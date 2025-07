Los detalles de la negociación de Independiente con Boca Juniors para cumplir uno de los principales deseos de Vaccari

Marcelo Saracchi, el lateral que tiene en la mira Independiente (Foto: Reuters/Cris Mattos)

Julio Vaccari se puso firme tras el empate en Junín y lo hizo público: necesita laterales izquierdos para reemplazar las dos salidas que tuvo en ese lugar. Los dirigentes de Independiente escucharon sus exigencias y pusieron manos a la obra para resolver el tema sensible. El reciente desembarco del ex Newell’s Milton Valenzuela solucionó una parte del problema, pero todavía falta un nombre de peso y en las próximas horas podría haber novedades con el nombre de Marcelo Saracchi.

El lateral uruguayo de 27 años corre de atrás en la consideración de Miguel Ángel Russo y las tratativas entre los clubes avanzan a punto tal que el DT lo excluyó otra vez de la lista de concentrados para el duelo que tendrá este viernes Boca Juniors ante Lanús en la Bombonera. ¿Un gesto que anticipa el acuerdo?

Según pudo saber Infobae, las conversaciones entre representantes del Rojo e integrantes del Consejo de Fútbol xeneize están abiertas a esta hora. Como primera instancia, Boca tiene la idea de vender la ficha del ex River Plate para liberar un cupo de extranjeros. Pero la oferta inicial que pusieron sobre la mesa de Avellaneda marcó una diferencia sustancial entre los montos que uno pretende recibir y que el otro busca desembolsar.

En ese contexto, abrieron las posibilidades a acordar un préstamo con un cargo que, a priori, es de 300 mil dólares. Sin embargo, desde Avellaneda aseguran que si no hay una opción de compra disponible la transacción no es viable con ese formato. Y allí empezará a tejer nuevamente el tira y afloje, ya sea para una cesión o para una venta definitiva. El club de La Ribera tasó el 100% del pase en 4 millones de dólares, un monto demasiado elevado para el Rojo. Independiente podría comprar al uruguayo, pero en ese plan el foco está puesto en un porcentaje y financiado. En contrapartida, este último tópico no parece seducir al Xeneize. El tablero de negociaciones con las cartas en la mesa se mueve minuto a minuto, con la chance clara de tener a Saracchi vestido de Rojo y con los clubes predispuestos a encontrar un punto en común.

Si bien hay tiempo en el mercado de pases hasta el próximo jueves, en Avellaneda saben que deben acelerar los pasos porque, si se cae lo de Saracchi, tendrán que retomar negociaciones por Facundo Zabala –lateral argentino que realizó toda su carrera en el exterior y hoy en día milita en Olimpia de Paraguay– o alguna de las otras opciones que propuso el entrenador.

La partida de Adrián Spörle a Belgrano de Córdoba y la salida de Álvaro Angulo al Pumas de México dejó a Vaccari rengo en el carril izquierdo de la defensa, a punto tal que improvisó con el lateral derecho Federico Vera en el empate 2-2 ante Sarmiento de Junín al verlo incluso mejor que el natural para ese puesto, el juvenil de 20 años Jonathan De Irastorza, con escasos minutos como profesional.

“El desafío es claro: seguir buscando la posibilidad de encontrar en esa posición el futbolista que mejor lo haga para los próximos partidos, hasta que traigan uno: tiene que venir un lateral izquierdo. Es la idea. No puedo afirmar lo que va a suceder, pero sí que es la idea. Si Independiente quiere tener aspiraciones series de pelear en los tres campeonatos tiene que tener dos futbolistas de elite para el fútbol argentino por puesto. Hay en carpeta cinco nombres que ya pasé y los dirigentes están viendo cuál de esas cinco opciones. Los cinco son de jerarquía, de nivel, y no se notaría la ausencia de Álvaro (Angulo)”, advirtió Vaccari desde Junín el domingo tras la igualdad ante Sarmiento en la primera fecha del Torneo Clausura. El mensaje resonó en el mundo rojo y puso en marcha el plan de fichajes.

Milton Valenzuela, el primer lateral izquierdo para Vaccari, firmó el miércoles su contrato

El miércoles, el Rojo ya hizo oficial el desembarco de Valenzuela hasta diciembre del 2026. Surgido de Newell’s, el lateral izquierdo de 26 años militó en la MLS con la camiseta del Columbus Crew pero llegó libre a Avellaneda proveniente del Lugano de Suiza. Fue el cuarto refuerzo oficial tras los arribos de Leonardo Godoy, Ignacio Pussetto y Walter Mazzanti.

Con la incertidumbre sobre el rendimiento que podría ofrecer Valenzuela en el fútbol argentino, el DT quiere a otro jugador en esa zona para pelear el puesto durante una temporada larga con triple desafío entre el Clausura, la Copa Argentina y la Sudamericana. Saracchi, que está desde 2023 en Boca tras su estadía en el fútbol europeo, tiene contrato vigente hasta fines del 2027 pero hoy en día el titular en ese lugar es Lautaro Blanco y, a esta hora, parece correr incluso detrás del colombiano Frank Fabra –quien también fue sondeado desde Avellaneda pero pretende cumplir su contrato hasta diciembre del 2025 con la azul y oro–, más allá de que el uruguayo sumó minutos en el Mundial de Clubes ante Bayern Múnich.

En este contexto, el ex River Plate podría solucionar dos problemas en uno: sería un refuerzo fundamental para un Independiente que tiene vacante un puesto que el semestre previo contó con un aporte vital del colombiano Angulo y le liberaría a Boca un cupo de extranjero que está completo con Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Carlos Palacios, Ander Herrera y Williams Alarcón.

Hay que tener en cuenta que el semestre del Rojo se abrió con el triunfo por Copa Argentina ante Gimnasia de Mendoza que los clasificó para octavos de final, donde enfrentarán a Belgrano de Córdoba. Además, con el objetivo de pelear el Clausura tras ser semifinalista del Apertura, los de Avellaneda afrontarán a mediados de agosto los octavos de final de la Copa Sudamericana contra el vencedor de la llave que protagonizarán Guaraní de Paraguay y Universidad de Chile.