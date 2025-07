La durísima frase del Ruso Rodríguez por el planteo de Boca en el empate ante Argentinos Juniors en La Paternal

“Merecimos más. Boca vino a especular. Tenemos que aprender de esto: va a haber equipos que van a meterse atrás de esta manera”. Ese crudo y brutal análisis corresponde a Diego Rodríguez, capitán y referente de Argentinos Juniors, que no pudo ocultar el fastidio que le generó el empate en la primera fecha del Torneo Clausura disputada en La Paternal.

Tras el encuentro que se desarrolló en el estadio Diego Armando Maradona, que marcó el debut del Xeneize y del Bicho en el campeonato doméstico, el arquero manifestó sus sensaciones agridulces, ya que el equipo dirigido por Nico Diez mereció la victoria.

Es que el combinado liderado por Miguel Ángel Russo mostró serias dificultades para encontrar respuestas ante un rival que dominó las acciones más claras del partido.

El desarrollo del duelo evidenció la superioridad táctica del dueño de casa, que generó las oportunidades más peligrosas y puso en aprietos a la defensa boquense, que se sostuvo por la buena producción de Agustín Marchesín y Marco Pellegrino. En este sentido, la autocrítica no tardó en llegar desde el banco azul y oro, dado que el experimentado estratega con pasado reciente en San Lorenzo reconoció que sus jugadores deben “mejorar mucho de cara a los próximos compromisos”.

“El fútbol argentino es difícil y parejo. Hay cosas que mejorar y otras cosas que fueron buenas, depende pura y exclusivamente de nosotros buscar el mejor funcionamiento, aceleración y un montón de cosas. Argentinos es un rival dificilísimo por la forma y la manera que tiene de jugar. Hay que seguir mejorando y buscando, pero el fútbol argentino tiene estas cosas y situaciones que cambian permanentemente”, argumentó Russo en la conferencia de prensa posterior al cotejo.

En este contexto, la expectativa se centra en el inminente debut de Leandro Paredes, quien podría aportar mayor fluidez y creatividad al mediocampo de Boca. La llegada del volante se percibe como una posible solución para un equipo que, en su primera presentación del torneo, no logró imponer su juego y optó por una postura conservadora, tal como lo señaló el propio Ruso Rodríguez.

“Es día a día. Ayer entrenó muy bien, hoy le dimos descanso, seguramente mañana entrenará con más intensidad y veremos cómo se va sintiendo. Mejor que él no se conoce nadie, tiene experiencia y forma, recuperaremos a Cavani que lo tuvimos afuera por algo completamente anormal, Palacios estuvo con fiebre y más de 60 minutos no me iba a aguantar. Lo bueno es que quieran estar y vamos creciendo”, enfatizó el DT.

Lo cierto es que a Boca le faltó ambición en el Semillero del Mundo y, salvo por un mano a mano desperdiciado por Miguel Merentiel, el Xeneize careció de ideas y situaciones de riesgo para inquietar al arquero con pasado en Independiente.

El resultado y las declaraciones posteriores de los protagonistas reflejaron el desafío que enfrenta el Xeneize en el inicio del Clausura, donde la presión por mejorar el rendimiento se combina con la urgencia de sumar puntos y responder a las expectativas de los hinchas.