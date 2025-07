Mario Pergolini apuntó contra Juan Román Riquelme tras la eliminación de Boca: “Lo que está haciendo es pésimo”

La crítica de Mario Pergolini a Juan Román Riquelme tras la eliminación de Boca Juniors

La eliminación de Boca Juniors en los 16avos de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán con una derrota 2-1 generó un sismo en el elenco de La Ribera, que no tiene participaciones en copas internacionales y deberá salir campeón del Torneo Clausura o ser uno de los tres mejores en la Tabla Anual para poder clasificar a la Libertadores.

En este contexto crítico, muchas de las miradas se posaron sobre el rol del presidente Juan Román Riquelme y uno de los análisis más contundentes llegó de la mano del ex vicepresidente del club Mario Pergolini. Desde su programa Deja que entre el sol, que se emite por Vorterix, el conductor expresó que esta dirigencia que lidera el ídolo “dejó de funcionar” y enumeró: “Compra mal, hacen cosas que no deberían hacer, juega gente que uno no sabe por qué juega”.

El empresario remarcó que “como grupo social” ya se dio un veredicto sobre algunos futbolistas que tienen su ciclo cumplido para el hincha: “Ya los chiflamos, les gritamos, ¿qué pretenden que hagamos para decirles “no, no queremos eso”? Tenemos jugadores comprados mal. Nuestro presidente no sabe comprar, y a la gente que pone para comprar no sabe. Listo”. Cabe destacar que, por ejemplo, Frank Fabra fue elegido por Miguel Ángel Russo para retornar a la titularidad después de un semestre sin estar desde el inicio.

“Es una pena, lo siento, pero no lo sabe. Quedó demostrado que no lo sabe. Y si lo sabe, es un perverso porque está comprando gente que no sirve. Hace jugar gente que no sirve. Lo que está haciendo con el técnico no lo merecemos. Y Russo tampoco se lo merece, tener estas declaraciones de la forma que tiene. No sabemos si sentir pena, si sentir bronca. Sentimos bronca con nosotros porque nos da pena. Están haciendo un combo letal, un combo maleducado", destacó Pergolini con el foco puesto también en la conferencia de prensa que brindó el DT tras la derrota.

Pergolini aclaró que su descargo no tiene que ver con “aspiraciones políticas” y remarcó: “Lo digo como socio: no estuvimos nunca tan mal. Es pésimo. Lo que está haciendo Riquelme es pésimo, pero es pésimo. Basta. Aún los que lo aman, yo entiendo por qué lo aman, pero esto es pésimo. Está mal. No accedemos a nada. No hay comisión directiva. No hay nada de nada. Esta anarquía está llevando a esto con gente que no le importa el club. Es mentira que le importa. O a lo mejor no se dan cuenta que hacen cosas de que no le importa el club".

Pergolini compartió fórmula presidencial con Riquelme en 2019 cuando Ameal lideró la lista

El empresario y conductor televisivo había llegado a la dirigencia de Boca Juniors como integrante de la fórmula que lideró Jorge Amor Ameal en las elecciones de fines del 2019. Sin embargo, en marzo del 2021 presentó su renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente por diferencias con Riquelme, el otro vice en esa etapa.

Desde entonces, mostró en distintas ocasiones su distinta mirada con el actual presidente, quien ganó las elecciones como cabeza de la lista a finales del 2023. “No quiero ni siquiera ser ofensivo. No pasamos a nada nunca, no hay una instancia. Se llenó la boca durante un montón de tiempo cuando había otro a tirar piedras, porque es así, tira piedras. Pero ahora que las piedras le llegan a él no recoge una, no habla. No dice nada. No estamos contentos, no estamos felices, nada. No puede ser llegar a esto, es muy malo llegar a esto”.

“Punto y aparte, es fútbol. Pero bueno, a nosotros nos importa. A nosotros los que nos gusta el fútbol, nos gustan los clubes, tenemos pertenencia con el club, nos molesta. Pero se llegó a un límite”, sentenció.

El ex dirigente de 61 años explicó que buscó hacer un análisis desde un “lado totalmente racional”, aunque reconoció la dificultad para posicionarse en ese enfoque. “A la larga, no es más que fútbol. A mí, en lo personal, me afecta. Como supongo que a mucha gente, me da bronca, me pone triste, me pone contento, me pasan un montón de cosas. Cuando a Boca le sucede lo que le sucede, a mí me molesta. La verdad que me molesta. Les guste o no les guste, hay algo que no está andando. Nuestra dirigencia no funciona”.

Sobre el desempeño del Consejo de Fútbol que integran Raúl Cascini, Mauricio Serna y Marcelo Delgado planteó que “como mínimo son empleados que no funcionan”. Y lanzó una fuerte acusación: “Esto es un fracaso de Riquelme, está claro. Pero compran gente que no sabes por qué la compran. Después se la pasaron hablando de las inferiores, y los de las inferiores no juegan porque no cambian de representante, por eso no juegan. ¿Por qué creen que no juegan? Estos pibes tampoco van a hablar mucho porque se les caga la carrera”.

“El técnico no puede hablar, ni siquiera puede dirigir. Lo siento, me duele en el alma, lo quiero, pero está tan a la vista que lo hacen para poner a alguien para cuidarse ellos. Eso es de mala gente”, volvió a reflexionar a la hora de hablar sobre la situación de Russo.

Pergolini planteó que Riquelme no podrá hacer las cosas mejor como presidente porque “indudablemente no sabe”, puso la lupa sobre la titularidad de Fabra como un caso paradigmático y se refirió a la suplencia del juvenil Milton Delgado: “’Los llevamos de a poco’. Los llevan de a poco a cambiar de representante, a eso los llevan de a poco. Pasan otras cosas, es obvio. No cuidan el club, no es esto que lo quieren”.