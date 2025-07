11 frases de Gallardo: los elogios a Lencina, la sentencia sobre la promesa de los 100 millones y el mercado de pases

River Plate le ganó por 4-0 a Instituto, en el estadio Mario Alberto Kempes. Luego del encuentro, el entrenador, Marcelo Gallardo, brindó la habitual conferencia de prensa y realizó un análisis de la actuación de sus dirigidos en la noche de Córdoba.

Uno de los principales temas de consulta al Muñeco fue el gran trabajo de Santiago Lencina, quien marcó sus dos primeros goles en Primera División y fue elegido la figura del partido por la transmisión de ESPN Premium: “Me pone muy feliz por él. Venía mostrando cualidades desde hace un tiempo, ahora se le da la chance de jugar, la confianza la tiene. Que haya coronado un buen partido con dos goles nos viene bien a él y a nosotros como equipo. Hay que seguir potenciándonos y darles minutos a los chicos. Si bien se irán consolidando con el tiempo, está bien que crezcan con un plantel que ya tiene experiencia y con respaldo del cuerpo técnico”, profundizó.

A continuación, el Muñeco ponderó la excelente labor colectiva que terminó en este resultado abultado en condición de visitante: “Nunca es fácil ganar en el fútbol argentino, a nadie le resulta cómodo. Si bien ganamos por una amplia diferencia, no fue fácil en el inicio. Nos costó acomodarnos en el partido hasta que nos encontramos, hubo algunas cosas buenas después de eso y los goles nos dieron tranquilidad. Estuvimos mejor en el desarrollo del segundo tiempo, tuvimos lo que no tuvimos en el primer tiempo. Tuvimos un buen partido”.

Por otro lado, fue consultado por la situación de Bautista Dadín, que tiene una cláusula de 100 millones de euros, pero todavía no ha tenido minutos en Primera: “La cláusula es un método que el club está teniendo para tratar de respaldarnos con ese tema, pero esto no tiene que confundir al futbolista ni a la gente. Es un chico. Eso lo quiero compartir con ustedes. No hay que confundirse. Hay una cláusula que es así, pero el chico hace sus pasos como debe ser y, cuando sienta que debe jugar, lo hará”.

*Más declaraciones de Marcelo Gallardo

Además, se refirió a la llegada de las incorporaciones que restan en el cierre del mercado de pases, como Juan Fernando Quintero, quien ya se hizo la revisión médica y fue anunciado oficialmente, pero todavía falta que se ponga a la par del plantel: “Si bien está bien entrenado, le falta juego y ritmo porque hace un mes que entrena por su cuenta. A medida que vaya sumando minutos de entrenamiento, iremos viendo para cuántos minutos está”.

Sobre Matías Galarza Fonda y Juan Portillo, el estratega manifestó: “Estamos ahí, faltan algunos detalles, que se van a resolver en las próximas horas porque hay voluntad de que eso suceda. Esperamos que se resuelva entre mañana y el lunes”.

En consonancia, señaló las ventajas que le ofrece Portillo: “Me gusta su polifuncionalidad, cómo juega y cómo se inició de centrocampista, y que pueda hacerlo de central o de lateral. Es un jugador que nos dará muchas posibilidades para nuestro recambio”.

*La importancia de Salas en el River de Gallardo

En charla con los periodistas, Marcelo Gallardo todavía no se despidió del mercado de pases: “Estoy contento con la conformación del plantel. Veremos de acá al final si se siguen moviendo algunas cuestiones con las salidas. Ahí veremos que alternativas tenemos también para estar atentos, pero estoy contento con las posibilidades que tuvimos en este mercado”.

En la próxima fecha del Torneo Clausura, River Plate deberá recibir a San Lorenzo. Será el domingo 27 de julio en el estadio Monumental, desde las 20:45. A continuación, tendrá el cruce por los 16avos de final de la Copa Argentina contra San Martín de Tucumán y volverá al torneo doméstico para medirse a Independiente en Avellaneda.

MÁS DECLARACIONES DE MARCELO GALLARDO

La auspiciosa presentación de Maxi Salas en sus primeros partidos: “Es un jugador que nos da una energía diferente, que era lo que necesitábamos y puede moverse por todo el frente ofensivo. Es un futbolista de alternativas diferentes a lo que teníamos. Lo bueno es que se adaptó rápido. Es una persona noble, que se relacionó rápidamente con todos y generó un buen vínculo, eso lo transmite en el campo”.

¿Tener muchas variantes ofensivas es un problema? “No. Son alternativas, que como la carrera de los futbolistas tiene altibajos, en esa posibilidad nos da que el que esté bien jugará y esperará el que no. Hoy no tenemos a Driussi con el alta médica, a Ruberto tampoco, necesitamos jugadores para este arranque. Después, cuando estén todos, competencia. Un equipo grande como River debe tenerlo, que para mí sea un problema de los buenos”.

La vuelta del público visitante: “Me gusta, a todos nos gusta que haya público visitante, que se viva una fiesta en los estadios, para eso tenemos que ayudar entre todos. La sociedad debe aportar para que eso suceda. Es bueno si tenemos ese aporte para comportarnos como una sociedad mejor y que esto se sostenga en el tiempo”.

*El resumen de la goleada de River Plate en Córdoba