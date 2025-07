Los últimos 13 fichajes en el fútbol argentino a una semana del cierre del libro de pases

Los últimos refuerzos que firmaron antes del cierre del libro de pases

Luego de la postergación del cierre del mercado de pases en esta ventana invernal, los clubes de la Primera División del fútbol argentino siguieron registrando movimientos. A una semana de la fecha límite para contratar futbolistas, diez equipos sumaron caras nuevas (Independiente fue el único que lo hizo por duplicado). Esto no será todo, porque existen negociaciones en curso y además hay que remarcar que los que vendan al exterior transcurrido ese plazo, tendrán tiempo de incorporar hasta el 31 de agosto.

UNO POR UNO, LOS 13 FICHAJES DE LA ÚLTIMA SEMANA:

River: Juanfer Quintero

A la espera de la firma de Juan Carlos Portillo y Matías Galarza Fonda, provenientes de Talleres de Córdoba, el Muñeco Gallardo cerró la contratación de un viejo conocido como Juan Fernando Quintero. El colombiano viene proveniente de América de Cali, donde se desempeñó tras su paso por Racing. El Millonario desembolsó 2,5 millones de dólares y su contrato será hasta fines de 2026, con opción a extenderlo hasta 2027/2028.

Quintero cumplirá su tercer ciclo con la camiseta millonaria

Independiente: Ignacio Pussetto y Milton Valenzuela

El atacante ex Huracán fue adquirido por el Rojo como parte de la negociación con Álvaro Angulo a Pumas de México. Los aztecas desembolsaron USD 500 mil limpios por el 50% del pase del colombiano, más la totalidad de la ficha de Nacho, que firmó hasta 2027. El ex lateral de Newell’s tendrá contrato hasta diciembre de 2026. El elenco de Avellaneda no se retira del mercado, ya que tramita el arribo de Marcelo Saracchi (Boca).

Pussetto y Valenzuela afrontarán un semestre clave para el Rojo, que está en octavos de la Copa Sudamericana

Racing: Tomás Conechny

El delantero se suma a Elías Torres (Aldosivi de Mar del Plata) y a la reciente renovación de contrato de Maravilla Martínez. Firmó hasta 2029, justo después de la salida de Maxi Salas a River. Racing desembolsó cerca de 3 millones de euros al Alavés, dueño de la mitad de su ficha.

Sebastián Saja, Tomás Conechny y Diego Milito, respectivamente

Newell’s: Fabián Noguera

Cristian Fabbiani, que espera por el colombiano Luis Díaz (Envigado), selló una incorporación que esperaba. Se trata de Fabián Noguera, ex Banfield y Estudiantes, que viene de jugar en el Abha de Arabia Saudita. El defensor firmó por un año en el Parque Independencia y podría debutar este domingo.

Fabián Noguera es la cara nueva del Ogro para el Torneo Clausura

Huracán: Luciano Giménez

Alternativa en la ofensiva para el Globo de Frank Darío Kudelka: el ex Boca, Chacarita y Estudiantes de La Plata, Luciano Giménez, es refuerzo. El delantero, proveniente del Pincha, firmó un préstamo por un año, con una opción de compra de 1.800.000 dólares en diciembre de 2025 y otra de 2.000.000 en junio de 2026, por el 100% del pase.

El subcampeón del fútbol argentino continúa reforzándose

Talleres: José Luis Palomino

El defensor central de 35 años es refuerzo del equipo dirigido por Carlos Tevez. Llegó libre, tras su extensa trayectoria en el fútbol europeo (siete temporadas en el Atalanta y una última en Cagliari).

Después de la salida de Cocca, la T aceleró para darle alternativas a Tevez

Banfield: Julio Furch y Mauro Méndez

Furch, centrodelantero de 35 años, firmó en condición de libre y rubricó su vínculo hasta diciembre de 2026. En Argentina jugó para Olimpo de Bahía Blanca, San Lorenzo y Arsenal de Sarandí, mientras que militó en sus últimos años en el fútbol mexicano.

Por otra parte, Méndez llegó al Taladro en calidad de cedido por 18 meses desde Estudiantes de La Plata, sin cargo y con opción de compra. El delantero uruguayo de 26 años fue goleador en Montevideo Wanderers antes de arribar al Pincha, donde anotó 17 tantos en 83 partidos y levantó tres títulos.

Furch regresa al fútbol argentino

Méndez llegó cedido desde Estudiantes

Platense: Felipe Bussio

El mediocampista central se sumó a préstamo al Calamar, con cargo y con opción de compra desde Vélez Sarsfield (no trascendieron las cifras). Firmó por un año, con opción a extenderse hasta el 31/12/2026.

El Kily González suma una nueva incorporación

Unión: Emiliano Álvarez Silva

El jugador uruguayo firmó por un año con opción de extensión de contrato hasta diciembre de 2029. Arribó desde Cerro de Montevideo.

El Tatengue viene de ganarle a Estudiantes en la primera fecha

Aldosivi: Sebastián Moyano

Tras la baja de Williams Barlasina, repescado por Newell’s, el Tiburón cerró el regreso de Sebastián Moyano, quien fue campeón con el cuadro marplatense en 2018. Llegó en condición de libre, proveniente de Barracas Central, y firmó hasta diciembre de 2026.

El Tiburón peleará por mantenerse en la Primera División

Vélez: Álvaro Montero

El arquero colombiano de 30 años y 1.99 de altura llegó al Fortín a préstamo en este mercado de pases después de un último paso de tres años por Millonarios de su país. Será su segunda experiencia en el fútbol argentino después de vestir la camiseta de San Lorenzo entre 2015 y 2016, aunque se fue sin sumar minutos en la Primera del Ciclón.

Atajó ocho partidos en la selección de Colombia