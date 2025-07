Los encendidos diálogos entre Franco Colapinto y su ingeniero en Alpine durante el Gran Premio de Bélgica

El intercambio entre Colapinto y su ingeniero una vez finalizada la carrera

Franco Colapinto no pudo completar su mejor fin de semana en el Gran Premio de Bélgica. El piloto argentino de Alpine volvió a sentir la falta de rendimiento del monoplaza A525 en Spa-Francorchamps y finalizó en el 19° puesto; también se vio perjudicado por la estrategia del equipo. Esto último lo dejó en claro tanto en la rueda de prensa de la Fórmula 1 como en comunicación con su ingeniero de pista, Stuart Barlow, con quien tuvo un intercambio en el que expresó sus dudas sobre la segunda parada a boxes para cambiar neumáticos.

Después de largar con neumáticos intermedios, los problemas de ritmo para Colapinto sucedieron tras parar en la vuelta 11 para poner neumáticos medios para piso seco. Desde entonces, el argentino comenzó a perder rendimiento con el correr de los giros, algo que también le ocurrió al resto de pilotos. Uno de los pocos que paró por segunda vez fue Carlos Sainz, quien quedó por detrás del pilarense por casi 20 segundos de diferencia.

Pese a esto, la escudería francesa optó por hacer ingresar al corredor argentino nuevamente a boxes en el giro 29, con el fin de defenderse del Williams, que le había recortado tiempo después de tres giros. Colapinto, con medios, salió por detrás del español, algo que recriminó rápidamente por radio. “Si lo íbamos a hacer (cambiar neumáticos), ¿por qué nadie dio una vuelta antes?”, comentó el pilarense. Inmediatamente, su ingeniero, Stuart Barlow, le indicó que se concentre en superar a Sainz: “Amigo, mantengamos la cabeza baja y concentrémonos en Carlos, que está adelante”.

La indicación a Colapinto después de la segunda parada

Colapinto se mantuvo a tiro de Williams por varios giros, donde incluso estuvo dentro del DRS (a menos de 1 segundo de distancia). Allí, Barlow le dio una serie de indicaciones con el fin de que el argentino pueda superar a Sainz. “‘Single press’ está disponible para ayudarte a acercarte en la 18”, deslizó el ingeniero, haciendo referencia a una configuración en el último sector, antes de llegar a la chicane (curvas 19 y 20) conocida como Parada de Autobús.

“Ya sé, ya sé. Lo voy a usar cuando pueda. No estoy lo suficientemente cerca”, respondió el argentino, mientras en la comunicación su ingeniero le afirmaba que “Solo estamos tratando de acercarnos un poco para entrar en la zona de DRS”. Finalmente, el argentino no pudo superar a Carlos Sainz, e incluso quedó varios segundos por detrás después de que su monoplaza perdiera totalmente el ritmo, con un elevado desgaste de neumáticos.

Una vez finalizada la carrera y mientras el argentino ingresaba a los boxes para bajarse de su monoplaza, Stuart Barlow le dedicó unas palabras finales al argentino después de una carrera decepcionante en Spa-Francorchamps. “Eso es P19 al final, Pierre terminó P10. Cuando salgas vamos a revisar todo en la oficina”, comentó tras decirle los pilotos que finalizaron en el top 10 del GP de Bélgica.

“Okey. O sea, no tendríamos que haber entrado a boxes, para ser honesto. Los neumáticos se sobrecalentaron y fue lo mismo después de 5 o 6 vueltas”, respondió rápidamente Colapinto, quien dejó en claro su enojo por realizar una segunda parada que no funcionó. “Copiado, amigo. Sí, vamos a revisar todo en la oficina. Estábamos tratando de alcanzar a Carlos Sainz. Pero no hicimos ningún progreso en relación con los autos de adelante. Así que lo vamos a mirar más en detalle”, concluyó el ingeniero de pista.

“Hicimos parar a Franco para cubrir a Carlos (Sainz) al final, pero dadas las posiciones en las que estaban, era poco probable que cambiara el resultado de la carrera”, analizó, por su parte, Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder de Alpine, sobre la estrategia que optaron por elegir con Colapinto.

Por su parte, el joven piloto de 22 años mostró su decepción en la conferencia de prensa tras completar un complicado fin de semana. “Fue una carrera dura, larga, intentamos avanzar, pero íbamos medios frenados con los otros autos delante. Íbamos más rápido en las rectas y más lentos en las curvas. El aire sucio cuando salí con la goma para piso seco me costó un poco y me hizo gastar mucho la goma. Con las intermedias en la lluvia iba rápido y me estaba acercando bastante a Pierre (Gasly), después con la goma lisa algo no hizo clic y nos faltó ritmo”, afirmó.

Con este panorama, Colapinto deberá recuperarse rápidamente para la próxima carrera de la Fórmula 1, la cual se disputará la semana siguiente con el Gran Premio de Hungría. Allí, Alpine llegará como el equipo que sumó menos puntos en el Campeonato de Constructores, con solamente 20 unidades.