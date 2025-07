Mike Tyson: una infancia marcada por la violencia, el dolor de la ausencia y el primer puñetazo que cambió su destino

La infancia marcada por la pobreza y el acoso escolar en Brooklyn forjó el carácter de Mike Tyson (Créditos: @miketyson/INSTAGRAM)

En la memoria colectiva, Mike Tyson representa poder, velocidad y una ferocidad inigualable sobre el ring de boxeo. Más allá del apodo “Iron Mike” y su reputación como uno de los boxeadores más temidos, su infancia estuvo marcada por la pobreza, el acoso escolar y la delincuencia en Brooklyn, Nueva York.

La trayectoria de Tyson muestra cómo las cicatrices de su niñez moldearon a un campeón mundial, pero también dejaron marcas profundas en su vida personal y profesional, según All That’s Interesting.

Infancia difícil en Brooklyn

Mike Tyson nació el 30 de junio de 1966 en Brooklyn, Nueva York, en una familia con dos hermanos mayores. Su padre biológico abandonó la casa cuando él tenía dos años, dejando la figura paterna en manos de Jimmy Kirkpatrick, cuya presencia fue inestable y distante.

La relación con su madre, Lorna Smith Tyson, fue dolorosa y conflictiva. En una entrevista con The Guardian recogida por All That’s Interesting, Tyson la describió como una persona con una vida complicada y afirmó no haber visto nunca a su madre sentirse orgullosa de él. “Solo me conoció como un chico que causaba problemas... Nunca tuve la oportunidad de conocerla de verdad... A nivel profesional, no tiene efecto, pero emocional y personalmente es devastador”, recordó Tyson, de acuerdo con Bleacher Report.

Tyson enfrentó problemas legales, adicciones y condenas, pero logró reinventarse (Créditos: @miketyson/INSTAGRAM)

Desde pequeño, fue víctima de acoso escolar por su timidez y sobrepeso, lo convertían en blanco fácil de burlas. “No iba a la escuela porque se metían conmigo”, confesó Tyson. Las palomas mensajeras eran su refugio, aunque cuidar de ellas le trajo más humillaciones. El punto de quiebre llegó cuando, tras presenciar la muerte de una de sus aves favoritas a manos de un matón, Tyson lanzó su primer puñetazo.

Juventud marcada por la delincuencia

La falta de referentes y la marginación lo empujaron hacia la delincuencia. Un adolescente mayor lo llevó a robar casas, relató Tyson en declaraciones recogidas por All That’s Interesting. “Me enseñó, luego me compró ropa y me aconsejó ir al baile. Fue un cambio completo”.}

A los trece años, Tyson había sido arrestado treinta y ocho veces. La policía lo detuvo con USD 1.500 en efectivo robado, lo que motivó su traslado al reformatorio Tryon School for Boys en el norte del estado, según la BBC.

El boxeo como salvación

En el reformatorio conoció a Bobby Stewart, ex campeón amateur, quien detectó su potencial a cambio de disciplina y mejor desempeño escolar. Tras avanzar, Stewart lo presentó a Cus D’Amato en 1980, quien se convirtió en su entrenador y tutor legal. “Cus tuvo un impacto extraordinario en mi vida. Prácticamente, se convirtió en mi tutor, como una figura paterna. Nunca supe lo que era tener un padre”, admitió Tyson.

Cus D’Amato se convirtió en el mentor y figura paterna que guió a Tyson al éxito en el boxeo

Bajo su tutela, perfeccionó su técnica y mentalidad. Participó en los Juegos Olímpicos Juveniles de 1981 y 1982, rompiendo varios récords, incluido el nocaut más rápido. Tyson decidió dar su vida al boxeo: “Era solo motivación psicológica... Voy a dedicar mi vida a ello”, recordó.

Ascenso meteórico y tragedias personales

En 1982, falleció su madre y fue expulsado de la Catskill High School. D’Amato contrató tutores y ambos enfocaron sus esfuerzos en los Juegos Olímpicos de 1984, pero Tyson perdió ante Henry Tillman y no clasificó.

D’Amato decidió que Tyson debía debutar profesionalmente. El 6 de marzo de 1985, con 18 años, noqueó a Héctor Mercedes en el round de apertura. Un año después, el 22 de noviembre de 1986, se consagró como el campeón mundial de peso pesado más joven ante Trevor Berbick.

El ascenso meteórico de Tyson lo llevó a ser el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia (Créditos: @miketyson/INSTAGRAM)

Sin embargo, D’Amato falleció el 4 de noviembre de 1985 y no llegó a ver este triunfo. Kevin Rooney asumió luego como entrenador, pero la ausencia de su mentor hizo que Tyson perdiera el eje y cayera en excesos.

Problemas legales y adicciones

El prestigio deportivo contrastó con una vida privada llena de dificultades. La ausencia materna y la de D’Amato lo dejaron sin referentes. En febrero de 1990 perdió ante Buster Douglas y se desmoronó su imagen de invencible.

En 1992, fue condenado por la violación de Desiree Washington en Indiana, cumpliendo aproximadamente la mitad de una sentencia de seis años de cárcel. Según All That’s Interesting, Tyson sostuvo siempre su inocencia. En 2023, otra mujer presentó una demanda por abuso presuntamente ocurrido a inicios de los noventa, pero USA Today informó en marzo de ese año que el caso fue desestimado.

A esto se sumaron sus adicciones. En 2007 fue condenado por posesión de narcóticos y conducir bajo los efectos del alcohol. En 2013 afirmó: “Quiero vivir mi vida sobrio. No quiero morir. Estoy al borde de morir porque soy un alcohólico... Quiero ser perdonado”.

Su regreso al ring en 2024 ante Jake Paul demostró que las leyendas también enfrentan el paso del tiempo. Siempre buscó ser recordado. “Cuando era niño, veía películas de boxeo y detenía la imagen para imitar la postura o la manera de golpear... Me gustaban más los villanos porque nunca los olvidabas”, confesó Tyson, según All That’s Interesting.

En 2024, Tyson volvió al boxeo con una pelea frente a Jake Paul (Cortesía de Netflix y MVP)

El impacto de Tyson trasciende el deporte: su figura se convirtió en símbolo cultural y referencia en el cine, la televisión y la música. En años recientes, emprendió nuevos caminos como empresario, condujo un popular pódcast y expuso sus luchas personales, lo que lo acercó a nuevas generaciones.

Además, su apertura sobre salud mental y adicciones ayudó a visibilizar estos temas en el ámbito deportivo y social, posicionándose como voz en la importancia de pedir ayuda y de trabajar en la recuperación emocional.