Del “afuera” de Russo a la reacción de Merentiel en el vestuario: la secuencia del cambio que dio que hablar en la derrota de Boca

“Me hago cargo de todo, porque corresponde que yo me haga cargo y habrá que encontrarle la vuelta, mejorar y seguir trabajando”. Esa fue una de las primeras frases de Miguel Russo en la sala de conferencias de prensa del Tomás Ducó, la casa de Huracán. Boca Juniors cayó 1-0 ante el equipo de Parque Patricios y acentuó su crisis futbolística: alcanzó la peor racha de partidos sin ganar de su historia (11) y el entrenador alcanzó el peor inicio para un DT con siete encuentros sin victorias.

Más allá de las estadísticas negativas, el Xeneize fue un desconcierto durante todo el partido. En el primer tiempo casi no tuvo avances contra el arco defendido por Sebastián Meza y en la segunda etapa tampoco inquietó al reemplazante de Galíndez. Una de las situaciones que más llamaron la atención de los hinchas de Boca fue la repentina salida de Miguel Merentiel antes del inicio del complemento.

El delantero uruguayo, el jugador de mejor rendimiento de los últimos tiempos del equipo, se vio sorprendido cuando apareció el cartel de salida para que en su lugar ingrese Milton Giménez. En imágenes que captó ESPN, se pudo ver el diálogo entre Russo y uno de sus asistentes (el colombiano Juvenal Rodríguez) para impulsar la modificación.

“¿Qué querés hacer con Merentiel?”, le preguntó Rodríguez al último técnico que ganó la Copa Libertadores con Boca. “Nada, afuera… Sí, dale, hacé el cambio.. Hacé el cambio”, fueron las palabras de Russo para uno de sus laderos. Luego de eso, el ayudante confirmó al cuarto árbitro el cambio y Claudio Úbeda (el otro ayudante), comenzó a charlar con Milton antes que el ex atacante de Banfield pise el campo de juego.

¿Cómo siguió la historia? Incrédulo, Merentiel miró el cartel y salió corriendo para el túnel de acceso al vestuario. Una vez que terminó el partido, se hizo viral una foto de una de las puertas de la zona con el vidrio roto. Según varios cronistas del Xeneize, entre ellos Diego Monroig, el delantero charrúa revoleó la puerta de ingreso y allí fue cuando se rompió.

Así quedó la puerta del vestuario en la cancha de Huracán tras la reacción de Merentiel

Es más, fuentes a las que accedió el canal TyC Sports indicaron que la seguridad del plantel de Boca pidió las disculpas necesarias a personal del club de Parque Patricios por el hecho y pidieron el contacto necesario para solucionar el inconveniente que se generó. Al final del partido, Agustín Marchesín fue consultado por el desconcertante momento que se vivió con la salida de La Bestia: “Sí te digo te miento, vi que había salido Miguel (Merentiel) y que entró Milton (Giménez), pero no sabría decirte qué pasó”, respondió el arquero.

En la charla con los medios, Russo adujo un problema en el papelerío antes de la modificación. “Lo habíamos charlado, había un problema de papeles en el banco, nada más. No se sorprendió porque lo hablamos en el vestuario ese tipo de cosas, hubo un problema de papeles con el cuarto árbitro y con la gente de ahí que hicimos el cambio y nada más. No le den mucha importancia porque no tiene sentido, producto de papelerío más que otra cosa”, dijo.

“Salimos trabajando y teniendo las ideas claras, no hay otra forma ni hay otra manera. Llegó el momento de darlo vuelta y me toca a mí darlo vuelta. Hay que hablar mucho con los jugadores. Indudablemente, la forma de juego la tenemos que cambiar”, argumentó Russo sobre el pobre presente de su equipo, que todavía no ganó en el Torneo Clausura tras las primeras tres fechas (empate sin goles ante Argentinos y el 1-1 ante Unión) y viene de ser eliminado por Atlético Tucumán en los 16avos de final de la Copa Argentina (0-2).

Ahora, Russo y el plantel tendrá dos semanas para preparar el clásico ante Racing, que se jugará el próximo sábado 9 de agosto a las 16.30. Ese día, el equipo volverá a La Bombonera. ¿Cómo serán recibidos? ¿Volverán los fanáticos a mostrar su descontento por la actualidad?

Merentiel salió en el entretiempo