La desgarradora historia de Anthoine Hubert, el piloto al que Pierre Gasly homenajea cada año en Bélgica

Anthoine Hubert y Pierre Gasly en los Alpes

Los amigos de verdad suelen aparecer en los momentos que más se necesitan. Hacia fines de agosto de 2019, Pierre Gasly atravesó una de sus grandes frustraciones en la Fórmula 1, ya que lo bajaron del equipo Red Bull y lo mandaron a correr a Toro Rosso, hoy Racing Bulls. Al enterarse de la mala noticia, su hermano de la vida Anthoine Hubert le mandó un mensaje de WhatsApp. Fueron las palabras justas en el momento justo. A los pocos días se volvieron a ver en el Autódromo de Spa-Francorchamps. Sin saberlo, era la última vez que iban a estar juntos.

El sábado 31 de agosto, en la carrera Sprint de la Fórmula 2, Hubert quiso esquivar a un coche que se despistó e impactó contra las defensas luego de la mítica curva Eau Rouge, una veloz variante con una combinación izquierda-derecha en subida en la que Ayrton Senna confesó que hablaba con Dios. En la zona del Raidillon, su monoposto Dallara rebotó hacia la pista y fue embestido por el ecuatoriano Juan Manuel Correa. El impacto generó el deceso de Anthoine. Tenía 22 años.

El show debió continuar pese a la tragedia. En medio del dolor, Pierre se llenó también de impotencia: no solo no pudo disfrutar del reencuentro con su amigo, sino que lo había perdido para siempre. El actual compañero de Franco Colapinto en Alpine quería reencontrarse con Hubert y vivió un dolor incalculable.

El fatal accidente de Anthoine Hubert en Spa-Francorchamps en 2019

Gasly quiso agradecerle también por haber aparecido cuando más lo necesitó. Fue en sus vacaciones en España cuando recibió el llamado de Helmut Marko, el asesor de Red Bull y responsable del programa de desarrollo de pilotos de la empresa de la bebida energizante. El ex piloto austriaco, sin anestesia, le arruinó su descanso al galo y le avisó que desde la próxima carrera en Spa-Francorchamps, en Bélgica, dejaba de ser el compañero de Max Verstappen en Red Bull y que su lugar iba a ser ocupado por Alex Albon (otro que fue compañero de Colapinto).

Aunque en ese momento difícil, Pierre vio una notificación en su celular. Era el mensaje de Anthoine: “Demuéstrales que están equivocados. Sé fuerte, hermano. Vas a enseñarles que te mereces un puesto en el equipo top y a demostrarles que están equivocados”. Y Gasly lo demostró y beso al cielo mediante, logró su mejor resultado al ser segundo en Brasil luego de ganarle el mano a mano a Lewis Hamilton, que en ese momento tenía el mejor auto de la categoría con su Mercedes. Al año siguiente logró su único triunfo, nada menos que en Monza, Italia, también con la escudería satélite de Red Bull.

Unos días antes de esa victoria, Gasly homenajeó a Hubert y llevó unas flores hacia el lugar de su accidente. Al año siguiente fue acompañado por sus colegas. Su reconocimiento se convirtió en una ceremonia que se repitió en cada Gran Premio de Bélgica y este jueves en la noche belga se repetirá.

Una perlita: podio en el karting en 2010 con Charles Leclerc, Pierre Gasly y Anthoine Hubert

Pierre y Anthoine se conocieron a los ocho años en las pistas de karting. Primero fueron rivales y luego se hicieron amigos. Hubert era oriundo de Lyon y en 2019 disputaba su primera temporada dentro de la Formula 2, en donde ya había ganado dos carreras, siendo la primera la de Mónaco (en mayo) y la segunda en Le Castellet (en junio).

Era piloto del equipo BWT Arden y había ingresado ese año en la Academia de Renault Sport, lo que hoy es la academia de Alpine. Hubert se metió en las competencias de categorías de monoplazas en 2013, tras varios años de disputar torneos de karting. En ese mismo año se quedó con el trofeo tras conquistar la F4 de Francia.

Posteriormente, en 2014 y 2015 disputó la Eurocopa de Fórmula Renault 2.0 y la Fórmula Renault Alpes 2.0 con el equipo Tech 1 Racing para luego, en 2016, ingresar a la escudería Van Amersfoort Racing.

Al año siguiente, y hasta 2018, fue parte del GP3 Series (actual Fórmula 3) con el equipo ART Grand Prix, con el que consiguió el título en 2018. Finalmente, en 2019 llegó a la Fórmula 2 con BWT Arden en la que se ubicaba en el octavo lugar en el campeonato.

