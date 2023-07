Franco Colapinto, con Infobae: el análisis de la temporada, su presente en Williams, un esperado test a fin de año y el salto a la Fórmula 2

Franco Colapinto en el podio de Silverstone, tras lograr un triunfo épico (@FranColapinto)

Franco Colapinto ingresó en la recta final del campeonato de la Fórmula 3, en una temporada bisagra para el argentino de 20 años. El objetivo es poder terminar en el podio y, al integrar la academia de pilotos de Williams, el joven de Pilar sabe que está bajo la lupa. Viene de conseguir una victoria histórica en la Catedral de Silverstone. Infobae habló con él en la previa de un fin de semana que el bonaerense anuncia como “difícil” en Hungría, pero a la vez explicó por qué puede llevarse un buen resultado. Además, se pudieron conocer detalles de su futuro y un posible ensayo a fin de año que lo acercaría a la Fórmula 1.

En el presente certamen de la F3 corre en el MP Motorsport, un equipo con mejor estructura y más experimentado con el que compitió en 2022, el también neerlandés, Van Amersfoort Racing (VAR). Tuvo altibajos y tras su trunco triunfo en la primera carrera en Australia en el que fue excluido junto a sus compañeros por anomalías técnicas en los autos, Franco fue de menor a mayor

Sobre el balance de la temporada sostiene que es “positivo. Costó un poco al principio. No obtuvimos los resultados que esperábamos en las primeras carreras, un poco por mala suerte, un poco por falta de performance, un poco por errores. No fue un inicio de temporada fluido como lo esperábamos y de a poco fuimos encontrando el rumbo y parece que estamos más fuertes”.

Colapinto viene de sumar puntos en siete de las últimas ocho carreras disputadas y logró tres podios (8 en total en la categoría). Tuvo errores como en Austria, donde peleaba por los primeros puestos y se pasó en una curva. La victoria en Gran Bretaña (tercera en la F3) llegó en el momento justo, pero el bonaerense admite que “en Silverstone nos costó y no tuvimos un buen balance el fin de semana en cuanto a ritmo. Nos faltaron un par de décimas que nos permitió pelear por la pole o por la carrera. Pero tratando de entender eso para estos dos fines de semana que son bastante importantes”.

Colapinto, flanqueado por Christian Mansell (izquierda) y Gabriel Bortoleto (derecha), el líder del campeonato (@Formula3)

Además, reconoce que, si no era por la lluvia, hubiese sido muy difícil la victoria: “En Silverstone anduvimos bien cuando comenzó a llover. En condiciones normales no estábamos para ganar. Me gusta correr en la lluvia y en las condiciones cambiantes”. En pista mojada se sintió más cómodo y eso fue la clave para ganar: “Iba como dos segundos por vuelta más rápido que todos así que tenía más ritmo de lejos que cualquiera. Creo que igual hubiese ganado sin el toque de adelante. Obviamente que sirvió para no correr tanto riesgo y no intentar una maniobra de sobrepaso”.

En tanto que aclara “que no me saqué una mochila de encima por ganar. El objetivo sigue siendo terminar lo más arriba del campeonato y ganar en ese momento implicó salvar un fin de semana difícil en el que no tuvimos tanto ritmo. Pero quedan muchas carreras (6) y creo que van haber buenas oportunidades”.

Es muy autocrítico y sobre sus equivocaciones que le costaron puntos, confesó cómo busca rehacerse cuanto antes. “Es difícil, pero hay que dar vuelta la página rápido. Lo que pasó el sábado hay que darlo vuelta para el domingo. Es una categoría que implica mucho la cabeza, la mente y es clave el apoyo de mi psicólogo Gustavo Ruiz, que siempre me ayuda mucho. Siempre hay momentos en los que las cosas no salen como uno quiere y ahí se ve verdaderamente el que puede sobreponerse a situaciones complicadas y el que no. Eso es lo que vale al final”.

Como siempre agradece a la ola de fanáticos que en las madrugadas argentinas se levanta a seguirlo en cada carrera: “Siempre me llega el apoyo de la gente y que hace tanta fuerza desde la Argentina. Lo disfruto mucho y cada vez que consigo un resultado y que se ponen contentos”

Los festejos de Franco Colapinto y el himno nacional argentino que volvió a sonar en la Catedral de Silverstone

Este fin de semana se correrá en Hungría en el Autódromo Hungaroring y anticipa que “va a ser bastante complicado por el tema del clima. Dan lluvia, después calor, lluvia otra vez. Supongo que será un fin de semana parecido al de Silverstone y complicado en cuanto a que también es una pista difícil para el sobrepaso. Si las condiciones climáticas cambian tanto, creo que va a ser una carrera divertida”.

