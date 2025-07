La conmovedora autocrítica de Enzo Fernández, tras ganar el Mundial de Clubes: “Cuando llegué al Chelsea la pasé mal”

Enzo Fernández lideró al Chelsea a la conquista en Estados Unidos

Enzo Fernández se consolidó como uno de los mejores jugadores del planeta, cuando lideró al Chelsea a conquistar el Mundial de Clubes, en una final historia frente al PSG. El volante con pasado en River Plate se transformó en un referente del conjunto inglés y su capitanía fue una muestra de ello.

Tras la abultada e inesperada victoria por 3 a 0 le permitió al combinado británico dar el golpe frente al principal candidato al título. Y luego de la hazaña, el ex mediocampista de Defensa y Justicia reconoció que “el ritmo de la Premier no se juega en ningún lugar del mundo”. Sin dudas, se trató de una afirmación que resume el desafío que enfrentó desde su llegada a los Blues en enero de 2023.

El argentino, de 24 años, se mostró visiblemente emocionado tras la goleada en Nueva Jersey. Es que además fue elegido en el equipo ideal de la competición, consolidando su papel como una de las figuras del campeón.

La consagración en los Estados Unidos marcó un punto de inflexión para Enzo, quien admitió que los primeros meses en Londres le resultaron especialmente difíciles. “Los primeros años me costaron, la pasé mal. Realmente no me sentía bien, no estaba bien conmigo mismo. No me sentaba a gusto en los partidos”, relató Fernández en diálogo con Christian Martin en DSports. Incluso sus compañeros tuvieron que consolarlo en más de una ocasión, reflejo de la carga emocional que acompañó su proceso de adaptación.

El futbolista detalló que, ante las dificultades, optó por intensificar su preparación: “Tuve que empezar a entrenar más, a prepararme más en la semana y a hacer entrenamientos extras”. Las exigencias de la Premier League lo llevaron a buscar ayuda profesional, especialmente tras un primer año marcado por lesiones y un bajo rendimiento. “El primer año no me daba, no me sentía bien, hasta tuve lesiones. Y ahí comenzó el trabajo: empecé a contactar a profes hasta que encontré el acertado. Empecé a sentirme bien y a lo largo del tiempo creo que fui encontrando resultados y me fui sintiendo muy bien dentro de la cancha”, explicó.

Naturalmente, la presión interna que sentía sobre la millonaria inversión que había hecho el Chelsea por él también incidió en su rendimiento.

El presente de Enzo Fernández refleja el fruto de ese esfuerzo. “Esta temporada fue muy buena a nivel personal, en asistencias y goles, títulos en el club. Es lo que venía buscando. Venía a una institución muy grande como Chelsea, sabía que estaba en una situación difícil”, concluyó.

El conjunto inglés, dirigido por Enzo Maresca, superó de principio a fin al último campeón de la UEFA Champions League. Desde el inicio, los Blues impusieron un sistema táctico que anuló por completo al PSG, con marcas individuales, presión intensa y contraataques letales. El resultado fue un contundente 3-0 en los primeros 45 minutos, con dos goles de Cole Palmer y uno de João Pedro.

Durante el segundo tiempo, el PSG no logró reaccionar. Aunque el equipo francés mantuvo la posesión del balón, no generó peligro real y nunca pudo desplegar su característico juego ofensivo. El Chelsea, por su parte, administró el ritmo del partido y buscó ampliar la ventaja mediante contraataques.

Con este triunfo, el Chelsea se convirtió en el primer campeón de la historia del Mundial de Clubes con 32 equipos. La superioridad táctica, la eficacia ofensiva y la solidez defensiva permitieron a los ingleses levantar el trofeo en una noche que quedará marcada por el dominio absoluto sobre el PSG.

Para Enzo este título significó ampliar su registro perfecto en definiciones internacionales, consolidando una marca que lo distingue en el fútbol global. El volante disputó seis finales de este tipo, entre clubes y la selección argentina, y las ganó todas.

La única excepción en su historial de finales se produjo con la escuadra londinense, cuando Chelsea cayó ante Liverpool en la definición de la Carabao Cup 2023/24. A pesar de esa derrota, el récord de Fernández en definiciones internacionales permanece intacto.

Las finales internacionales de Enzo Fernández:

Copa Sudamericana 2020 (Defensa y Justicia)

Recopa Sudamericana 2020 (Defensa y Justicia)

Mundial de Qatar 2022 (Selección Argentina)

Copa América 2024 (Selección Argentina)

Conference League 2024/25 (Chelsea)

Mundial de Clubes 2025 (Chelsea)