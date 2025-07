8 frases de Russo tras la eliminación de Boca de la Copa Argentina: el “golpe”, el nivel de Fabra y una tajante frase sobre Palacios

Russo no salió del banco en el final del partido (Fotobaires/Argentina)

Miguel Ángel Russo habló luego de la derrota de Boca Juniors 2-1 ante Atlético Tucumán que decretó su eliminación en los 16avos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

En la conferencia de prensa, el entrenador del elenco Xeneize analizó el encuentro frente al Decano. “Es un golpe duro, la derrota y la eliminación. En el primer gol es falta a Paredes, lo tiran y el referí estaba al lado, pero no cobró nada”, opinó el DT de 69 años sobre la conquista de Clever Ferreira. “Me gustó el equipo porque manejó el partido y tuvo chances”, analizó sobre el juego de su equipo.

Acerca de cómo piensan sobreponerse a esta eliminación sostuvo que “hablando y estamos en el camino de un montón de cosas. Hoy el equipo tuvo mucha movilidad y tuvo por fuera, por los dos lados. El rival era sabido, te iba a esperar, no me quejo. Habrá que seguir buscando y tener la tranquilidad necesaria”.

“El hincha de Boca está buscando cosas siempre y es natural. Tenemos que seguir buscando cosas, equilibrándonos y seguir levantándonos por todo esto. El equipo no involucionó. En el fútbol argentino a Boca lo respetan y se meten atrás. A pesar de eso tuvimos muchas situaciones para poder convertir y nos faltó solo eso”, afirmó.

Sobre la inclusión de Frank Fabra como titular después de seis meses explicó que “lo conozco mucho y hemos hablado. Para mí está bien y hoy jugó un buen partido. Después empezó a sentir y vi en el momento en el que había que sacarlo. Él tiene que seguir trabajando. Hoy el juego por las bandas es clave”.

“La forma la estamos teniendo, buscando tener un poco más de movilidad y precisión”, añadió, con la intención de insuflar optimismo.

Ante la no inclusión del chileno Carlos Palacios, quien quedó relegado por lesión, aunque rodeado de diferentes versiones sobre su no participación del último entrenamiento, respondió de forma tajante: “Del tema Palacios no hablo”.

Ambos se midieron por los 16avos de la Copa Argentina

“Boca tiene un buen plantel. No se le dan algunos resultados, algunas cosas. No existe otro fútbol como el argentino. Hay que buscarle la vuelta. Nos tocó jugar muy seguido y ahora hay que prepararse para Huracán el domingo”, concluyó el DT, que llegó desde San Lorenzo para intentar sacar al equipo del mal momento en su tercera gestión en La Ribera.

La eliminación de Boca Juniors en la Copa Argentina, luego de la decepción que significó para los fanáticos no haber avanzado a octavos de final en el Mundial de Clubes, también implicó haber perdido una de las vías para poder llegar a la Copa Libertadores de 2026. Ahora los canales para poder llegar al principal torneo de clubes del continente son consagrarse campeón en el Torneo Clausura o por la tabla anual, donde por ahora está consiguiendo su pasaje gracias a su tercer puesto. Pero recién van dos fechas de la competición de la Liga Profesional sobre un total de 16 en la fase regular.