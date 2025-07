Conmoción en la Fiorentina: encontraron muerto en su casa a un histórico ex futbolista del club

El ex futbolista murió a los 64 años (@acffiorentina)

Celeste Pin, reconocido ex futbolista italiano y figura histórica de la Fiorentina, fue hallado muerto en su vivienda de Florencia. Fue un familiar del ex deportista de 64 años, que hacía tiempo no podía contactar con él, quien dio aviso a los servicios de emergencia. Al llegar al lugar, los equipos médicos y la policía solo pudieron confirmar el fallecimiento.

La información fue confirmada por el diario italiano La Gazzetta dello Sport y el medio de la ciudad de Florencia La Nazione. “Todos los intentos de reanimación por parte de los paramédicos fueron infructuosos”, indicó este último periódico. El ex jugador, que fue encontrado sin vida en su casa de Via dei Massoni, en las colinas de Careggi, estaba vinculado a distintas escuelas de fútbol juvenil pero además era un “exitoso agente inmobiliario”, según detalló el periódico local.

La Fiorentina, a través de sus redes sociales y su página web oficial, emitió un comunicado en el que manifestó sus condolencias a la familia. El mensaje incluyó el acompañamiento de la directiva, el cuerpo técnico y la plantilla actual del club: “El presidente Commisso, su esposa Catherine, el director general Alessandro Ferrari, el director deportivo Daniele Pradè, el entrenador Pioli y toda la Fiorentina se unen al dolor de la familia Pin y expresan sus más profundas condolencias por el fallecimiento de Celeste. Además de vestir la camiseta violeta durante muchos años, Celeste siempre fue hincha de la Fiorentina y ofreció su apoyo tanto público como privado. Permanecerá para siempre en la historia del club”. El plantel realizó un minuto de silencio antes de iniciar la práctica pautada para este miércoles.

Celeste Pin jugó más de 200 partidos en Fiorentina y fue ingresado al Salón de la Fama del club en 2022 (Crédito: https://www.acffiorentina.com/)

El deceso de Pin se suma a una serie de pérdidas recientes que golpearon al fútbol italiano y en especial a la ciudad de Florencia, marcada en los últimos años por las muertes de Davide Astori y Joe Barone, así como por el delicado estado de salud sufrido por Edoardo Bove en un episodio reciente. El entorno de la Fiorentina, club por el que Pin es especialmente recordado, expresó su consternación tras conocerse la noticia.

Pin inició su carrera como futbolista profesional en el Perugia en la década de los años setenta. En 1982 fue traspasado a la Fiorentina, donde permaneció durante nueve temporadas y se convirtió en uno de los centrales más emblemáticos del club. En ese periodo, disputó más de 200 partidos oficiales y fue protagonista en la campaña que llevó al equipo hasta la final de la Copa de la UEFA en la temporada 1989-90, instancia en la que la Fiorentina perdió ante la Juventus.

A lo largo de su estancia en Florencia, Pin compartió vestuario con figuras como Roberto Baggio y el actual técnico del equipo, Stefano Pioli, quien recientemente volvió al banquillo del club: en 2022 fue incluido en el Salón de la Fama del club. Tras su etapa en la entidad viola, Pin jugó en el Verona y el Siena, donde decidió retirarse del fútbol profesional.

En el ámbito internacional, el defensor integró la selección sub-21 de Italia, con la que jugó 12 partidos y ganó la medalla de bronce en el Campeonato Europeo de 1984. Aunque nunca llegó a debutar con la selección mayor, Pin dejó una huella importante en las divisiones inferiores del combinado nacional.

Después de colgar los botines, Pin mantuvo su vínculo con el fútbol desempeñándose como director deportivo en pequeños clubes amateur de la Toscana, como el Affrico, el Montemurlo y el Fortis Juventus. En los últimos años había enfocado su carrera en el sector inmobiliario.

Las reacciones ante la noticia se multiplicaron en círculos futbolísticos y entre los aficionados, que recordaron el compromiso de Pin con la camiseta de la Fiorentina y su pasión por el deporte. Su nombre forma parte de la memoria colectiva del club, que atraviesa un periodo difícil tras varias pérdidas sensibles.

El comunicado de la Fiorentina tras la muerte de Pin (Foto: @acffiorentina)