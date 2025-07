Así es Enstone, la base de Alpine en la que Franco Colapinto afinará su preparación y donde diseñan su nuevo auto de Fórmula 1

La entrada de la base de Alpine en Enstone. En la imagen se ve la versión moderna del A110 (azul), que podría llegar a la Argentina

El nombre de Enstone, la pequeña localidad ubicada en el Condado Oxfordshire, Reino Unido, está asociado desde hace más de tres décadas a la Fórmula 1. Allí se encuentra el centro de operaciones y la fábrica de Alpine, una base tecnológica que funciona como el verdadero corazón de la escudería francesa del grupo Renault en la que compite Franco Colapinto.

Se trata de un centro de avanzada en el que trabajan unas mil personas y donde se realizan los diseños, fabricación, instalación y pruebas de los autos, no solamente los de la Fórmula 1, sino también los destinados a los modelos de Renault que se desempeñan en otras competencias.

Alrededor de mil personas trabajan en Enstone

El lugar en el que está emplazada la base Alpine no es antojadizo. Se ubica cerca del emblemático circuito de Silverstone, una zona donde también están asentadas otras escuderías de la Máxima. De hecho en Inglaterra están la mayoría de ellas.

El único componente del monoposto de F1 que no se fabrica en Enstone es el motor, que actualmente se produce en el centro de ingeniería de Viry-Châtillon, Francia, pero que a partir del próximo año será suministrado por Mercedes en consonancia con el cambio de reglamentación que se viene en la categoría.

En Enstone se ponen a punto los autos de Fórmula 1 de Alpine

Enstone abrió sus puertas en 1992, en tiempos del equipo Benetton Formula. Este fue comprado por el grupo Renault en 2000, marcando el regreso de los franceses a la F1 como constructores. Luego llegó el tiempo de Lotus y actualmente el del Alpine, la marca deportiva lanzada en 2021.

En la antesala de la sede de Alpine, donde se encuentran la recepción y la entrada para el personal, se exhiben dos réplicas que unen el pasado con el presente. Una corresponde a un coche emblemático: el R25 de 2005. Ese año, cuando la denominación de la escudería era Renault F1 Team, el equipo ganó la competencia de pilotos y la de constructores, de la mano de Fernando Alonso y Giancarlo Fisichella. La otra representa a un Alpine A522 del año 2022, cuando los pilotos eran Alonso y Esteban Ocon. Se trata de un coche de características similares al actual monoposto con el que compiten Colapinto y Pierre Gasly.

El A522 y el R25 en el ingreso a Enstone

La preparación de los pilotos

Según supo este medio, Colapinto no tendría en mente tomarse vacaciones en el receso de cuatro semanas que se viene luego de la carrera en Hungría de la semana próxima y trabajará a pleno en Enstone para preparar las carreras siguientes, que tendrán lugar en Zandvoort (Países Bajos) y en Monza (Italia).

Infobae pudo recorrer las instalaciones que utilizará Franco y dialogó con directivos y personal de Enstone que cumplen un rol clave, no solo desde el punto de vista técnico, sino también con el relacionado a la preparación física y atlética de los pilotos. Dentro de la planta hay un centro de alto rendimiento destinado a todo el personal, que cuenta con un amplio gimnasio y con salas especiales para la realización de pruebas cognitivas y físicas. El área está a cargo de Dave Thompson, el Alpine Human Performance Centre, según la denominación oficial.

Franco Colapinto y Pierre Gasly trabajando en el simulador (@pierregasly)

“Realizamos una gran variedad de pruebas científicas, contamos con simuladores para que los pilotos practiquen. Además, no solo hacemos entrenamiento físico, también trabajamos con nutrición y rendimiento cognitivo. Tenemos una sala cognitiva y otra de recuperación. A los pilotos les hacemos varias pruebas al año y al final de la temporada recopilamos todos los datos para asegurarnos de que estén listos para mejorar y encarar el año siguiente”, explicó Thompson, que cuenta con una larga experiencia de 15 años trabajando con la escudería de Renault.

En cuanto a los pilotos jóvenes, que se preparan para dar el salto, Thompson aseguró que su objetivo es que “estén preparados para cualquier llamado inesperado, por eso mantenemos un nivel de entrenamiento adecuado, incluso si no tienen una carrera confirmada”.

