respecto de qué era un acto de indisciplina”, explicó el periodista de radio La Red.

“Es verdad que la charla con Úbeda ayer fue fuerte, pero no hubo una falta de respeto. Lo que hubo en este caso de parte de Rojo, porque Saracchi no habló, fue una palabra utilizada que es vergüenza, porque lo estaban haciendo irse de una charla grupal y él pertenece al grupo. Escucharon Cascini y Delgado estas frases, y las digo de corrido, pero todo termina con una frase muy fuerte”, continúo el relato, antes de dar detalles de lo que fue el duro descargo del ex marcador central de la selección argentina y el lateral uruguayo.

“‘Boca no gana un partido y los culpables somos nosotros dos y Lema que no jugamos. Ustedes tienen quilombos por todos lados, todos los días y los culpables somos nosotros que estamos acá. Ustedes se quieren limpiar con nosotros. Boca es un desastre. No jugamos a nada y ¿nosotros somos los culpables? Todos los días ustedes nos vieron entrenar sin faltar, rompiéndonos el lomo, poniendo la mejor cara, sabiendo que no jugamos. ¿Y ahora nos pagan así, separándonos? Es una vergüenza lo que están haciendo con nosotros’”, habrían sido las palabras de Rojo y Saracchi para los integrantes del CdF según lo que replicó Arévalo.

¿Cuál fue la respuesta de los empleados del club que responden al presidente Juan Román Riquelme? “Cascini y Delgado le dijeron ‘quédense tranquilos, vamos a hablar con sus representantes para buscar una oferta, una salida’, a lo cual Saracchi respondió: ‘Muchachos, yo traje una oferta de Independiente, me boludearon una semana y el pase no se hizo’. Los dos integrantes del Consejo de Fútbol movían la cabeza como diciendo ‘tienen razón. Pero es una decisión de Miguel…’”.

En la parte final del extenso relato, el periodista contó cómo fue la despedida de los jugadores tras la acalorada reunión con Delgado y Cascini. “Marcos Rojo y Marcelo Saracchi fueron contundentes: ‘Nosotros nos vamos a cambiar en el vestuario de Primera. Si nos quieren sacar, que venga Riquelme porque no lo vimos, que dé la cara y arreglamos la salida’”.