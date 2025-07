Venus Williams anunció su compromiso con un famoso actor europeo tras su regreso al tenis: “Mi amuleto de la suerte”

Venus Williams anució su compromiso con el actor Andrea Preti

Venus Williams, una de las figuras más emblemáticas del tenis mundial, atraviesa un momento especial tanto en lo deportivo como en su vida personal. En el torneo Open de Washington, la deportista de 45 años volvió a competir y logró una victoria frente a Peyton Stearns, lo que la sitúa como la jugadora de mayor edad en ganar un partido de individuales a nivel de gira desde que Martina Navratilova triunfó a los 47 años en Wimbledon en 2004. Al mismo tiempo, la siete veces campeona de Grand Slam aprovechó la euforia de su regreso para confirmar públicamente su compromiso matrimonial con el actor y productor Andrea Preti, de 37 años.

Durante una entrevista en cancha tras su partido, Venus oficializó el compromiso. “Mi prometido está aquí y realmente me animó a seguir jugando”, expresó Williams al ser consultada por la reportera Rennae Stubbs. La presencia de Preti en las gradas marcó un hito personal para la tenista, quien confesó: “Hubo muchos momentos en los que solo quería relajarme. ¿Saben lo difícil que es jugar al tenis? No saben cuánto trabajo requiere esto. Es de 9 a 5, pero estás corriendo todo el tiempo. Levantar pesas es como morir, y luego lo repites al día siguiente. Así que me animó a superarlo y es maravilloso estar aquí. Nunca me ha visto jugar”.

El vínculo entre Venus Williams y Andrea Preti comenzó a ser motivo de especulación cuando fueron vistos juntos por primera vez en julio de 2024, navegando en la costa Amalfitana, en Italia. Desde entonces, las apariciones públicas de la pareja han encendido los rumores, que se intensificaron en febrero de 2025, después de que la tenista luciera un anillo de diamantes durante una visita a Roma y posteriormente en la Semana de la Moda de Milán, donde asistió junto a Preti al desfile Otoño-Invierno 2025 de Dsquared2.

Andrea Preti esta acompañando a su prometida en EEUU (AFP)

Venus ha reconocido que este es el primer torneo en el cual su prometido la acompaña presencialmente. Por su parte, Preti es conocido principalmente en el ámbito europeo. Nacido en Dinamarca en 1988, vivió allí hasta su adolescencia, cuando se trasladó a Italia para consolidar su carrera como actor y productor. Su recorrido incluye participaciones en proyectos como la serie Un Professore, la película Temptation y el filme One More Day, de 2015, en el que además de actuar, escribió y dirigió. Preti también formó parte del reality show italiano “La Talpa” y ha sido invitado a eventos destacados de la industria cinematográfica, como el 70º aniversario de Minerva Pictures en Roma.

La relación entre Williams y Preti se ha caracterizado por la discreción, aunque la tenista no ha dudado en señalar el impacto positivo que ha tenido el actor en su vida. “Me animó a superarlo y es maravilloso estar aquí”, reiteró. Además, lo describió como “mi amuleto de la suerte”.

Venus Williams celebra su victoria ante Peyton Stearns en el Abierto de Washington, el martes 22 de julio de 2025. (AP)

La confirmación del compromiso pone fin a meses de especulaciones y añade un ingrediente especial al regreso competitivo de Venus Williams. La deportista, que había declarado en el pasado no tener apuro por el matrimonio y disfrutar de su independencia, concluyó recientemente que encontró en Preti a la persona con la que está dispuesta a “pronunciar el ‘sí, quiero’”.

En el plano deportivo, Williams no sólo retornó al cuadro de individuales, sino que también comenzó con el pie derecho en dobles junto a Hailey Baptiste, enfrentándose a duplas de alto nivel como las conformadas por Taylor Townsend y Zhang Shuai. Sin embargo, cayó recientemente por 4-6, 6-3 (6-10) ante la dupla conformada por TaylorTownsend y ZhangShuai.

En la competencia individual, tras vencer a Peyton Stearns por 6-3 y 6-4, la tenista se prepara para verse las caras con Magdalena Frech en los octavos de final, consolidando así una semana histórica para una atleta que sigue desafiando los límites de la longevidad en el deporte profesional.