Reprobados y aplaudidos en la Bombonera: lo que no se vio del debut de Leandro Paredes en Boca Juniors

Paredes volvió a jugar en la Bombonera, pero Boca no pasó del empate ante Unión de Santa Fe

El retorno del hijo pródigo no fue el esperado. Aunque Leandro Paredes aportó su cuota de calidad desde su ingreso en el segundo tiempo, Boca no levantó cabeza ante Unión de Santa Fe y apenas rescató un punto en la Bombonera. Frente a un clima de total expectativa por el reestreno del campeón del mundo, el equipo de Miguel Russo estuvo lejos de su techo futbolístico y acumuló su noveno encuentro sin ganar. Desde las tribunas, la gente se hizo sentir antes, durante y después.

Con los pasacalles que se mantuvieron colgados desde el día de su presentación fue recibido el campeón del mundo, concentrado por primera vez luego de asistir desde un palco en el debut ante Argentinos Juniors en La Paternal. Hubo incertidumbre por su posible titularidad, algo que fue descartado ya que Russo creyó mejor llevarlo de a poco y tenía decidido darle 30 minutos en el complemento como finalmente ocurrió. A esta hora, es muy probable que Paredes sea titular el miércoles en Santiago del Estero ante Atlético Tucumán por Copa Argentina.

Para el DT también era un día especial porque se iba a reencontrar con el público xeneize después de años. Y es que había que remontarse hasta 2020 para marcar la última presentación de Miguel como estratega en la Bombonera y con público. En plena pandemia por el coronavirus fue despedido y luego no volvió ni dirigiendo a Rosario Central ni con San Lorenzo. Por eso, cuando las voces del estadio mencionaron su nombre, recibió una de las tres ovaciones mayores. Las otras dos, como era de esperarse, fueron para Miguel Merentiel y Paredes. Ya desde la previa, a un futbolista el empezaron a marcar la cancha desde la tribunas: Carlos Palacios fue el único resistido con algunos silbidos aislados.

Russo volvió a la Bombonera con público después de cinco años (Fotobaires)

No hubo casi nada para rescatar en la primera hora de juego, donde se prestaron la pelota y prácticamente no llegaron a los arcos rivales. A Boca le costó horrores armar juego y en evidencia quedó cuando Palacios envió un pase profundo a la nada cuando intentaba posicionar a Lautaro Blanco para centrar y una maniobra similar de Di Lollo por la otra banda. El Tatengue, agazapado, esperó golpear de contragolpe pero tampoco pudo preocupar a Agustín Marchesín, salvo por un córner que conectó el ex Boca Fascendini y casi resulta el primero para la visita.

30’ PT: Primera buena combinación de Boca en ofensiva. Palacios se la da a Merentiel y este habilita a Braida, que queda mano a mano pero pierde con el arquero Tagliamonte. Sin embargo, el juez invalida la jugada por posición adelantada.

37’ PT: Una dudosa infracción contra Velasco al borde del área grande deriva en un tiro libre ejecutado por Williams Alarcón. El arquero de Unión despeja bien.

41’ PT: Silencio incómodo en la Bombonera cuando Marchesín se lleva puesto dentro del área a Fascendini, que llega a cabecear antes que él pegue el puñetazo. Más de uno en las tribunas se alivia cuando el árbitro Arasa deja seguir jugando.

43’ PT: La mejor (y única) de Boca en el primer tiempo. Velasco no pudo direccionar el balón hacia el arco y dejó la pelota en el lateral de la red tras un centro pasado de Lautaro Blanco. La maniobra había sido orquestada por Palacios. Fue buena.

47’ PT: Final y protestas en Unión. Los Tatengues se acercan hasta la posición de Arasa porque entienden que cortó el último ataque que podía ser prometedor con un Boca mal parado.