Celebración del cumpleaños número 20 de Pierre Gasly

Su muerte lo marcó a Pierre, que en sus redes sociales escribió sin consuelo. “Todavía no puedo creer lo que acaba de pasar. Te merecías lo mejor, Tonio. 22 es demasiado joven...”, comenzó. Recordó que tuvieron “14 años de amistad, comenzamos a correr juntos, luego nos hicimos amigos, compañeros de cuarto y compañeros de clase e hicimos toda nuestra infancia juntos”. También reveló que otras veces ya lo había ayudado: “Me empujaste dentro y fuera de la pista, para convertirme en un mejor piloto, me empujaste en el gimnasio, para ser un mejor atleta, me empujaste en la escuela para ser una mejor persona hoy”. Aunque su salto de calidad como deportista gracias a su amigo fue acompañado de un cambio para ser mejor persona: “Eras un tipo tan humilde, muy rápido y trabajador, fue genial crecer juntos. Soy afortunado y agradecido por todos los momentos y momentos que hemos compartido durante todos estos años”. Y tuvo una emotiva despedida: “Es tan difícil de creer lo que pasó... Todos trataremos de hacerte sentir orgulloso desde allí arriba. Seguiré persiguiendo el sueño que ambos tuvimos desde muy poco. Te voy a extrañar mucho, amigo. Descansa en paz, Tonio”.

Gasly logró convertirse en uno de los mejores pilotos de la Máxima y ya lleva su novena temporada. Desde 2023 es el referente de Alpine. Además de su triunfo en Monza 2020, se suman cuatro podios y tres récords de vueltas.

No obstante, cada vez que llega Bélgica se le produce un vacío. “Siempre me trae sentimientos encontrados... Me encanta correr en esta pista y sus curvas icónicas son enormemente gratificantes. Sin embargo, el circuito siempre guardará recuerdos tristes para mí y para muchos otros”. Por si fuese poco, el galo reveló: ”El jueves (24 de julio del 2025), por la noche, celebraremos de nuevo ‘La Carrera por Anthoine’ en memoria de mi amigo”. Se trata del habitual recorrido a pie por el circuito, desde los boxes hasta el lugar donde se mató Hubert.

Murió el piloto Dilano van 't Hoff en la F3

En tanto que otra tragedia también golpeó a Colapinto, aunque no tan cerca como el vínculo que tenían Hubert y Gasly. El 1º de julio de 2023, el neerlandés Dilano van ‘t Hoff también perdió la vida en el mismo lugar en una carrera de la Fórmula Regional European Championship by Alpine (FRECA). Tenía apenas 18 años e integraba el mismo equipo que el argentino, el MP Motorsport. El pilarense en ese momento corría en la Fórmula 3.

Por ese entonces, en una entrevista con Infobae, Franco habló de ese fatal accidente y apuntó al hecho de que se haya corrido con lluvia siendo una categoría promocional y en un circuito tan desafiante: “Es una lástima lo que pasó. No deberían estar pasando estas cosas en 2023. Es una carrera que no se debería haber largado con tanta lluvia y tan poca visibilidad. Es una pena por toda su familia, los amigos, lo siento mucho por todo el equipo y ahora estamos todos afectados y no es lindo de ver”.

El emblemático circuito belga, que en la época de Juan Manuel Fangio tenía 14 kilómetros y combinaba su circuito con rutas abiertas, hoy sigue siendo uno de los más difíciles del campeonato. Hay pronóstico de lluvia este fin de semana en el más extenso del calendario, con sus siete kilómetros. A su mítica curva Eau Rouge se suman otros sectores desafiantes, como la recta posterior a Raidillon o la primera variante cerrada tras la recta principal. Será un fin de semana especial para Pierre Gasly, que volverá a rendir tributo a su amigo y, si logra un buen resultado, ya se sabe para quién será su dedicatoria.

EL RECUERDO DE ANTHOINE HUBERT

Anthoine Hubert a la derecha y en el medio alguien que hoy corre en F1: Esteban Ocon

Un pequeño Max Verstappen y Anthoine Hubert

Anthoine Hubert y Pierre Gasly se conocieron a los ocho años

El vínculo se inició cuando fueron rivales en el karting

Compartiendo una comida con otros amigos

Una noche a plena diversión

Plena felicidad en una salida con amigos

Hay equipo: el primero de la izquierda es otro recordado piloto, Jules Bianchi, el último que se mató en la F1. Detrás suyo, Hubert y Gasly

Una reunión familiar con amigos invitados

Una pizza para compartir otro grato momento

En un estadio cerrado observando otro deporte

Desde 2020 que Pierre Gasly homenajea a Anthoine Hubert en el lugar donde su amigo sufrió su fatal accidente (Racing Bulls)