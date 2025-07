El detrás de escena de la decisión de Miguel Ángel Russo de separar a Rojo, Saracchi y Lema en Boca

No juegan más: Russo borró a Lema, Rojo y Saracchi de Boca

Cristian Lema, Marcos Rojo y Marcelo Saracchi no jugarán más con la camiseta de Boca Juniors. Al menos, bajo la tutela de Miguel Ángel Russo, quien en las últimas horas decidió separarlos definitivamente del plantel por distintos actos de indisciplina. Cada uno tiene una situación particular, aunque hay que remarcar que existe un cuarto implicado en la nómina de los “no considerados” por el DT que continúa trabajando con el grupo: Sergio Romero.

La noticia cayó como una bomba en el Boca Predio, días después de una nueva derrota del equipo dirigido por Russo por el Torneo Clausura, que simbolizó el récord negativo de partidos sin triunfos (11) de la historia xeneize, así como también que el entrenador alcanzara el peor comienzo de un DT con siete cotejos sin victorias. En ese match en el Ducó, también quedó expuesto otro cortocircuito con uno de los referentes: Miguel Merentiel. Luego de todo lo que aconteció y trascendidos durante la jornada libre de lunes, el uruguayo y el líder del cuerpo técnico aclararon los tantos delante de todos y dejaron atrás ese capítulo.

Por orden del Consejo de Fútbol, los tres jugadores tuvieron que cambiarse apartados del resto de sus compañeros y ya no se entrenarán a la par. Esto sucedió en la mañana de este miércoles en el Boca Predio. Respecto a la situación de Lema, Rojo y Saracchi, existe una diferencia con Chiquito Romero, a quien Russo también le advirtió que no tendrá en cuenta (los tres arqueros que vienen concentrando son Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García), pero mantuvo junto al plantel ya que tiene contrato por cumplir hasta fin de año y no presentó ofertas para salir ni rescindir su vínculo.

Marcos Rojo, separado del plantel xeneize (REUTERS/Marco Bello)

En cuanto a Lema, una fuente importante del club le reveló a este medio que había faltado a dos entrenamientos sin aviso previo. El defensor de 35 años, que tiene contrato hasta diciembre, ya había recibido la notificación del DT de que no sería tenido en consideración antes del Mundial de Clubes. De hecho, el ex Lanús y Newell’s no formó parte de la delegación al igual que Esteban Rolón, quien rescindió la semana pasada. El Consejo de Fútbol le presentó una propuesta para marcharse libre de la institución, pero Lema todavía no respondió ya que no tiene asegurado su futuro y, con el mercado argentino cerrado, se le complicará hallar destino. Hace algunas semanas, desestimó intereses de Peñarol de Montevideo, Belgrano de Córdoba y Newell’s. No juega oficialmente desde octubre de 2024.

En cuanto a Rojo, una charla privada con Russo en Estados Unidos hizo cambiar drásticamente su situación en Boca. El entrenador le recomendó que optara por nuevos caminos, ya que se inclinaría por la titularidad de Ayrton Costa en el Mundial de Clubes (pese a que el ex Independiente recién había arribado a suelo norteamericano) y además había fichado como alternativa a Marco Pellegrino. El ex defensor de la selección argentina se mostró molesto con esa situación y no disputó ni un minuto en este mandato de Russo.

La cuerda se estiró más de lo debido ayer, cuando en el reencuentro del plantel el cuerpo técnico ordenó que solamente presenciaran la charla entre Merentiel y Russo los futbolistas que habían sido convocados para el encuentro ante Huracán. Al enterarse de eso, Rojo tomó sus cosas y se retiró sin entrenar. Esta actitud, contaron desde adentro, se sumó a algunas otras faltas acumuladas en el último tiempo. Su vínculo expira a fin de año y, más allá de algún interés de Estudiantes de La Plata, no tuvo sondeos formales de otro equipo argentino (ya declaró públicamente que no quiere jugar en el exterior por motivos personales).

Russo bajó a tres futbolistas del plantel de Boca

Finalmente Marcelo Saracchi, al que Russo solamente utilizó unos minutos en el duelo ante Bayern Múnich en el Mundial de Clubes, generó disgusto puertas adentro por la insistencia en marcharse del club luego del certamen en Estados Unidos. En un principio, el DT lo iba a tener en cuenta como alternativa a Lautaro Blanco, pero debido a su persistente deseo de salida optó por tomar como opción al colombiano. El uruguayo estuvo a punto de ser traspasado a Independiente, pero la operación se cayó a último momento cuando estaba encaminado un préstamo con opción de compra: el club de Avellaneda fichó a Facundo Zabala, de Olimpia de Paraguay. A diferencia de Lema y Rojo, Saracchi tiene contrato hasta fines de 2027, lo que genera una complicación para su continuidad.

Es evidente que la gestión de Juan Román Riquelme atraviesa su peor momento deportivo desde que tomó las riendas del departamento de fútbol del club a fines de 2019, cuando apareció en la fórmula con Jorge Ameal y Mario Pergolini y se hizo cargo del Consejo de Fútbol en paralelo a su vicepresidencia segunda. Ya en 2023, se lanzó como candidato y arrasó en las urnas. Fue el mismo año donde Boca peleó algo importante, con la disputa de la final de la Libertadores ante Fluminense en Río de Janeiro. Tras eso, frustraciones, caídas trascendentales y la no participación de dos Libertadores al hilo. Esto llevó a Román a pensar en modificar el Consejo de Fútbol, como así también intentar dar un golpe de efecto institucional con las obras previas al anuncio de la ampliación de la Bombonera.