7 frases de Russo tras el empate de Boca: su mayor preocupación, por qué Paredes fue suplente y la situación de Zeballos

Boca Juniors empató 1-1 con Unión de Santa Fe en La Bombonera, en un encuentro válido por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura, que tuvo como principal atractivo el regreso del campeón del mundo Leandro Paredes al Xeneize. El ex mediocampista de Roma metió la asistencia para el tanto de Lautaro Di Lollo que valió la igualdad en el local. En conferencia de prensa, Miguel Ángel Russo analizó el partido y manifestó su preocupación por los errores defensivos.

“El gol que nos hicieron no me gustó, definió solo. Tenemos que estar más ordenados en la parte defensiva, en la pelota parada y os tiros libres. El fútbol argentino no es fácil y habrá que seguir mejorando, cambiar la intensidad, desbordar por afuera que es la idea que vamos buscando. A veces te cuesta, esto es normal. Hoy vino un equipo que eliminó a Central de la Copa Argentina y le ganó a Estudiantes. Disputó el partido de la forma que más le convenía", expresó Russo, haciendo el foco en las fallas que lo preocupan.

Acerca de Paredes, quien comenzó como suplente e ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo en lugar de Carlos Palacios, el técnico de 69 años expresó: “No jugó de entrada porque viene de vacaciones y lo vamos llevando de a poco. En definitiva, quiero que se estabilice y sea titular permanente. Lo mismo para algunos chicos que queremos recuperar".

En cuanto a la ausencia de Exequiel Zeballos, quien por segunda vez consecutiva estuvo fuera de los concentrados, Russo contestó: “Estoy esperando el tiempo para hablar con él. Todo el que escribieron algo de él se equivoca. Lo puse yo en Primera División y lo conozco bien. Hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas. Los chicos suben y bajan y hay que esperar, todo lo que ha salido son cosas que no considero. Busco de qué forma se pueda integrar".

Miguel Russo habló sobre la ausencia del Changuito Zeballos

MÁS FRASES DE RUSSO:

- “Alan Velazco intenta siempre por adentro y por afuera, yo lo veo bien y habrá que seguir buscando. En el fútbol argentino si no tenes cambio de ritmo es complicado, sino no podes avanzar. Hay otras cosas para corregir”.

- “Tenemos que tener paciencia, en algún momento la tuvimos, encontrar el espacio y nos rompieron por dentro y afuera. Más me duelen los errores defensivos, de pelota parada que marcan la diferencia en el fútbol argentino. Tuvimos ímpetu para ganar el partido, buscamos el empate y lo encontramos”.

- “Uno busca siempre crecer y progresar, ver los errores y solucionarlos. Sé que a la gente de Boca le gusta ganar, pero este equipo puso mucho para no perder. Ganar en La Bombonera debe ser habitual y hay que concentrarse en esas cosas”.

- “El fútbol argentino es complicado para todos los equipos, no solo para Boca. En algunas cosas vamos bien. Sabíamos que el partido iba a ser peleado, el fútbol argentino es una prueba todos los fines de semana”.

*Russo dijo que habla permanentemente con los más jóvenes

En la siguiente jornada del Clausura, Boca visitará a Huracán el domingo 27 de junio desde las 18.30 en el Palacio Tomás Adolfo Ducó intentando buscar su primera victoria. Sin embargo, el miércoles tendrá duelo de Copa Argentina ante Atlético Tucumán por el pase a los octavos de final.