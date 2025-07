Los nuevos detalles del cortocircuito entre Russo y Merentiel en la derrota de Boca Juniors ante Huracán

“Hay versiones encontradas”. Las imágenes del entretiempo en el partido entre Huracán y Boca en Parque Patricios expusieron un evidente cortocircuito entre el líder del cuerpo técnico xeneize, Miguel Ángel Russo, y quien es uno de los capitanes del plantel, Miguel Merentiel. La transmisión oficial exhibió al uruguayo apareciendo en cancha mientras se realizaba su sustitución previo al reinicio para darle lugar a Milton Giménez. Dubitativo, el 16 se mantuvo a unos metros de la línea de salida y, cuando certificó que en el cartel electrónico figuraba su dorsal, se fue corriendo al vestuario (luego se supo que rompió el vidrio de una puerta de una trompada). Ahora se conocieron nuevos detalles del episodio.

En conferencia de prensa, Russo trató de bajarle el tono a la cuestión: “Ya lo habíamos hablado en el vestuario. Fue un problemas de papeles con el cuarto árbitro. Nada más. No le den mucha importancia, porque no tiene sentido. Fue producto del papelerío”.

Mientras Merentiel no dialogó con la prensa ni se expresó, el periodista Esteban Edul relató la cronología de esta secuencia en ESPN: “Russo llegó muy molesto al vestuario por el rendimiento del equipo y fue muy duro en su autocrítica porque habían jugado muy mal. Levantó la voz, enojado, y puntualizó en cosas que no le habían gustado. Ahí Merentiel respondió, también levantó la voz y se metió cuando hablaba Russo. A partir de eso, otros jugadores también hablaron y Miguel ordenó el cambio. Merentiel afuera, Giménez adentro”.

Merentiel pasó de ser capitán de Boca en el Mundial de Clubes a borrado por Russo en el entretiempo contra Huracán (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Desde adentro se contó que Merentiel entendió en un principio que estaba afuera del partido y se sacó la camiseta y la remera térmica que llevaba puesta. Pero, en el interín, algunos compañeros le llamaron la atención para que se pusiera de nuevo la indumentaria y saltara al campo de juego ya que seguramente había sido un enojo momentáneo de Russo. Por eso es que la Bestia disputó el primer tiempo con mangas largas (de la remera térmica) y, justo antes de marcharse al vestuario, solamente tenía puesta la camiseta.

Edul continuó: “Los suplentes estaban haciendo la entrada en calor dentro del campo de juego y Úbeda llamó a Giménez. Miguel le dijo que hiciera el cambio. Esta parte es a interpretación: ¿hizo el cambio o fue una reacción en caliente? Entre los jugadores de Boca quedó la duda de si era para sacarlo o la calentura de Russo porque Merentiel le había respondido en el vestuario. Los compañeros le dijeron a Merentiel ‘dale, cambiate, entrá; no salgas’, porque para ellos no estaba claro que era un cambio concreto. Merentiel se puso la camiseta y entró tímidamente a dos metros de la línea viendo si salía o no. El resto lo indujo a que se había tratado de una calentura”.

Más tarde, el periodista reveló que Juvenal Rodríguez, el otro ayudante de campo de Russo, entró con la papeleta y una lapicera porque el cambio estaba hecho. Miguel dijo “hacé el cambio” porque ya se sabía con anticipación, él no tenía dudas. Finalmente, el otro panelista del programa F12, Martín Costa, remató: “La decisión se tomó porque a Merentiel lo vieron muy mal en el primer tiempo”.

El plantel de Boca se reencontró este martes en el predio de Ezeiza pensando en el próximo partido por el Clausura ante Racing. Hasta el momento no se conocieron detalles sobre la situación del futbolista luego de lo ocurrido en cancha de Huracán.