Hoy se ubica sexto en el campeonato con 74 puntos y está a 18 del segundo José Martí (Campos Racing). Luego hay tres pilotos encerrados en dos unidades, Gabriele Mini (Trident / 77 puntos) y la dupla de Prema (team asociado a Ferrari) Paul Aron (77) y Dino Beganovic (75). Quedan tres fechas y seis carreras en las que habrá 117 unidades en disputa. Lidera el brasileño Gabriel Bortoleto (Trident) que de no mediar inconvenientes se alzará con el título y ya suma 128 tantos. Por ahora Franco es el mejor de los pilotos de la academia Williams: Zak O’Sullivan (7º), Luke Browning (12º) y Oliver Gray (25º). En la pelea por terminar en el podio indica que “al final somos todos pilotos experimentados y muy buenos. Va a ser complicado. Tenemos que tratar de ser consistentes en estos tres fines de semana que quedan. Terminar entre los tres primeros es lo ideal”.

En la F3 hay 30 pilotos y todos corren con autos y motores iguales. Usan chasis Dallara y son impulsados por un V6 de 3,4 litros, con 380 caballos de potencia (a 8.000 RPM) provisto por Mecachrome, una firma francesa ligada a Renault. El tener un mayor presupuesto permite un mayor desarrollo sobre los coches que consiste en pruebas. No se trata solo de sumar kilómetros o que el piloto gane confianza sobre el auto, sino que le pueda contarles a sus ingenieros cómo responde la máquina en una mayor cantidad de vueltas. Con la telemetría y adquisición de datos, los ingenieros tienen más herramientas para saber qué cambios hay que hacerle al coche. En esta categoría, con todos monoplazas similares, encontrar la modificación acorde en la suspensión y la aerodinámica puede hacer la diferencia. Mientras más se trabaje con el auto, mejor rendimiento tendrá ese vehículo y por ende el corredor tendrá una mejor arma para competir. Por ejemplo, fuera de las pruebas comunitarias, Bortoleto hizo 20 días de ensayos y Colapinto, ninguno. El MP Motorsport es un team importante, pero no de los más fuertes en la categoría como Trident, Hitech, Prema y ART Grand Prix, que tienen mayores presupuestos.

El joven de Pilar en acción con su Dallara de Fórmula 3, donde suma tres triunfos y ocho podios en dos temporadas (@BulletSportsMgt)

Luego de Hungría no habrá descanso y el siguiente fin de semana se correrá en Spa-Francorchamps, el legendario trazado belga. Será en un marco emotivo y difícil para el equipo MP Motorsport, que el 1 de julio perdió a su piloto Dilano van’t Hoff (18 años) en un fatal accidente. “Es una pista que me gusta. Será emotivo por lo que pasó hace unas semanas ahí con el equipo MP, pero es una pista en la que me gusta manejar y tengo ganas de volver a ahí después tanto tiempo. Siempre se disfruta manejar ahí en un circuito de tanta historia y que representa tanto para el automovilismo”, cuenta Franco.

Lamenta lo ocurrido con Dilano al afirmar que “es una lástima lo que pasó. No deberían estar pasando estas cosas en 2023. Es una carrera que no se debería haber largado con tanta lluvia y tan poca visibilidad. Es una pena por toda su familia, los amigos, lo siento mucho por todo el equipo y ahora estamos todos afectados y no es lindo de ver”. Ambos se conocían de la Fórmula Regional Europea, cuando fueron compañeros en el equipo MP Motorsport: “Corríamos juntos, no tuvimos tanta relación. Era un buen pibe y es una lástima lo que pasó”.

El Director Deportivo de Williams, Sven Smeets, abraza a Franco Colapinto. El pope del equipo inglés está muy atento a la labor del argentino (@FranColapinto)

Qué pasa en Williams

Colapinto tiene cerrado el presupuesto para esta temporada gracias a su incorporación a la academia de Williams, adonde acude cada dos semanas para hacer diversas tareas de entrenamiento como trabajos físicos y ensayos en el simulador. Está ganando experiencia en la base del célebre equipo inglés de F1 ubicada en Grove. “Participo de eventos, simulador, un poco con todo. Me ayudaron mucho este año y estoy muy agradecido con ellos. Aprendí un montón y es un lugar increíble. Hay mucha gente interesada en mi labor y al llegar los buenos resultados se pusieron contentos de cara al futuro”, explica.

Por otro lado, este medio pudo saber que en Williams tienen una buena consideración por Colapinto. Están muy contentos porque está haciendo un buen trabajo dentro de la pista y afuera. Los patrocinadores del histórico team están muy conformes con Franco y, por ejemplo, el argentino y la británica Jamie Chadwick fueron sus representantes en un importante evento de Gulf la semana pasada. Se trata de uno de los principales sponsors de la escudería. Los otros tres también son ingleses y eligieron al argentino para que esté presente.

