Radiografía de la carrera de Franco Colapinto en el GP de Bélgica de F1: poco ritmo y mala estrategia de Alpine

Franco Colapinto -otra vez- hizo lo que pudo con el Alpine A525 (Photo by Rudy Carezzevoli/Getty Images)

Franco Colapinto terminó en la 19ª posición en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 disputado este domingo en el Autódromo de Spa-Francorchamps, en una carrera que se vio afectada por la lluvia. Fue el peor resultado del piloto argentino de 22 años con la escudería francesa, pero sigue sin tener chances de avanzar con un A525 que continúa sin buen ritmo.

La largada se retrasó por la falta de visibilidad en la pista por el spray, ya que los autos actuales son los más grandes de la historia en cuanto a tamaño. Por seguridad, los comisarios deportivos ordenaron la bandera roja que decreta el cese de actividad en pista. Una hora y 20 minutos más tarde se reinició la competencia con cuatro vueltas con el auto de seguridad, que se metió en los boxes en el quinto giro.

Colapinto partió desde la 15ª posición y, al igual que el resto, empleó neumáticos intermedios para piso mojado. Se ubicó detrás de Nico Hülkenberg (Sauber), aunque el argentino fue superado por Lewis Hamilton (Ferrari) en la octava vuelta.

Luego de avanzar hasta el 13º puesto por las primeras detenciones de otros pilotos, en la 11ª vuelta el bonaerense hizo su cambio de gomas y le colocaron las del compuesto medio para piso seco y retornó a pista en la 17ª colocación.

El pilarense volvió a sufrir la carencia de ritmo con un motor Renault que estaría unos 20/30 caballos de potencia por debajo del resto, los Mercedes, Ferrari y Honda. También con los neumáticos para piso seco con los que no se sintió cómodo. El pilarense llegó a ubicarse en el puesto 15º, pero fue superado por Kimi Antonelli (Mercedes) y Lance Stroll (Aston Martin).

Colapinto tuvo una carrera difícil en Bélgica (REUTERS/Stephanie Lecocq)

En tanto que Alpine retrasó el segundo ingreso de Colapinto a los boxes con neumáticos que sufrieron una fuerte degradación y eso también afectó el rendimiento del coche del pilarense. Fue en la 29ª vuelta cuando Franco realizó su otro ingreso y le volvieron a poner neumáticos medios. Regresó a la pista en la 19ª colocación.

Según la telemetría, Colapinto logró en su mejor vuelta ser más rápido que Gasly, pero el francés hizo una sola detención (vuelta 12ª) en los boxes y sus neumáticos estuvieron más desgastados que los del argentino. En el giro 30º, el bonaerense clavó 1m46s103 (luego de su primera parada) contra 1m47s177 del galo, en la 42ª vuelta, a dos del final.

Esta fue la séptima presentación de Colapinto en Alpine y fue su peor resultado. En las anteriores carreras fue: en Imola (16º), en Mónaco (13º), España (15º), Canadá (13º) y en Austria (15º). Todavía no pudo sumar puntos con el monoposto francés. Aunque como atenuante cabe recordar que el equipo galo tiene el peor coche de la temporada y se ubica último en el Campeonato Mundial de Constructores, cumplidas 13 fechas: ya se ingresó en la segunda mitad del presente calendario. De no mediar cambios en los autos de Alpine, los 11 eventos que restan serán largos y tediosos para el piloto argentino, que deberá sumar kilómetros, experiencia y competencia en cuanto a estar en pista con sus rivales, pese a no tener herramientas para poder hacer algo más. Los fanáticos deberán armarse de paciencia.

A Franco Colapinto no puede recriminársele nada. Acá no es el piloto, sino el auto. Tampoco se le puede exigir más. Y se lo dijo José María “Pechito” López a Infobae. El cordobés conoce bien el ambiente de Alpine, ya que es la base de la estructura de Renault que el Río Tercero integró durante tres años como piloto de pruebas.

La campeonato continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Hungría en el remozado Hungaroring, que estrenará boxes y tribunas en la zona de la recta principal. Luego se vendrán las vacaciones de tres semanas por el verano boreal.