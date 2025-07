River Plate cerró las llegadas de los dos jugadores que pidió Gallardo

Portillo es polifuncional. Puede jugar de lateral y de volante (@juancarlosportillo.28)

La novela llegó a su fin. Juan Carlos Portillo y Matías Galarza Fonda son nuevos refuerzos de River Plate. Según informó el periodista especializado en el mercado de pases, Cesar Luis Merlo, el Millonario llegó a un acuerdo con Talleres y Marcelo Gallardo podrá tener a su disposición a los futbolistas por los que tanto insistió.

La negociación, que se estiró por más de una semana, culminó. Si bien aún no trascendieron los números finales, Infobae había adelantado que el elenco de Núñez estaba dispuesto a desembolsar más de 11 millones de dólares brutos -alrededor de nueve netos- para adquirir hasta el 80% de los derechos de ambos jugadores, en un intento por satisfacer las exigencias de la T y su presidente, Andrés Fassi.

En la misma negociación, finalmente no se incluirán jugadores como parte de pago, descartando la posibilidad de que David Martínez —quien finaliza su préstamo en Inter Miami— forme parte del acuerdo. El ex Defensa y Justicia se suma así a la lista de prescindibles y deberá buscar un nuevo destino para continuar su carrera.

Matias Galarza Fonda será nuevo jugador de River (AP Photo/Jorge Saenz)

Además, en un principio se había especulado con que Lautaro Rivero o Sebastián Boselli, quienes fueron repescados de sus respectivos préstamos a Central Córdoba (SDE) y Estudiantes de La Plata, podían incluirse en la operación ante la sugerencia desde Córdoba, algo a lo que Gallardo se negó.

La presión de Portillo y de Fonda fue un factor clave para que la transferencia llegara a buen puerto. Tanto el defensor como el mediocampista le habían comunicado a Diego Cocca que su intención era aceptar la propuesta de River.

Luego, el DT se marchó de manera abrupta y su cargo fue ocupado por Carlos Tevez, quien tras su debut frente a San Lorenzo comentó: “Desde que llegué creo que Portillo está con la cabeza en otro lado y lo mismo pasa con Fonda. Si quieren estar, bienvenidos, y si no, para afuera. No quiero jugadores que no quieran estar. Si no, que se corran a un costado”.

Por otro lado, el Muñeco ya cuenta con el regreso de uno de sus hijos futbolísticos: Juan Fernando Quintero ya se encuentra en el país y tendrá su tercer ciclo con la camiseta de La Banda.

El desembarco de Quintero requirió una inversión de 2.5 millones de dólares por parte de la dirigencia riverplatense, cifra que permitió destrabar su salida del América de Cali tras una relación contractual marcada por diferencias económicas. El club colombiano cumplió con su parte del acuerdo, pero una deuda del grupo inversor encargado de gran parte del salario del jugador aceleró el regreso del mediocampista a la Argentina. El nuevo contrato será por 18 meses, con opción de prórroga por uno o dos años adicionales.

Mientras tanto, la dirigencia comenzó a recibir propuestas por jugadores que no serán tenidos en cuenta por Gallardo. Entre ellos se encuentra Santiago Simón, mediocampista de 23 años. El Elche de España envió una oferta de cesión con opción de compra, pero fue rechazada por la directiva, que prioriza una transferencia definitiva. Simón, quien debutó en 2020 y suma 146 partidos con la camiseta de River, no logró mantener la regularidad y su salida parece inminente. Con contrato vigente hasta fines de 2026, el club busca una venta que permita obtener un ingreso directo. Además del interés del equipo español, existen sondeos desde Brasil y México.

En los últimos días, River Plate también concretó la salida de otros futbolistas considerados prescindibles por Gallardo. Leandro González Pirez firmó con Estudiantes de La Plata, donde inicia su segundo ciclo. El chileno Gonzalo Tapia pasó a préstamo a San Pablo de Brasil y el paraguayo Adam Bareiro fue adquirido por Fortaleza de Brasil. Completan la nómina de jugadores transferibles el paraguayo Matías Rojas, Matías Kranevitter, Manuel Lanzini y Federico Gattoni.