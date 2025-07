La explicación de Flavio Briatore sobre la estrategia con Colapinto en el GP de Bélgica

Flavio Briatore habló después del Gran Premio de Bélgica

Alpine concluyó un fin de semana con sensaciones encontradas en Spa-Francorchamps. Más allá de que Pierre Gasly logró sumar un punto en el Gran Premio de Bélgica, donde Franco Colapinto finalizó decimonoveno, la escudería francesa volvió a competir con un monoplaza A525 que careció de rendimiento y ritmo, algo que también quedó plasmado durante el día sábado con la carrera Sprint y la clasificación. Una vez finalizadas todas las sesiones de competición de la decimotercera fecha del calendario de la Fórmula 1, Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder del team galo, hizo hincapié en las dificultades que tuvo que sobrepasar el equipo con sede en Enstone.

“Las condiciones fueron típicas de Spa hoy, como he visto en muchas ocasiones a lo largo de los años, y eso dio lugar a una carrera interesante desde el muro. Muchas gracias a los fans en las gradas que esperaron pacientemente el inicio”, comenzó el empresario italiano, refiriéndose en la hora que se retrasó el GP de Bélgica.

Inmediatamente, se centró en el rendimiento del monoplaza y los problemas que suele tener en un trazado de características con poca carga aerodinámica: “Fue un fin de semana difícil para el equipo en un circuito que sabemos que no favorece las fortalezas de nuestro paquete”.

Por su parte, argumentó los motivos por los que la escudería optó por realizar una puesta a punto con poca carga aerodinámica, algo que estaba focalizado en una carrera con piso mojado, y que duró poco más de 15 giros.

“Intentamos algo distinto usando menos carga aerodinámica, lo cual no fue fácil en esas condiciones. Así que, al menos, está bien llevarnos un punto y Pierre hizo un gran trabajo manteniendo detrás al Red Bull, al Haas y a otros en las últimas vueltas”, comentó, destacando el trabajo de Gasly para quedarse con el último puesto que otorga puntos.

Por último, Briatore, que es la primera vez que habla en todo el fin de semana de actividad en Spa-Francorchamps, se refirió a la participación de Colapinto en el Gran Premio. “Hicimos parar a Franco para cubrir a Carlos (Sainz) al final, pero dadas las posiciones en las que estaban, era poco probable que cambiara el resultado de la carrera”, describió sobre la estrategia que buscaron realizar con el piloto argentino, quien finalmente salió de la segunda parada en boxes por detrás del Williams del español. Así, perdió dicha posición con él y con otros corredores que optaron quedarse en pista.

De hecho, el propio Colapinto puntualizó en los problemas que tuvo a la hora de tener un buen ritmo en conferencia de prensa, donde se lamentó por el resultado final. “Fue una carrera dura, larga, intentamos avanzar, pero íbamos medios frenados con los otros autos delante. Íbamos más rápido en las rectas y más lentos en las curvas. El aire sucio cuando salí con la goma para piso seco me costó un poco y me hizo gastar mucho la goma. Con las intermedias en la lluvia iba rápido y me estaba acercando bastante a Pierre (Gasly), después con la goma lisa algo no hizo clic y nos faltó ritmo”, afirmó.

“Fue una carrera muy intensa y me alegra que hayamos podido tomar las decisiones correctas para llevarnos un punto, con lo cual podemos estar satisfechos hoy. Tomamos decisiones acertadas, como optar por una configuración agresiva con poca carga aerodinámica, que nos permitió atacar y defender en las rectas, además de parar en el momento justo para cambiar a neumáticos de seco, ya que la pista se fue secando desde el inicio”, comentó por su parte Pierre Gasly, quien se mostró firme durante la carrera en Bélgica para poder sumar un punto.

De hecho, el corredor de 29 años se vio beneficiado por una segunda parada del Sauber de Nico Hülkenberg, quien no pudo recuperar las posiciones perdidas. “Estoy muy contento por eso y porque el trabajo duro dio frutos hoy. Es solo un punto, pero después de una carrera como esta, defendiéndonos de varios autos durante tanto tiempo, podemos estar orgullosos”, resaltó Gasly.

Como de costumbre, el francés se acordó de su gran amigo Anthoine Hubert, quien murió en Spa-Francorchamps un par de años atrás: “Cada año, Spa es un fin de semana especial para mí por muchas razones, así que fue lindo tener a mi familia presente junto con la madre de Anthoine. Nos llevamos un punto y vamos a Hungría la próxima semana listos para darlo todo antes del receso de verano”.

Después de la carrera en Spa-Franchorchamps, donde Alpine sigue estancado en el último puesto del Campeonato de Constructores, la Fórmula 1 tendrá actividad el próximo fin de semana con el Gran Premio de Hungría. Luego, la Fórmula 1 entrará en el parate más largo de su temporada y recién los autos volverán a pista para el GP de los Países Bajos, que se realizará el fin de semana del 29 al 31 de agosto.