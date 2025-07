La estremecedora frase de Pierre Gasly al recordar a su amigo Anthoine Hubert antes de correr en Spa-Francorchamps

Gasly recuerda a Hubert con un homenaje especial en Bélgica (Reuters)

La llegada de Pierre Gasly al Gran Premio de Bélgica está marcada por emociones intensas y recuerdos difíciles. El piloto de Alpine, que mantiene un profundo vínculo con el circuito de Spa-Francorchamps, afronta cada visita con un sentimiento que mezcla aprecio y tristeza. La muerte de su amigo Anthoine Hubert durante una carrera de Fórmula 2 en 2019 cambió para siempre su percepción sobre esta pista.

Gasly no esconde el peso de lo vivido. “Tengo imágenes en la cabeza que preferiría no haber visto nunca”, afirmó ante los medios durante la previa tras llegar al Paddock. La declaración que replicó el medio Motorsport.com resumió la carga emocional que lleva cada vez que regresa al lugar donde perdió a Hubert, una de las prometedoras figuras del automovilismo francés.

El accidente de Hubert se produjo en la sección Raidillon, zona especialmente trágica en Spa-Francorchamps, que también fue escenario de la muerte de Dilano van ’t Hoff en 2023. Dos tragedias en seis años, con circunstancias similares, se suman a la historia de este circuito singular, de curvas icónicas y alta velocidad, pero también de peligro latente.

Gasly y Hubert compartieron su formación como pilotos y una profunda amistad. La historia que los une va más allá de las competencias. “Definitivamente, volver aquí cada vez genera sentimientos encontrados. De niño, siempre decía que era mi circuito favorito. Fue donde conseguí mi primera victoria en F4, bajo la lluvia”, recordó Gasly, quien reconoció que Spa es una de las pistas más bonitas y de mejor ritmo para pilotar, aunque la experiencia ahora es completamente distinta.

El fatal accidente de Anthoine Hubert en Spa-Francorchamps en 2019

“Cada vez que vuelvo aquí, ya no es lo mismo. Es algo único de este lugar. Es una sensación extraña. No puedo decir que, por un lado, sea una pista que me encanta, donde me encanta conducir, y por otro, sé que, quiera o no, cada vez que vuelvo aquí, tengo imágenes en la cabeza que preferiría no haber visto nunca. Pero ahora es la realidad. Intento usar todas estas emociones, que me resultan un poco extrañas, de forma positiva y como una fortaleza”.

La costumbre de rendir homenaje a Hubert forma parte de la agenda personal de Gasly desde 2020. Cada año, deposita flores junto al monumento con la imagen de su amigo y organiza una “Carrera por Anthoine” en la que invita a pilotos y miembros del staff de equipos de Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3 a recorrer el trazado, recordando a Hubert y también a Dilano van ’t Hoff.

El sentido homenaje de Gasly en Bélgica

“Una vez más, celebraremos la ‘Carrera por Anthoine’ en memoria de mi amigo Anthoine Hubert. ¡Todos en la F1! El personal del paddock de F2 y F3 puede correr o caminar por el circuito en su memoria. También conmemoraremos a Dilano van ’t Hoff con nuestros amigos de MP Motorsport. Como cada año, será una importante reflexión y homenaje a Anthoine y Dilano, y esperamos que sea otro momento especial”, detalló en unas declaraciones publicadas por Alpine.

Gasly subrayó la importancia de mantener viva la memoria y la unión entre quienes comparten los riesgos y sacrificios del automovilismo. “Para mí, creo que es muy importante. Al fin y al cabo, todos formamos parte de la familia del automovilismo. Creo que todos los pilotos, ya sea de F1, F2 o F3, tanto profesionales como aficionados, son conscientes de los sacrificios y el esfuerzo que supone hacer lo que hacemos hoy. Todos somos conscientes de los riesgos que corremos. Y, al final, son los conductores, pero también las familias, padres, hermanos, hermanas, etc., quienes también forman parte de esta historia. Es una familia pequeña, todos se conocen. Cuando suceden cosas así, es toda una familia, una comunidad deportiva, la que se ve afectada e impactada”.