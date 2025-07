Franco Colapinto criticó la estrategia de Alpine en el GP de Bélgica de F1: “Fue una carrera dura, nos faltó ritmo”

*El testimonio de Colapinto

Luego del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 el argentino Franco Colapinto habló tras su octava carrera con Alpine (contando el Sprint de este sábado). El piloto argentino volvió a conducir un A525 que careció de ritmo y lo complicó durante toda la carrera en Spa-Francorchamps, donde terminó 19º en la fecha 13ª de la temporada.

“Con las intermedias (gomas de lluvia) tardamos una o dos vueltas tarde y después con esas dos paradas eso no ayudó. Había degradación termal y después de esas cinco vueltas con las gomas nuevas empezó a sentirse como antes. Perdí dos o tres puestos por la parada que no pude recuperar”, contó el bonaerense de 22 años y fue crítico ante la estrategia del equipo ante los medios con acreditación anual.

Franco explicó que “fue una carrera dura, larga, intentamos avanzar, pero íbamos medios frenados con los otros autos delante. Íbamos más rápido en las rectas y más lentos en las curvas. El aire sucio cuando salí con la goma para piso seco me costó un poco y me hizo gastar mucho la goma”.

Colapinto clasificó en la 19ª posición, pero largó 15º ya que cuatro competidores partieron desde los boxes. El equipo decidió sostener una puesta a punto en su coche para piso seco y en ese aspecto hay que reconocer que Alpine acertó ya que la competencia se desarrolló en su mayoría sin asfalto húmedo y con una huella generada tras las primeras vueltas.

Aunque destacó el rendimiento de las gomas para piso mojado: “Con las intermedias en la lluvia iba rápido y me estaba acercando bastante a Pierre (Gasly), después con la goma lisa algo no hizo clic y nos faltó ritmo”, repitió el piloto que tendrá revancha el próximo fin de semana en lo que será la fecha 14 del calendario de la F1.

*El resumen de la carrera de Franco

Por último, Colapinto volvió a remarcar las complicaciones que tuvo con el auto cuando tuvo que dejar el neumático para lluvia (intermedio): “Fue una carrera positiva en cuanto a dar todas las vueltas, pero no en cuanto al ritmo mucho con la goma lisa, patinando mucho. El aire sucio me costaba un montón. Una pena, hay que entender por qué. No fue una carrera buena en general con nosotros. Hay que seguir laburando”, concluyó.

Luego de su séptimo Gran Premio con Alpine el pilarense sigue sin poder sumar puntos, pero no cuenta con un medio mecánico acorde. Si bien su compañero, Pierre Gasly, culminó décimo y pudo cosechar una unidad, el francés de 29 años tiene más experiencia y cumple su tercera temporada en la escudería francesa.

Este domingo Oscar Piastri ganó la carrera en Spa-Francorchamps y lideró el 1-2 de McLaren ya que fue escoltado por Lando Norris. Fue la séptima victoria del piloto australiano sobre 13 fechas disputadas y se consolidó en la punta del campeonato. El podio lo completó Charles Leclerc, con la Ferrari.

Con su supremacía, el histórico equipo inglés de Woking manda en el Campeonato Mundial de Constructores, donde Alpine sigue ubicándose último con el monoplaza que menos competitividad demostró en la temporada.

El gran circo se mudará ahora a Budapest, para llevar a cabo el Gran Premio de Hungría en el Autódromo Hungaroring, cuyas remodelaciones en los boxes y tribunas en la zona de la recta principal costaron más de 200 millones de dólares.

Colapinto padeció con el cambio de neumáticos y la estrategia de Alpine en Bélgica (REUTERS/Stephanie Lecocq)