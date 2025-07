La contundente frase de Djokovic sobre su retiro tras perder de forma categórica contra Sinner en Wimbledon

Djokovic fue claro cuando le preguntaron sobre si este fue su último partido en Wimbledon y si piensa en el retiro (REUTERS/Toby Melville)

Jannik Sinner tuvo una actuación impecable en la Cancha Central del All England Lawn Tennis y superó de forma contundente a Novak Djokovic. El italiano se impuso con un marcador de 6-3, 6-3 y 6-4, y ahora deberá enfrentarse al español Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon. No obstante, el duelo contra el serbio estuvo marcado por los problemas físicos que sufrió el tenista de 38 años, quien alegó molestias en la cadera que limitaron su movilidad y potencia, impidiéndole desplegar su mejor tenis. Así, Nole vio truncado su objetivo de conquistar una octava corona en el tercer Grand Slam de la temporada.

La contundente victoria de Sinner sobre Djokovic se resolvió en sets seguidos y en menos de dos horas, un resultado que generó especulaciones sobre el testimonio del serbio una vez finalizado el enfrentamiento. Durante el partido, Nole mostró signos de abatimiento, lo que alimentó la curiosidad y el temor entre los aficionados y la prensa ante la posibilidad de una hipotética despedida del All England Club. Sin embargo, el histórico jugador cortó todos los rumores de raíz.

“Estaría triste (si fuera su último partido), pero espero que no sea mi último partido en la Cancha Central. No planeo terminar mi carrera en Wimbledon hoy. Porque tengo planeado volver, definitivamente, al menos una vez más”, detalló de forma rotunda Djokovic, aunque dejó en claro la decepción que tiene por no haber competido de igual a igual contra el número uno del Ranking ATP.

“Sinceramente, no fue una sensación muy agradable en la pista. Sí, no quiero entrar en detalles sobre mi lesión ni quejarme de no haber podido jugar a mi mejor nivel. Quiero felicitar a Jannik por otra gran actuación. Eso es todo. Está en la final. Fue muy bueno. Me siento decepcionado porque no fui capaz de moverme tan bien como pensaba o esperaba hacerlo”, comentó en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Djokovic aseguró que volverá a competir en Wimbledon, aunque que es consiente de los problemas físicos que tiene que arrastrar (REUTERS/Andrew Couldridge)

A su vez, agregó: “No creo que sea mala suerte. Es solo la edad, el desgaste del cuerpo. Por mucho que me cuide, la realidad me golpea ahora mismo, en el último año y medio, como nunca antes, para ser sincero... Me cuesta aceptarlo, porque siento que cuando estoy fresco, cuando estoy en forma, todavía puedo jugar muy bien al tenis. Lo he demostrado este año”.

En esta misma línea, El tenista de Belgrado reconoció que la exigencia física de los partidos a cinco sets se ha vuelto especialmente difícil. “Supongo que jugar al mejor de cinco sets, sobre todo este año, ha sido un verdadero desafío físico para mí... Cuanto más se alarga el torneo, peor estaba mi condición. Llego a la fase final, a las semifinales en todos los Grand Slams este año... pero tengo que jugar contra Sinner o Alcaraz. Estos chicos están en forma, son jóvenes y están listos. Siento que voy al partido con las pilas vacías. Es imposible ganar un partido así. Es lo que es, ¿sabes? Es una de esas cosas que acepto y abrazo de alguna manera... afronto la realidad tal como es y trato de aprovecharla al máximo, supongo”, argumentó.

Djokovic tuvo que pedir la atención médica durante el partido por las fuertes molestias que sufrió (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Al mismo tiempo, cuando fue consultado sobre qué decisión tomará tras la dura caída contra Sinner, Djokovic realizó un extenso análisis sobre su presente. “Lo he dado todo a la hora de entrenar y prepararme para poder jugar a mi mejor nivel en los Grand Slams. Más allá de que no he ganado ninguno este año o el año pasado, siento que sigo mostrando mi mejor nivel en ellos. Son los torneos que más me importan en esta etapa de mi carrera. Ahora me toca revisitarlo todo y consultar con mi equipo, con mi familia, cómo proceder con mi calendario y dónde quiero alcanzar mi pico, cómo quiero entrenar”, comenzó.

A esto, sumó: “No sé qué puedo hacer de manera distinta, sinceramente, porque la cantidad de horas que empleo en mi día a día para cuidar mi cuerpo, me gustaría desafiar a los jugadores del circuito y ver si hay alguien que cuide más su cuerpo que yo. Y, por desgracia, no estoy obteniendo recompensa por ello, con lesiones en el tramo final de los Slams”.

Para concluir, Djokovic dejó en claro que un presunto retiro todavía no está cerca y que buscará seguir compitiendo al máximo nivel, aunque es consciente de sus limitaciones físicas: “Estoy intentando maximizar todo lo que me queda. Ahora estoy decepcionado y triste, no necesariamente por la derrota, porque aunque hubiese estado en forma, no era el favorito para ganar a Sinner, eso lo sé, pero quizás hubiese tenido buenas opciones. El tema es que es el aspecto físico el que me está fastidiando. Estás ahí. Quieres jugar. Tienes determinación. Sin embargo, el cuerpo no quiere escucharte. Eso es. Eso es lo que puedo decir”.

Más allá de la ausencia de Djokovic, la final en Wimbledon tendrá uno de los duelos más esperados en el mundo del tenis: un mes después de que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner disputaron un intenso duelo decisivo en Roland Garros, ambos jugadores se citan de nuevo en una final de alto voltaje en el césped de Wimbledon. El español logró avanzar al partido definitivo tras imponerse al estadounidense Taylor Fritz en un exigente encuentro de cuatro sets.