La reacción del Matador Salas ante el homenaje de Maxi en el festejo de su gol en el triunfo de River ante Platense

Maxi Salas le rindió homenaje al Matador con su icónico festejo

“¡Un abrazo Maxi, gracias y mucho éxito en nuestro querido River!” Con este mensaje en su cuenta de Instagram, Marcelo Salas agradeció el homenaje que le rindió Maximiliano Salas tras su primer gol y un debut soñado con la camiseta del club de Núñez.

El exdelantero chileno, figura histórica de la institución, compartió un video que comparaba ambos festejos y sumó un par de publicaciones en sus historias, multiplicando la repercusión en redes sociales.

El reciente duelo entre River Plate y Platense en el estadio Monumental no solo marcó el debut goleador de Maxi Salas como titular, sino que también desató una ola de nostalgia entre los hinchas de la institución millonaria. El motivo: el delantero, recién llegado desde Racing, replicó el icónico festejo del Matador Salas. Se arrodilló, flexionó una pierna, bajó la cabeza, levantó el dedo índice derecho y lució el número 7 en la espalda, evocando los años dorados de 1996 y 1997.

El icónico festejo del Matador Salas (FOTO NA: MARCELO CAPECE)

En sus dos etapas en River (1996-1998 y 2003-2005), el chileno Salas celebró 48 goles con ese gesto característico. Durante ese período, conquistó cuatro torneos locales y la Supercopa Sudamericana 1997, en la que anotó los dos tantos de la final frente a San Pablo. La imagen del chileno quedó grabada en la memoria colectiva del club, y su festejo se transformó en una marca registrada.

El propio Maxi Salas explicó tras el partido el sentido de su homenaje: “Fue para recordar al Matador, la verdad es que fue un jugadorazo. Todo lo que hizo acá... Tremendo jugador. Le quise dar el festejo a él”.

Vale recordar que el delantero zurdo tuvo su estreno en el elenco que dirige Marcelo Gallardo tras una transferencia rodeada de polémica desde la Academia. Incluso, horas antes de ser oficializado como refuerzo del Millonario, Salas se despachó contra la dirigencia del club de Avellaneda con un mensaje en sus redes sociales.

“Cuando River me llamó (y a Racing también), días antes de viajar a Paraguay, todavía no me habían mejorado el contrato. Recién ahí se dieron cuenta de que yo ‘existía’ y de que se les iba a complicar a ellos y me ofrecieron el nuevo contrato cuando ya había interés de River”, escribió el oriundo de Curuzú Cuatiá.

La conexión entre ambos delanteros va más allá del festejo. Al igual que Marcelo Salas, quien marcó en su primer partido como titular en River —fue titular ante Boca Juniors en la Bombonera y convirtió de derecha en el Apertura 96—, Maxi también debutó con gol desde el arranque. La jugada del tanto incluyó una serie de toques: Castaño buscó a Subiabre, quien recortó hacia el centro, combinó con el colombiano, asistió a Salas que de primera habilitó a Lencina, y este, sin controlar, abrió para Colidio, que envió el centro de zurda para que el punta definiera.

El gol y el festejo a lo Matador inundaron de recuerdos a miles de hinchas, que vieron en la recreación de ese gesto una conexión directa con una época gloriosa del club. La reacción de Marcelo Salas en redes sociales, sumada a la viralización del video comparativo, consolidó el homenaje y reforzó el lazo entre dos generaciones de delanteros, uno que dejó su huella en el Millonario y otro que arrancó su estadía en el elenco de Núñez de la mejor manera.

*El Gol de Salas y el festejo en tributo al Matador