Gallardo habló tras el 0-0 de River ante San Lorenzo: la lesión de Salas, por qué hizo debutar a Galarza y qué espera de Quintero

River Plate mantuvo su invicto en el Torneo Clausura, pero ofreció su producción más deslucida: igualó 0-0 ante San Lorenzo en el Monumental por la tercera fecha del certamen. El Millonario venía de vencer a Platense y de golear a Instituto, en dos señales de su poderío. Pero el planteo del Ciclón le limitó la creatividad,incluso por momentos le sacó la pelota, y no pudo revertirlo ni con los ingresos de Juanfer Quintero y el Pity Martínez.

Al local le anularon un golazo de Enzo Pérez, por una posición adelantada de Gonzalo Montiel en el inicio de la jugada. Tal vez, ese grito pudo haber cambiado el desarrollo. Luego, el elenco azulgrana supo cómo mantener a raya a su adversario. Tuvo un par de oportunidades: una contra en la que Cuello y Vombergar no resolvieron bien, y un cabezazo en palomita de Gastón Hernández que se marchó por encima del travesaño.

En el epílogo, el dueño de casa pudo quedarse con los tres puntos, a partir de un centro exquisito de Quintero y un cabezazo de Galoppo que alcanzó a manotear el arquero Orlando Gill.

“Fue un partido duro desde lo físico, en el que el que hacía el gol iba a ganar. San Lorenzo es un equipo físicamente fuerte, si bien no hubo grandes chances, se jugó con mucha intensidad, agresividad, muy cortado. No había mucho tiempo para pensar, para jugar. Sí insistimos, adoptamos las intenciones de ir, no estuvimos del todo finos desde el juego, pero no tengo nada para reprocharle, porque el equipo estuvo presente. Así nos vamos haciendo también un equipo duro. El estar presentes te da un carácter que me gusta”, analizó la igualdad.

¿Le faltaron variantes a la Banda para salir de la maraña? “Es el análisis más fácil decir que nos repetimos en los centros. pero si te cortan por adentro, ¿vas a seguir yendo por dentro? Entonces tenés que ir por los costados. Nos quedamos con poca gente en el área para conectar, porque Colidio, con algún problemita, tuvo que salir. Probamos con el Pity, con Juanfer por fuera...“, mostró su pizarrón.

“No hubo muchas chances de media distancia. La única que tuvimos de afuera del área, fue gol de Enzo y lo anularon. No te daban el espacio para rematar”, añadió, aunque no hubo protestas por la acción. “Si voy a la lógica del reglamento, está bien anulado”, aceptó.

OTRAS DEFINICIONES DE GALLARDO

La lesión de Maxi Salas

“Vamos a ver mañana con el parte médico, no vamos a anticiparnos, esperamos que no sea nada”.

Por qué hizo debutar a Galarza Fonda con apenas tres prácticas

“Más allá de los tres entrenamientos, lo había visto bien y es un jugador que necesitábamos, con presencia física, futbolística; no le pesó para nada, decidí ponerlo porque estaba esperando su llegada para contar con él”.

La presentación de Juanfer Quintero

“Juanfer nos da su impronta, ese jugador que nos puede dar ese freno, esa creatividad, el pensar los inicios de ataque, no ser tan directos y vertiginosos. Nos da esa pausa que nos viene bien”.

Los ocho 0-0 en la fecha

“Esperemos que sea una mala racha, yo que vi mucho fútbol este fin de semana, observé cierta tendencia a no perder. A cuidar resultados. Hubo cierta paridad en los partidos, esperemos que sea una mala racha, nada más; que el fútbol argentino muestre otra postura. Para el espectáculo, no es bueno que haya tantos 0-0. No es atractivo”.

El poderío del fútbol de Brasil y los refuerzos del Flamengo

“Los equipos brasileños tienen esa posibilidad desde hace muchos años, por eso están en la posición que están, no solo tienen buen poderío económico, sino que además tienen una liga muy fuerte. Nosotros internacionalmente sabemos que tenemos que medirnos con ellos y nos tenemos que preparar para poder ganarles. Tienen un poderío económico importante”.

La vuelta de Driussi

“Evolucionó bien, va a sumarse mañana a los entrenamientos con normalidad. Tiene el alta, veremos cómo se comporta desde lo físico. Y, en cuanto Portillo, vino con una leve molestia, está mejor y veremos cómo evoluciona. No creo que esté para esta semana”.

La proyección de Juan Cruz Meza y las molestias de Colidio

“Me encanta Meza, tiene una proyección muy buena, me gustan ese tipo de jugadores, esperemos que los minutos le vengan bien para compartir con los profesionales. Tiene un mundo por delante y trataremos de ir llevándolo de la mejor manera. Igual que Lencina, pero es más chico”.

“Colidio viene teniendo alguna molestia en su pubis. Esta semana había funcionado mucho mejor, pero en el segundo tiempo sufrió un poquito”.

A 11 años del debut oficial del Muñeco como DT de River

“Me siento mucho mejor personalmente, mucho más maduro, más inteligente. He aprendido con la experiencia, en el fútbol no es fácil sostenerte todo el tiempo en el éxito, por eso hay que valorarlo cuando te toca y aprender cuando no te toca. Hoy me siento mucho más a gusto conmigo”.

“Este no deja de ser un nuevo proceso, en el cual todo se va a estar midiendo si es bueno con relación a lo otro, que ha sido muy bueno. No me preocupa. Me siento bien, me siento estable emocionalmente para generar algo que me cumpla la expectativa, volver a insistir con equipos que me identifiquen”.