El Director Deportivo de Williams, Sven Smeets, sigue muy de cerca la performance de Colapinto y se lo ha visto hablando con él luego de las competencias. De momento está conforme con la labor del joven de Pilar, pero espera que pueda seguir subiendo posiciones en el campeonato.

Aunque el sueño de subirse este año a un F1 no sería posible. Si bien Franco tiene 37 puntos en su licencia que otorga la Federación Internacional Automóvil (FIA), producto de los resultados que fue sumando, y para poder girar sobre un coche de la Máxima se requieren 25 unidades, habría que esperar hasta 2024 siempre y cuando pueda continuar en las huestes de Williams. Para correr en la F1 se requieren tener la Superlicencia de la FIA y se accede a ella con 40 puntos sumados en las últimas tres temporadas.

Este medio puede anticipar que estaría encaminada la posibilidad de estar compitiendo en Fórmula 2 en 2024. Además, se puede adelantar que sería un hecho que se suba a un auto de la F2 en los ensayos de fin de año en Abu Dhabi, que serán después del 26 de noviembre. Aún no se definió con qué equipo se llevaría a cabo el test. Al correr el año próximo en la antesala de la F1 y seguir bajo la tutela de Williams, crecerían las chances de probar un auto de la Máxima del histórico team inglés.

Colapinto tiene 20 años y el plan de sus representantes es que en 2024 corra en Fórmula 2 (@BulletSportsMgt)

Su futuro

Como se dijo, en 2024 Colapinto seguiría su campaña en la F2 y ese es el plan del entorno del piloto. Pero no habrá novedades concretas hasta después de terminada esta temporada de F3, que será el fin de semana del 2 y 3 septiembre en Monza, Italia, donde Franco ganó el año pasado. Sin embargo, todo estaría dado para que pegue el salto en el venidero ejercicio.

Cabe recordar que Colapinto forjó su campaña en Europa gracias a la empresa que lo representa que es Bullet Sports Management. Sus representantes, la española María Catarineu y el ex piloto escocés Jamie Campbell-Walter, se ocuparon en estos cinco años de conseguirle patrocinantes que en un principio fueron del Viejo Mundo. Para este año lograron el apoyo del Estado argentino por medio del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación a través del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) y es por eso que en los pontones del auto de Franco figura la leyenda “Visit Argentina”. Además, cuenta con la ayuda de YPF.

Ante las próximas elecciones nacionales y más allá de quién esté a cargo, el entorno de Colapinto es optimista y piensa que eso no afectará para seguir recibiendo apoyo estatal. De hecho, el equipo de trabajo del piloto está en contacto con las fuentes gubernamentales actuales. Desde el Inprotur están muy conformes con la exposición que está teniendo el país debido a la repercusión de las carreras de Franco, que suele ser viral en las redes sociales en cada fin de semana de competencia.

El Fórmula 2 de Jehan Daruvala, piloto del MP Motorsport. Con un auto similar de ese equipo u otro estaría probando Franco Colapinto a fin de año (Photo by Clive Mason/Getty Images)

No obstante, se acercaron importantes empresas privadas que están dispuestas a sumarse al proyecto de Colapinto para 2024 y Franco junto a sus managers se reunirán con ellas en una visita prevista para octubre o noviembre. El objetivo es mantener el apoyo estatal y confirmar el privado para poder tener un buen paquete presupuestario que le permita correr en F2 en 2024, pero hacerlo con un buen número de test extras, lo que le daría más chances a Colapinto. Un presupuesto en un buen equipo de la F2, con un paquete de pruebas adicionales ronda, los 2,8 millones de dólares (2,5 millones de euros).

En cuanto a la escudería, en principio se analiza la continuidad en MP Motorsport, que es el vigente campeón de Equipos de la F2 y de Pilotos tras el título del brasileño Felipe Drugovich en 2022, actual probador y reserva en Aston Martin en F1. Este año los corredores del team neerlandés, Dennis Hauger (un triunfo) y Jehan Daruvala (sin victorias), se ubican décimo y undécimo, respectivamente.

En lo que queda del campeonato de Fórmula 3, Franco Colapinto deberá seguir escalando en el campeonato y tiene una lucha abierta con otros competidores. Cada una de las tres fechas restantes serán decisivas y con matices de alta tensión, pero el argentino siempre tiene un plus para sacar adelante un fin de semana. En 2024 pegaría el salto a la Fórmula 2. Es todo un paso a paso en un largo y sinuoso camino hacia la Fórmula 1.

