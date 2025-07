Las explosivas declaraciones de Kyrgios: del fuerte “desprecio” por Nadal a que Djokovic se va a retirar “en menos de un año”

Además de criticar a Nadal, Kyrgios dejó a entrever un hipotético retiro de Djokovic (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Nick Kyrgios siempre se destacó por ser uno de los tenistas más controvertidos a lo largo de todo el circuito ATP, tanto dentro como fuera de la pista. Ahora, el australiano dejó clara su visión sobre el futuro de Novak Djokovic, con quien mantiene una buena relación y aseguró que a su carrera no le queda mucho tiempo. No obstante, el tenista, que está alejado de las canchas por lesiones, también le lanzó un explosivo dardo a Rafael Nadal, con quien siempre tuvo sus asperezas.

Durante una entrevista de Kyrgios con el podcast All on the Table, dirigido por Patrick Mouratoglou, generó repercusión por sus declaraciones sobre el histórico tenista español. El ex número 13 del mundo, ganador de siete títulos ATP y finalista de Wimbledon 2022, no ocultó su animadversión hacia el gallego, 22 veces campeón de Grand Slam (14 en Roland Garros).

“No lo soportaba. Cuando lo veía caminar por la cancha y fuera de ella me generaba un gran odio, lo despreciaba muchísimo. Me motivaba mucho jugar contra él, sentía una gran ira dentro de mí e intentaba hacer siempre mi mejor tenis para demostrar a todo el mundo que lo idolatraba por su ética de trabajo, que se puede triunfar divirtiéndose y estando tranquilo”, afirmó el australiano.

En contraste, Kyrgios explicó que nunca experimentó sensaciones similares al jugar contra Roger Federer o Novak Djokovic, quienes formaron el Big Three junto a Rafa. “Nunca tuve sentimientos parecidos al enfrentarme ante Roger o Novak, por ejemplo”, puntualizó. Sin embargo, sobre Nadal, fue más allá al calificar algunos de sus comportamientos y gestos en la pista como “enfermedades tenísticas”.

“Algunos de sus gestos me daban asco. Yo odiaba ver a jugadores que se demoraban mucho entre saque y saque, especialmente, entre el primer y el segundo servicio. Él lo hacía y eso me hacía despreciarlo”, sentenció en esta misma línea. Cabe destacar que el historial entre Kyrgios y Nadal suma nueve enfrentamientos, con seis victorias para el español y tres para el australiano.

En el caso de Djokovic, la relación con Kyrgios es cordial, incluso buena, a diferencia de la tensión con Nadal. Ambos compartieron momentos en la pista, como la final de Wimbledon 2022 y entrenamientos informales. Durante el pódcast, el australiano relató una conversación reciente con el serbio en Indian Wells: “Venga, ¿qué más?”, le preguntó en el vestuario. “¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás jugando?”.

Según Kyrgios, Djokovic respondió: “No lo sé”. El australiano insistió: “¿Y qué hay de tus hijos? Sé que quieres pasar tiempo con tu familia”. A partir de la narración del australiano, la respuesta fue: “Sí, no sé”. El oceánico hizo hincapié en las palabras del balcánico, a quien notó notablemente diferente respecto a su personalidad. “Esa fue la primera vez que creo que extraña mucho a su familia. Me mantengo en contacto con él todo el tiempo”, sentenció.

“No lo veo jugando más de un año. No otra vez. No todo el año. Es muy profesional. Hablo desde mi experiencia: si tuviera una familia como la suya y niños... Es como Andy Murray. Es como si jugaras toda tu carrera y luego te retiraras y no pasaras tiempo en casa, sino que volvieras a entrenar. Si yo fuera su esposa, me enfadaría muchísimo”, comentó Kyrgios sobre el presente de Djokovic.

Cabe recordar que, a sus 38 años, Djokovic continúa en la élite y busca su 25º Grand Slam, consolidándose como uno de los mejores tenistas de la historia. No obstante, sufrió una dura caída en tres sets contra Jannik Sinner por las semifinales de Wimbledon, donde se vio a un Nole completamente superado y hablando sobre su futuro cercano.

“Estaría triste (si fuera su último partido), pero espero que no sea mi último partido en la Cancha Central. No planeo terminar mi carrera en Wimbledon hoy. Porque tengo planeado volver, definitivamente, al menos una vez más”, detalló de forma rotunda Djokovic.

Al mismo tiempo, cuando fue consultado sobre qué decisión tomará tras la dura caída contra Sinner, Djokovic realizó un extenso análisis sobre su presente. “Lo he dado todo a la hora de entrenar y prepararme para poder jugar a mi mejor nivel en los Grand Slams. Más allá de que no he ganado ninguno este año o el año pasado, siento que sigo mostrando mi mejor nivel en ellos. Son los torneos que más me importan en esta etapa de mi carrera. Ahora me toca revisitarlo todo y consultar con mi equipo, con mi familia, cómo proceder con mi calendario y dónde quiero alcanzar mi pico, cómo quiero entrenar”, comenzó.

A esto, sumó: “No sé qué puedo hacer de manera distinta, sinceramente, porque la cantidad de horas que empleo en mi día a día para cuidar mi cuerpo, me gustaría desafiar a los jugadores del circuito y ver si hay alguien que cuide más su cuerpo que yo. Y, por desgracia, no estoy obteniendo recompensa por ello, con lesiones en el tramo final de los Slams”.