Velasco, uno de los dos más resistidos por el hincha de Boca junto a Carlos Palacios (Fotobaires)

ET: Llamativamente se riega solo la mitad del campo donde va a atacar Unión en el complemento. Mientras tanto, la gente se lamenta porque un hombre robusto que participa en una competencia que consiste en rematar desde la mitad de la cancha estrella el balón contra un poste. Realmente es la acción que mayor emoción generó hasta ahora en la tarde noche de La Boca. Leandro Paredes, con pechera puesta, se mueve con pases largos junto a varios compañeros.

8’ ST: En el partido pasa poco y nada, pero recién ahora Russo manda a calentar a varios suplentes. En esta tanda arrancan Paredes, que vio el partido en el banco junto a Cavani, el propio Edinson, Belmonte, Zenón, Delgado y Barinaga. La gente divisa al campeón del mundo moviéndose y empuja cantando: “Boca Juniors yo te quiero, te pido que pongas huevo, esta pasión, se lleva en el corazón”.

16’ ST: Russo llama a Paredes y la cancha se prepara para recibirlo a lo grande. También se sacan la pechera Cavani y Barinaga, que entrarán.

18’ ST: Gol de Unión. Tarragona madrugó a la defensa tras una segunda jugada por vía aérea. Marchesín no atinó a reaccionar. Baldazo de agua fría en la Bombonera justo cuando estaba por entrar el campeón del mundo. Russo y Úbeda reclaman un supuesto offside que no existe.

Reacción de Paredes tras el gol de Unión

19’ ST: Entra Paredes y es envuelto en aplausos. Pero, casi al unísono, la voz del estadio menciona a Carlos Palacios, uno de los sustituidos, y hay abucheos generalizados.

23’ ST: La 12 intenta hacer reaccionar a sus jugadores. Tagliamonte sostiene el balón por más de 8 segundos y Arasa sanciona córner en contra por el nuevo reglamento. Más de un desprevenido, en la zona de plateas, se pregunta qué pasó. Los hinchas alientan: “Nosotro’ alentamo’, ponga huevo, que ganamo’”.

25’ ST: Primera ovación para Paredes por tirarse a barrer y recuperar una pelota. Sin embargo, después puntea el balón en busca de Barinaga, pero la deja corta y Unión sale en ataque. Di Lollo despeja el peligro.

35’ ST: “Movete, Xeneize, movete; movete, dejá de joder”. Buena parte de los hinchas se exasperan por el resultado adverso y el juego, por eso deciden entonar el clásico cántico. Los mismos parten desde las populares Sur y plateas.

36’ ST: Zenón reemplaza a Alan Velasco, que se retira entre abucheos y silbidos. Russo, en conferencia de prensa, saldría a respaldarlo: “Siempre intenta”.

40’ ST: Gol de Boca. Como con un guante, Paredes le mete chanfle a un tiro de esquina ejecutado desde la derecha y encuentra la cabeza firme de Di Lollo, que la pone junto a un palo y empata. Todos en la Bombonera sienten que el partido se puede dar vuelta (más por empuje anímico que por volumen futbolístico).

42’ ST: Otro ex Boca como Fragapane se tira al piso para hacer tiempo porque ve que va a ser sustituido. El árbitro le saca amarilla y la gente lo insulta.

47’ ST: Bombonera en ebullición. Barinaga escala por derecha y se gana los aplausos por ganar un lateral en ataque (a eso se redujo la expectativa del hincha). Enseguida lo tiene Merentiel, pero su zurdazo en el área tras centro atrás de Blanco es despejado por un defensor casi sobre la línea. Se juegan dos de los siete minutos que adicionó el árbitro.

Silbidos sobre el final del partido

52’ ST: Final. Murmullos y algunos silbidos aislados. La expectativa por el regreso de Paredes no tapó el mal momento futbolístico que atraviesa el equipo. Los jugadores de Boca se reúnen en mitad de cancha y saludan al público con prisa. Varios en la platea baja reclaman eufóricos y con ademanes. Todo cambia cuando Paredes, uno de los últimos en irse porque se prestó para la selfie con cada uno de los alcanzapelotas, se pierde en el túnel entre aplausos.