El incómodo momento que vivió el padre de Verstappen ante una pregunta sobre Christian Horner: “¿Ahora te callas?”

La filosa respuesta de Jos Verstappen ante la pregunta de Nico Rosberg sobre Christian Horner

Los Verstappen nunca comulgaron con Christian Horner en Red Bull. Max y su padre, Jos, siempre se mostraron más cerca del asesor del equipo austriaco Helmut Marko. Ante la salida del inglés como jefe del equipo, los neerlandeses se manifestaron este fin de semana y llamó la atención la respuesta del padre del vigente cuádruple campeón de Fórmula 1.

Nico Rosberg, quien obtuvo el título mundial en 2016 con Mercedes (el único que pudo ganarle a Lewis Hamilton en el equipo alemán), hoy es comentarista y cronista para Sky Sports F1 y, antes de la largada del Gran Premio de Bélgica, habló con Jos Verstappen y le preguntó por Horner. “El año pasado dijiste que Horner debía irse. ¿Qué piensas ahora que se fue?" El neerlandés de 52 años respondió “Eso fue hace un año. Es diferente, no tengo nada que decir al respecto. Está bien”. Ahí el alemán le chicaneó y le consultó “¿ahora te callas?“, a lo que el ex piloto de F1 replicó “siempre estoy callado”, lo que generó una irónica sonrisa de Rosberg.

Verstappen padre había opinado el año pasado luego del escándalo desatado por el Hornergate, ante la denuncia de una compañera de trabajo por un supuesto comportamiento inapropiado del inglés. Luego de una investigación interna, en ese momento fue absuelto, pero el pasado 9 de julio fue desvinculado de su cargo y desde esta carrera lo reemplazó Laurent Mekies.

Jos siempre acompañó a su hijo. Desde sus inicios en el karting donde era su preparador y recorrieron Europa con una camioneta. En los primeros años tuvo métodos que fueron polémicos con el trato hacia Max, quien no obstante siempre reconoció y le agradeció a su padre por estar a su lado y que es una persona clave en su carrera.

Desde que se incorporó a Red Bull Junior, el vínculo fuerte fue con Marko que siempre estuvo a cargo de ese programa de desarrollo de jóvenes pilotos. Si bien debutó con Toro Rosso hace diez años, en 2016 pasó a Red Bull y en su estreno ganó en España. Aún sigue siendo el piloto más joven en la historia en ganar un Gran Premio con apenas 18 años.

Helmut Marko, Christian Horner y Max Verstappen. El neerlandés siempre estuvo más cerca del austriaco que cumple el rol de asesor ejecutivo (REUTERS/Claudia Greco)

La relación con Horner siempre fue cercana cuando hubo una cámara enfrente. Pero los Verstappen siempre estuvieron más cerca de Marko, rival de Horner en la interna de Red Bull. La salida del inglés como team-manager fue como una victoria para ellos pese a que delante los micrófonos eludan el tema o sean profundos a la hora de referirse al respecto.

“Estoy entusiasmado con el futuro del equipo, porque es lo que debemos hacer. Mirar hacia atrás no tiene sentido. Pero al mismo tiempo, uno valora esos 20 años. La relación entre Christian y yo, por ejemplo, no cambia. Por supuesto que ahora no está presente durante los fines de semana de carrera, pero sigue siendo como una segunda familia para mí”, dijo Max Verstappen en declaraciones publicadas por Motorsport.

“La dirección y los accionistas me llamaron medio día antes de publicar la noticia. Decidieron que querían un cambio, y al final del día ellos manejan el equipo y yo soy el piloto, así que lo que decidan es totalmente su derecho. Básicamente así fue como ocurrió”, explicó sobre la decisión tomada por parte de la cúpula de Red Bull para sacar de su cargo a Horner.

Este sábado Max Verstappen ganó la carrera Sprint y el domingo fue cuarto en Spa-Francorchamps. Se mantiene tercero en el campeonato con 185 puntos. Los pilotos de McLaren se ubican adelante con Oscar Piastri (266) y Lando Norris (250). El próximo fin de semana en Hungría se disputará la última fecha antes del receso por el verano boreal.