Dave Thompson, Alpine Human Performance Centre

“Intentamos crear una cultura atlética. Hace veinte años la cultura no estaba tan centrada en el rendimiento humano, pero ahora, con las nuevas generaciones, fomentamos que hagan running en pista, entrenamientos en grupo, ciclismo, sesiones de entrenamiento en pista para el equipo técnico. También utilizamos herramientas cognitivas y de reacción para asegurar que tengamos a la persona adecuada en el puesto adecuado”, continuó.

No solo los pilotos pasan por el centro de alto rendimiento de Alpine. También lo hacen los ingenieros y los mecánicos que trabajan los fines de semana de carrera. Al respecto, Thompson puso como ejemplo el caso de los mecánicos de boxes y cuáles son los más adecuados para esa tarea según sus características físicas. “Si tienes brazos largos y eres alto, no será sencillo poner la rueda si toca en el suelo. Lo ideal es alguien más bajo, que pueda moverse mejor y más rápido. Las ruedas pesan unos dieciocho o veinte kilos. Si eres alto, tendrás que agacharte en exceso. Si eres más bajo, será más fácil y el cambio será más rápido”.

El gimnasio en la base de Alpine

“Tanto el equipo técnico como los pilotos tienen temporadas largas, viajan mucho, se encargan del armado y desmontaje. Algunos llegan varios días antes que los pilotos y se quedan después. Es una rutina demandante, así que tratamos de darles todas las herramientas para resistir el año”. Sobre este punto, Thompson dio cuenta de la planificación utilizada para combatir el jet lag y las pautas que usan para el manejo del sueño.

Los miembros del equipo reciben un programa una semana antes de la competencia para adaptarse al nuevo huso horario lo antes posible y utilizan una serie de suplementos naturales y libres de sustancias prohibidas. “También les indicamos qué hacer en el vuelo: comer, beber y dormir de acuerdo al horario del destino, para que el cuerpo se adapte mejor”, dio cuenta Thompson.

La sala donde se realizan los baños de contraste

Las condiciones climáticas también inciden en la planificación: “Si el fin de semana fue lluvioso o caluroso, incrementamos ciertos minerales como sodio, potasio y magnesio. En ocasiones, hacemos pruebas para medir la concentración de sudor y reponer lo que pierden. Además, ajustamos la dieta y cada día tiene una rutina diferente”. También hicieron extensivo a todo el equipo el uso de un reloj de pulsera que permite saber los datos de recuperación, sueño, hidratación y niveles de estrés.

“De esta manera detectamos, por ejemplo, si un piloto descansa mal o está demasiado nervioso en los días de carrera, y podemos intervenir para mejorar su estado. No todos pueden usarlo durante la carrera, llevar puesto un smartwatch cuando están con guantes, pero ayuda fuera de pista”, sostuvo.

El centro de alto rendimiento es utilizado por todo el personal

Thompson también explicó la metodología utilizada en la sala destinada a los baños de contraste, donde cada piloto cuenta con su sector individual: “Al principio usamos restricción del flujo sanguíneo y controlamos ciertos valores en sangre junto con otros métodos para ayudar en la recuperación. Combinamos esto con baños de hielo y luego aplicamos contraste, alternando temperaturas. Puede durar seis minutos, repitiéndose cinco veces: un minuto en cada grado de temperatura”.

El Alpine para la nueva temporada de la F1

Durante la recorrida, Infobae tuvo oportunidad de conversar con el ingeniero francés David Sánchez, quien supo trabajar en Ferrari y McLaren y desde hace poco más de un año se desempeña como Director Técnico Ejecutivo de Alpine. Sánchez remarcó la importancia del trabajo en equipo y del intercambio de información entre todos los miembros del team galo.

“Es esencial que los ingenieros comprendan bien cuál es el objetivo que perseguimos y que todos apunten a la misma meta. Esa coordinación agrupa a muchas personas y áreas distintas. Para mí, el punto clave está en asegurarse de que todos saben exactamente qué buscan lograr, cuáles son los objetivos. Los objetivos generales deben estar claros para todas las áreas, y luego cada departamento se subdivide entre especialistas, pero la clave consiste en definir esos objetivos de la forma más precisa posible, para no perder tiempo en dudas ni alinear tarde el trabajo. Eso también facilita cuando juntamos el diseño mecánico, detectamos errores, optimizamos suspensiones y más, todo orientado a cumplir los objetivos y avanzar”, señaló Sánchez.

