Los divertidos memes tras el destacado debut de Leandro Paredes en Boca en el empate ante Unión

Los mejores memes de la vuelta de Paredes a Boca

Leandro Paredes tuvo su retorno estelar con la camiseta de Boca Juniors: ingresó en el partido que el equipo de Miguel Ángel Russo igualó contra Unión en la Bombonera por la segunda jornada del Torneo Clausura 2025. El campeón del mundo entró justo después del gol de Cristian Tarragona que rompió el cero a favor de la visita y le dio algo del vuelo futbolístico que tanto le faltaba al Xeneize. Al margen del termómetro de la gente en el estadio, las redes sociales se encendieron por su presencia en cancha.

El mediocampista de la selección argentina se convirtió en el centro de los memes que fanáticos boquenses y simpatizantes de otros cuadros publicaron tras su ingreso. Paredes halló algo de juego y claridad en un Boca que estuvo muy por debajo de su techo futbolístico y que apenas pudo rescatar un empate a falta de cinco minutos para el final gracias a un cabezazo de Lautaro Di Lollo, luego de un tiro de esquina ejecutado justamente por Leo.

“No jugó de entrada porque viene de vacaciones y lo vamos llevando de a poco. En definitiva, quiero que se estabilice y sea titular permanente. Lo mismo para algunos chicos que queremos recuperar", explicó Miguel Ángel Russo en conferencia de prensa, para argumentar la suplencia del número 5, que sumó crédito para estar entre los iniciales en el próximo compromiso de Boca: será el miércoles 23 de julio, ante Atlético Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina, a partir de las 21:10 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Paredes dijo tras el partido en declaraciones al canal de Boca: “Pasaron 11 años. Estoy feliz de volver a jugar en esta cancha con esta camiseta. Esto recién empieza y tenemos mucho por mejorar. Me siento mejor de lo que esperaba, vengo de unas vacaciones largas. Uno no se da cuenta lo que está viviendo y trato de disfrutar mucho porque me están dando un cariño increíble. Lo que estoy viviendo es espectacular”.

“Nosotros sabíamos que esto iba a ser una fiesta, pero no vinimos a darle ese gusto a Boca. Vinimos a llevarnos los tres puntos y no se dio. Felices por el gran esfuerzo”, mencionó su rival Julián Palacios, jugador de Unión, cuando le preguntaron sobre el ingreso de Paredes. “Es un jugador con mucha jerarquía, metió un par de bochas hoy, casi nos meten los goles. Contento por su vuelta al fútbol argentino, jugadores como él y Di maría son bienvenidos”, completó Tarragona, autor del tanto tatengue.

LOS MEJORES MEMES DE LA VUELTA DE LEANDRO PAREDES A BOCA