Un piloto de reserva de Alpine se postuló para ser titular en la próxima temporada de la Fórmula 1: “Todo lo que hago está enfocado en eso”

En un evento con Alpine, Paul Aron dejó en claro que pretende subir a un Fórmula 1 el próximo año (Foto: @Alpine)

Tras el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, la Fórmula 1 se adentró en un breve parate antes de afrontar la próxima carrera en Spa-Francorchamps. Esto le permitió a varias escuderías poder realizar diferentes actividades con sus monoplazas o llevar a cabo pruebas para buscar mejorar el rendimiento de su vehículo. O, en su defecto, que algunos pilotos tengan rodaje en pista. Uno de estos fue Alpine, que está participando del Festival de la Velocidad de Goodwood, en Inglaterra, y tiene a los corredores reservas Paul Aron y Kush Maini como las caras visibles del equipo.

En medio de los cuatro días de actividad, donde participan diferentes vehículos de carrera modernos y antiguos, el estonio hizo hincapié en su presente en la Fórmula 1. Pese a que asegura que está dando sus primeros pasos de la mano de Alpine, dejó en claro su determinante postura sobre tener la oportunidad en la Máxima y presionó para tener su chance.

“Mi objetivo este año es simple. Quiero conseguir un asiento a tiempo completo, y no tengo apuro. No lo necesito este año, pero lo quiero, a más tardar, para el próximo”, declaró en diálogo con PlanetF1. Inmediatamente, agregó: “Todo lo que hago este año está enfocado en eso. Estando aquí como piloto de reserva en Alpine, mi rol es estar listo y, si algún piloto se lesiona, estar al día para poder subirme al auto”.

El estonio participó en el Festival de Velocidad de la mano de Alpine (@Alpine)

“Además de eso, mis tareas incluyen trabajo en el simulador y cosas como esta, venir a Goodwood, y demás. Pero al mismo tiempo, mi meta es encontrar un asiento titular. Así que, haga lo que haga, intento hacerlo lo mejor posible. Creo que lo que le he mostrado a Alpine los ha dejado muy conformes, pero obviamente el resto del mundo no ha visto nada de mí porque no he participado en sesiones oficiales (hasta ahora)”, relató sobre su trabajo como piloto de reserva de la escudería francesa.

Sin embargo, Aron, que el año pasado se ubicó tercero en el campeonato de la Fórmula 2, lanzó una contundente reflexión sobre su presencia en el paddock. “Creo que, en general, mi nombre no aparece tanto en los medios como el de otras personas. Así que cualquier oportunidad que tenga de estar frente a los ojos importantes es buena para mí, porque me da más visibilidad”.

A su vez, explicó: “Mi nombre llega a más gente, y estoy más presente en las conversaciones cuando se habla de asientos y cosas así. Eso es importante, especialmente en esta época del año, cuando se acerca el receso de verano, y todos sabemos que, en la F1, muchas decisiones se toman durante ese período”.

Paul Aron participó en la FP1 de Silverstone con Sauber (@stakef1team)

Cabe recordar que Aron ya tuvo su primera participación oficial en una sesión de la Fórmula 1 en Silverstone. Allí, en el marco de una cesión que realizó Alpine con Sauber, el estonio disputó la FP1 del GP de Gran Bretaña con el monoplaza de la escudería Suiza: finalizó en el 17° puesto a 1.250 segundos de la punta.

Además, el piloto de 21 años volverá a participar en los primeros ensayos del GP de Hungría, en Budapest. Por su parte, en el mismo comunicado en el que el team galo informó el préstamo, confirmó que participará de tres sesiones de libres 1 adicionales con el equipo francés durante el año, con fechas aún por definir en el transcurso del 2025.

“Cualquier kilometraje en un auto de Fórmula 1 es útil. El hecho de que tenga dos prácticas libres más, gracias a Sauber, es genial para mí: más rodaje y en diferentes circuitos. Supongo que siempre es una ventaja manejar autos distintos, pero al mismo tiempo, no voy a conducirlos en las mismas pistas, y las condiciones van a ser muy diferentes, así que igualmente va a ser difícil comparar”, declaró respecto a la posibilidad de pilotar un monoplaza de F1.

Por último, aclaró: “Además, tengo que ser justo con ambos equipos, porque fue muy generoso por parte de Alpine prestarme a un equipo rival para hacer algunas FP1, y también fue muy bueno de parte de Sauber aceptarlo y mostrar ese interés. Así que, al mismo tiempo, tengo que actuar con equidad e intentar hacerlo lo mejor posible para los dos”.

Vale recordar que la próxima fecha de la Máxima será del 25 al 27 de julio con el Gran Premio de Bélgica en el emblemático circuito de Spa-Francorchamps. Alpine llegará con la tarea de incrementar sus puntos y encaminar el rumbo con los dos autos para poder comenzar a dejar el último lugar del Campeonato Mundial de Constructores.

El que también intentará reivindicarse será Franco Colapinto, quien no pudo competir en Silverstone por una falla técnica en la transmisión de su vehículo. El argentino, que completará la temporada con Alpine salvo alguna eventualidad según pudo saber Infobae, recibió claros gestos de apoyo por parte de su compañero Pierre Gasly, además de un contundente posteo de la cuenta de Bullet Sports Management, empresa europea que lo representa y que está a cargo de María Cartarineu y Jamie Campbell-Walter.