David Sánchez, Director Técnico Ejecutivo de Alpine. Detrás, la réplica del R25 con el que Fernando Alonso se consagró campeón en 2005

En esa línea, consideró que los tiempos cambiaron y que en la actualidad se hace difícil que las distintas áreas de una escudería no coordinen su labor. Al respecto, sostuvo: “Si miro atrás en mi carrera, los equipos solían ser muy especializados, cada uno enfocado en su área, pero con los autos cada vez más complejos y la competencia tan fuerte, la clave está en reunir toda esa experiencia desde las etapas conceptuales. Por eso la colaboración entre departamentos es fundamental. A veces hace falta juntar personas que normalmente no trabajan juntas, invitarlas a conversar, hacer preguntas y ver cómo se pueden influir mutuamente. Lo principal es que los objetivos generales estén claros, porque cuando eso pasa surgen muchas ideas y se potencia el rendimiento”.

El presente de Alpine en la Fórmula 1 está lejos de ser el esperado. El A525 no responde en momentos clave -Colapinto no pudo arrancar en Silverstone y a Gasly le ocurrió lo mismo en la Sprint en Bélgica- y la escudería marcha última en el Campeonato de Constructores. Pero ya es sabido que todo el presupuesto de Alpine está puesto en el coche para la próxima temporada, por lo que el actual no será modificado para intentar cambiar la tendencia en lo que resta del año.

En 2026 habrá un importante cambio en el reglamento técnico: los autos y las gomas serán más chicos, habrá menos aditamentos aerodinámicos y se utilizarán combustibles sintéticos para reducir la contaminación. En el caso de Alpine, además habrá cambio de motores, ya que pasarán a ser suministrados por Mercedes. Para Sánchez, todo esto le abre a la escudería un futuro esperanzador, ya que todos los demás también deberán “empezar desde cero”.

Enstone comenzó a funcionar en 1992

“Las nuevas reglas son una gran oportunidad para achicar las diferencias: cuando las reglas no cambian, los líderes van sacando más ventaja, pero con un cambio grande todos parten desde cero y ese es un buen momento para avanzar”, afirmó Sánchez.

Mientras tanto, Alpine se divide en dos, con “un grupo centrado en optimizar lo actual para seguir siendo competitivos en la pista” y otro “explorando lo nuevo”. Este último grupo es el más numeroso: alrededor del 90 por ciento del personal de Enstone trabaja en el auto nuevo. Sánchez indicó que “una de las claves de la nueva normativa es avanzar hacia una mayor electrificación e intentar lograr un equilibrio del 50 por ciento entre ambos sistemas (NdR: actualmente es 80/20)”.

El A290, uno de los deportivos que podrían llegar a la Argentina

En relación a esto, amplió: “Idealmente podría incrementarse la parte eléctrica, pero la batería añade peso y necesitamos correr durante una hora y media. Hay discusión sobre aumentar la potencia y la parte híbrida, pero el 50/50 parece un buen balance por ahora. Las simulaciones muestran que es el punto óptimo para el tipo de carreras que hacemos”.

El nuevo auto que se prepara para 2026 tendrá “motores con más capacidad de recuperación de energía”, por lo que buscarán “un equilibrio entre el aprovechamiento de la energía y la potencia disponible, especialmente con la parte delantera del auto”. Sánchez dijo que ya hicieron simulación de carreras con el coche nuevo, pero por ahora “no está muy lejos” del auto actual en cuanto a la velocidad. “Algunos segundos por vuelta”, concluyó.

Los emblemáticos A110 que Renault quiere vender en Argentina

Alpine en Argentina

Alpine nació a mitad de los años 50 del siglo pasado en Francia de la mano del ingeniero y piloto Jean Rédélé. Su modelo emblema es el A110, nacido en 1962 y que tuvo destacadas actuaciones en las competencias de Rally, sobre todo en los años 70. Luego de un tiempo de declive, la marca fue comprada en 2014 por Renault y vivió un renacer.

Para los argentinos, el nombre de Alpine comenzó a estar en boca de todos gracias a Colapinto, el piloto bonaerense que es seguido por miles de personas en cada Gran Premio de la Fórmula 1.

De la mano de este furor, Renault estudia vender en la Argentina modelos deportivos Alpine de alta gama. Uno sería una versión moderna del emblemático A110. También estarían en carpeta el A290, un compacto que comparte componentes con el Renault R5, y el A390, un fastback deportivo con tres motores eléctricos y tracción integral.

Crédito de las fotos: Alpine Fórmula 1 Team